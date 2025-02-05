Оккупанты получили животных не как гуманитарную помощь, а официально от Минобороны РФ для перевозки боекомплекта и провизии. Президент России Владимир Путин решил воевать "до последнего осла", отметил военкор Юрий Бутусов.

Related video

Российская армия использует ослов для перевозки боекомплекта и провизии. Очевидно, это связано с нехваткой военной техники, сообщил главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Страна-людоед начинала агрессию против Украины с черноморского флота и бронированной "аналоговнетной" техники, которая сейчас валяется металлоломом в полях и посадках. А сегодня докатилась до санитарной зоны на Курщине, северокорейцев, ишаков и раздолбанных жигулей с буханками, которые собирают по всей России", — отметил военкор.

По его словам, российский президент Владимир Путин "ведет войну до последнего осла".

Судя по представленным кадрам, ослами управляют российские солдаты, а живут они в специальных деревянных заграждениях. Подтверждают этот факт и российские военкоры, объясняя это необходимостью гужевого транспорта на фронте.

"Использование крупных животных на передовой рождает сразу несколько новых проблем, включая необходимость регулярного питания и специфического ветеринарного ухода", — заметили пропагандисты.

Боевых ослов оснащают специальным "камуфляжем" — на спины им кладут зеленые ковры. Оккупанты отмечают, что животных предоставили не как гуманитарную помощь, а официально от Минобороны России.

Распространено ли использование ослов в ВСУ, доподлинно неизвестно. Однако в конце мая 2023 года стало известно о службе в армии осла "Хаймарса" в 112-й бригаде теробороны, он подвозил военным боеприпасы, еду и воду. За одну ходку он довозил два ящика боекомплекта.

Напомним, в США в начале января умер осел Перри, прототипом героя Ослика в мультфильме "Шрек". Перри на момент смерти было 30 лет, он жил в парке Barron Park Donkeys.

Фокус писал о пропаже на фронте зятя российского продюсера Иосифа Пригожина. Он пошел воевать добровольно.