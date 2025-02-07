"Настоящий бермудский треугольник": оккупанты упорно "лезут" туда, откуда не возвращаются

Военкор Богдан Мирошников рассказал, что одна локация на Торецком направлении забирает навсегда бойцов ВС РФ. По его словам, бои за город идут уже более полугода, "финала там пока не видно".

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ВС РФ нашли локацию в Украине, где "губят" навсегда своих собратьев. Об этом 7 февраля сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников.

"Шахта "Торецкая" стала для оккупантов настоящим бермудским треугольником. Идет туда много врагов на штурм наших позиций, а возвращаются — единицы. И все равно лезут!" Такое упрямство не поддается логике, не поддается пониманию, не поддается ничему", — рассказал он.

В поселке Крымское, по словам военкора, "все довольно сложно". Там "очень трудно" даже определить линию боестолкновения, ведь она постоянно меняется, двигаясь то в одну, то в другую сторону.

В остатках района Забалка в Торецке идут бои "за каждый дом, за каждый огород". В поселке Щербиновка и селе Леонидовка продолжаются маневровые бои.

Упомянутые пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

"Кстати, очень напоминает то, что сейчас на Курщине", — отметил Мирошников.

Он пояснил, что главное — это сохранение жизни и здоровья защитников, поэтому Силы обороны при необходимости могут отойти. Обозреватель уточнил, что это может быть нужно, чтобы утилизировать больше российских оккупантов, а затем вернуть утраченные позиции.

"Торецкий район обороны продолжает стягивать значительные силы оккупанта, которые он не может направить на другие участки. В первую очередь — на Часов Яр и Константиновку. Бои за Торецк продолжаются 7 месяцев, и будут продолжаться еще, потому что финала там пока не видно", — подытожил он.

Напомним, в ISW сообщили, что за 6 февраля ВСУ проснулись в Курской области РФ на пять километров вглубь. В то же время во вражеском Минобороны заверили, что отбили атаку украинских сил.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал нормальной практикой использование ослов на фронте для транспортировки боеприпасов. По его словам, осел "знает, куда идти, если обучен".