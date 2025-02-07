"Справжній бермудський трикутник": окупанти вперто "лізуть" туди, звідки не повертаються

Військкор Богдан Мірошников розповів, що одна локація на Торецькому напрямку забирає назавжди бійців ЗС РФ. З його слів, бої за місто точаться вже понад півроку, "фіналу там поки не видно".

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ЗС РФ знайшли локацію в Україні, де "гублять" назавжди своїх побратимів. Про це 7 лютого повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошников.

"Шахта "Торецька" стала для окупантів справжнім бермудським трикутником. Йде туди багато ворогів на штурм наших позицій, а повертаються — одиниці. І все одно лізуть! Така впертість не піддається логіці, не піддається розумінню, не піддається нічому", — розповів він.

У селищі Кримське, зі слів військкора, "все доволі складно". Там "дуже важко" навіть визначити лінію боєзіткнення, адже вона постійно змінюється, рухаючись то в один, то в інший бік.

У залишках району Забалка в Торецьку точаться бої "за кожен будинок, за кожен город". У селищі Щербинівка та селі Леонідівка тривають маневрові бої.

Згадані пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

"До речі, дуже нагадує те, що зараз на Курщині", — зауважив Мірошников.

Він пояснив, що головне — це збереження життя й здоров’я захисників, тому Сили оборони за необхідности можуть відійти. Оглядач уточнив, що це може бути потрібно, щоб утилізувати більше російських окупантів, а потім повернути втрачені позиції.

"Торецький район оборони продовжує стягувати значні сили окупанта, які він не може направити на інші ділянки. Першою чергою — на Часів Яр та Костянтинівку. Бої за Торецьк тривають 7 місяців, і будуть тривати ще, бо фіналу там поки не видно", — підсумував він.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що за 6 лютого ЗСУ прокинулись у Курській області РФ на п’ять кілометрів вглиб. Водночас у ворожому Міноборони запевнили, що відбили атаку українських сил.

Член комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв назвав нормальною практикою використання віслюків на фронті для транспортування боєприпасів. З його слів, віслюк "знає, куди йти, якщо навчений".