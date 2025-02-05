Допомога від Міноборони: ЗС РФ возять вантажі на віслюках і придумали їм камуфляж (фото, відео)
Окупанти отримали тварин не як гуманітарну допомогу, а офіційно від Міноборони РФ для перевезення боєкомплекту та провізії. Президент Росії Володимир Путін вирішив воювати "до останнього віслюка", зазначив військкор Юрій Бутусов.
Російська армія використовує ослів для перевезення боєкомплекту і провізії. Очевидно, це пов'язано з нестачею військової техніки, повідомив головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов.
"Країна-людожер починала агресію проти України з чорноморського флоту та броньованої "аналоговнетної" техніки, яка зараз валяється металобрухтом у полях і посадках. А сьогодні докотилася до санітарної зони на Курщині, північнокорейців, віслюків та роздовбаних жигулів із буханцями, які збирають по всій Росії", — зазначив військкор.
За його словами, російський президент Володимир Путін "веде війну до останнього осла".
Судячи з представлених кадрів, ослами керують російські солдати, а живуть вони в спеціальних дерев'яних загородженнях. Підтверджують цей факт і російські військкори, пояснюючи це необхідністю гужового транспорту на фронті.
"Використання великих тварин на передовій породжує одразу кілька нових проблем, включно з необхідністю регулярного харчування та специфічного ветеринарного догляду", — зауважили пропагандисти.
Бойових ослів оснащують спеціальним "камуфляжем" — на спини їм кладуть зелені килими. Окупанти зазначають, що тварин надали не як гуманітарну допомогу, а офіційно від Міноборони Росії.
Чи поширене використання ослів у ЗСУ, достеменно невідомо. Однак наприкінці травня 2023 року стало відомо про службу в армії віслюка "Хаймарса" в 112-й бригаді тероборони, він підвозив військовим боєприпаси, їжу і воду. За одну ходку він довозив два ящики боєкомплекту.
Нагадаємо, у США на початку січня помер віслюк Перрі, прототипом героя Ослика в мультфільмі "Шрек". Перрі на момент смерті було 30 років, він жив у парку Barron Park Donkeys.
Фокус писав про зникнення на фронті зятя російського продюсера Йосипа Пригожина. Він пішов воювати добровільно.