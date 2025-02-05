У РФ сумують через зятя Пригожина, який пішов воювати в Україну і зник: що відомо

Зять Йосипа Пригожина воював на Куп'янському напрямку і був розвідником-кулеметником, повідомили росЗМІ. Росіянин зник після раптового артобстрілу ЗСУ.

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Російський продюсер Йосип Пригожин втратив зятя Євгенія Ткаченка, який пішов добровольцем у ЗС РФ та потрапив в Україну. Дочка продюсера визнала, що чоловік зник безвісти понад рік тому і після цього попросила її не турбувати. Фокус зібрав інформацію з соцмереж та з росЗМІ, щоб розібратись в інциденті.

У грудні 2024 року Даная у Telegram-каналі @danayaprigozhina написала, що не бачила чоловіка 1 рік 2 місяці і дуже через це сумує, написали у Telegram-каналі Baza. На цей час допис зник, виявили журналісти. Разом з дописом зник канал, і тепер росіяни не можуть пересвідчитись, що з зятем Пригожина не все гаразд.

"Новин немає, хайпитися на цю тему мені не хочеться. З кожним разом питань все більше і більше", — написала Даная.

Медіа спробували дізнатись подробиці і написали Данаї в Instagram. Росіянка нічого не пояснила. Натомість у сторіз виклала фото з червоним хрестом і гнівним дописом, що вона нічого коментувати не буде.

Тим часом на її сторінці у соцмережі не помітно, щоб жінка згадувала зниклого чоловіка. Бачимо розваги, косметичні процедури, ліпосакції, світлини з сином.

Йосип Пригожин та проблеми з зятем - допис дочки Данаї Фото: Скриншот Йосип Пригожин та проблеми з зятем - сторінка дочки Данаї Фото: Скриншот

Йосип Пригожин та проблеми з зятем — деталі

У росЗМІ "СтарХит" розповіли, що поговорили з Пригожиним щодо зникнення зятя. Продюсер підтвердив, що той зник безвісти рік тому, а тіло досі не знайдено. Він сумнівається, що після такої тривалої відсутності історія закінчиться добре. Росіянин натякнув журналістам, що знає обставини зникнення, але "поки не хоче про це говорити". У росЗМІ не публікували докладу інформацію про службу Євгена. Втім, медіа "Новая газета Европа" написало, що він зник на Куп'янському напрямку.

"Рік, звісно, ​​шансів мало. Мені відомі деякі обставини, за яких він зник, але поки не хочу про це докладно говорити", — навели журналісти слова Пригожина.

У статті також поділились деякими подробицями життя сімейства відомих росіян. Зокрема, у медіа написали, що син Даніель у пари народився влітку 2022 року. При цьому вже грудні 2023 Євген записався у добровольці та пішов воювати в Україну.

У каналі Mash тим часом повідомили про розмову з росіянином, який служив в одній частині з зятем Йосипа Пригожина. Зі слів анонімного солдата ЗС РФ, Євгеній Ткаченко, розвідник-кулеметник, у жовтні 2023 року потрапив під артобстріл у районі Осипівки під Куп'янськом. Там він отримав серйозні поранення і не зумів вибратися. Тим часом родичам телефонували і вони мали б знати, що сталось понад рік тому. На фото у каналі можна побачити, як виглядав мобілізований зять у останні години перед зникненням.

Йосип Пригожин та проблеми з зятем Євгеном Ткаченком - фото Фото: Mash Йосип Пригожин та проблеми з зятем - Євген Ткаченко на фронті Фото: Mash

Зазначимо, у липні 2024 року Фокус писав про деякі події в житті Йосипа Пригожина. Російський продюсер, який підтримує вторгнення РФ, виїхав з Росії. Дружина Валерія написала, що вони прямують у Бєлград і не уточнила, з якою метою і як надовго.

Нагадуємо, 5 лютого росЗМІ The Moscow Tomes повідомило про смертельні неприємності, які стались відразу з двома російськими топчиновниками.