Тваринна сила: у Держдумі вважають "нормальною практикою" доставку вантажів для ЗС РФ на віслюках

Віслюків, коней та інших тварин залучають до перевезень через "великі складнощі" з логістикою на фронті. За словами члена комітету Держдуми з оборони Віктора Соболєва, частина артилерії СРСР була на кінній тязі.

Related video

Використання віслоків на лінії фронту як перевізників боєприпасів та інших вантажів — абсолютно нормальна практика. Про це заявив виданню "Газета.Ru" член комітету Держдуми з оборони, генерал-лейтенант Віктор Соболєв.

Фотографії та відео з віслюками, яких Міноборони РФ видало окупантам на допомогу, раніше облетіли соцмережі. Застосування тваринної сили — віслюків, коней та інших тварин на фронті потрібне, зважаючи на "великі складнощі" з доставкою боєприпасів і їжі на передову, пояснив російський депутат.

"Нехай краще віслюка вб'ють, ніж двох людей, які на машині везуть вантаж, необхідний для бою. Найімовірніше, завантажують в'юки на цього віслюка. Він знає, куди йти, якщо навчений… Це не масово, але я тут нічого не бачу поганого", — додав він.

Далі Соболєв згадав часи Другої світової війни, коли частина артилерії СРСР була на кінній тязі і вона дійшла до Берліна.

"Собак використовували у Велику Вітчизняну війну — дві міни завантажували на них, і вони тікали туди, де ці міни були необхідні… Люди шукають прийоми і способи забезпечення тих підрозділів, які воюють, усім необхідним для ведення бою та життя, — зауважив політик.

Соболєв вважає, що для доставки вантажів можна використовувати радіокеровані наземні безпілотники.

Нагадаємо, військові ЗСУ проводять наступ у Курській області, застосовуючи бронетехніку. Російські солдати запускають у відповідь дрони на оптоволокні, але погода заважає їхнім планам.

Фокус також писав про другий у 2025 році обмін військовополоненими між РФ і Україною за формулою "150 на 150". Обмін відбувся на кордоні України та Білорусі.