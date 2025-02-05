В РФ "скорбят" из-за зятя Пригожина, который ушел воевать в Украину и исчез: что известно

Зять Иосифа Пригожина воевал на Купянском направлении и был разведчиком-пулеметчиком, сообщили росСМИ. Россиянин исчез после внезапного артобстрела ВСУ.

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Российский продюсер Иосиф Пригожин потерял зятя Евгения Ткаченко, который ушел добровольцем в ВС РФ и попал в Украину. Дочь продюсера признала, что муж пропал без вести более года назад, и после этого попросила ее не беспокоить. Фокус собрал информацию из соцсетей и из росСМИ, чтобы разобраться в инциденте.

В декабре 2024 года Даная в Telegram-канале @danayaprigozhina написала, что не видела мужа 1 год 2 месяца и очень из-за этого скучает, написали в Telegram-канале Baza. В настоящее время сообщение исчезло, обнаружили журналисты. Вместе с сообщением исчез канал, и теперь россияне не могут убедиться, что с зятем Пригожина не все в порядке.

"Новостей нет, хайпиться на эту тему мне не хочется. С каждым разом вопросов все больше и больше", — написала Даная.

Медиа попытались узнать подробности и написали Данаи в Instagram. Россиянка ничего не объяснила. Вместо этого в сториз выложила фото с красным крестом и гневным сообщением, что она ничего комментировать не будет.

Между тем на ее странице в соцсети не заметно, чтобы женщина вспоминала пропавшего мужа. Видим развлечения, косметические процедуры, липосакции, фотографии с сыном.

Иосиф Пригожин и проблемы с зятем — сообщение дочери Данаи Фото: Скриншот Иосиф Пригожин и проблемы с зятем — страница дочери Данаи Фото: Скриншот

Иосиф Пригожин и проблемы с зятем — детали

В росСМИ "СтарХит" рассказали, что поговорили с Пригожиным по поводу исчезновения зятя. Продюсер подтвердил, что тот пропал без вести год назад, а тело до сих пор не найдено. Он сомневается, что после такого длительного отсутствия история закончится хорошо. Россиянин намекнул журналистам, что знает обстоятельства исчезновения, но "пока не хочет об этом говорить". В росСМИ не публиковали доклада информацию о службе Евгения. Впрочем, медиа "Новая газета Европа" написало, что он исчез на Купянском направлении.

"Год, конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он исчез, но пока не хочу об этом подробно говорить", — привели журналисты слова Пригожина.

В статье также поделились некоторыми подробностями жизни семейства известных россиян. В частности, в медиа написали, что сын Даниэль у пары родился летом 2022 года. При этом уже декабре 2023 года Евгений записался в добровольцы и пошел воевать в Украину.

В канале Mash тем временем сообщили о разговоре с россиянином, который служил в одной части с зятем Иосифа Пригожина. По словам анонимного солдата ВС РФ, Евгений Ткаченко, разведчик-пулеметчик, в октябре 2023 года попал под артобстрел в районе Осиповки под Купянском. Там он получил серьезные ранения и не сумел выбраться. Между тем родственникам звонили и они должны были бы знать, что произошло более года назад. На фото в канале можно увидеть, как выглядел мобилизованный зять в последние часы перед исчезновением.

Иосиф Пригожин и проблемы с зятем Евгением Ткаченко — фото Фото: Mash Иосиф Пригожин и проблемы с зятем — Евгений Ткаченко на фронте Фото: Mash

Отметим, в июле 2024 года Фокус писал о некоторых событиях в жизни Иосифа Пригожина. Российский продюсер, который поддерживает вторжение РФ, выехал из России. Супруга Валерия написала, что они направляются в Белград и не уточнила, с какой целью и как надолго.

Напоминаем, 5 февраля росСМИ The Moscow Tomes сообщило о смертельных неприятностях, которые произошли сразу с двумя российскими топ-чиновниками.