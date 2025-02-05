У РФ сумують через зятя Пригожина, який пішов воювати в Україну і зник: що відомо
Зять Йосипа Пригожина воював на Куп'янському напрямку і був розвідником-кулеметником, повідомили росЗМІ. Росіянин зник після раптового артобстрілу ЗСУ.
Російський продюсер Йосип Пригожин втратив зятя Євгенія Ткаченка, який пішов добровольцем у ЗС РФ та потрапив в Україну. Дочка продюсера визнала, що чоловік зник безвісти понад рік тому і після цього попросила її не турбувати. Фокус зібрав інформацію з соцмереж та з росЗМІ, щоб розібратись в інциденті.
У грудні 2024 року Даная у Telegram-каналі @danayaprigozhina написала, що не бачила чоловіка 1 рік 2 місяці і дуже через це сумує, написали у Telegram-каналі Baza. На цей час допис зник, виявили журналісти. Разом з дописом зник канал, і тепер росіяни не можуть пересвідчитись, що з зятем Пригожина не все гаразд.
"Новин немає, хайпитися на цю тему мені не хочеться. З кожним разом питань все більше і більше", — написала Даная.
Медіа спробували дізнатись подробиці і написали Данаї в Instagram. Росіянка нічого не пояснила. Натомість у сторіз виклала фото з червоним хрестом і гнівним дописом, що вона нічого коментувати не буде.
Тим часом на її сторінці у соцмережі не помітно, щоб жінка згадувала зниклого чоловіка. Бачимо розваги, косметичні процедури, ліпосакції, світлини з сином.
Йосип Пригожин та проблеми з зятем — деталі
У росЗМІ "СтарХит" розповіли, що поговорили з Пригожиним щодо зникнення зятя. Продюсер підтвердив, що той зник безвісти рік тому, а тіло досі не знайдено. Він сумнівається, що після такої тривалої відсутності історія закінчиться добре. Росіянин натякнув журналістам, що знає обставини зникнення, але "поки не хоче про це говорити". У росЗМІ не публікували докладу інформацію про службу Євгена. Втім, медіа "Новая газета Европа" написало, що він зник на Куп'янському напрямку.
"Рік, звісно, шансів мало. Мені відомі деякі обставини, за яких він зник, але поки не хочу про це докладно говорити", — навели журналісти слова Пригожина.
У статті також поділились деякими подробицями життя сімейства відомих росіян. Зокрема, у медіа написали, що син Даніель у пари народився влітку 2022 року. При цьому вже грудні 2023 Євген записався у добровольці та пішов воювати в Україну.
У каналі Mash тим часом повідомили про розмову з росіянином, який служив в одній частині з зятем Йосипа Пригожина. Зі слів анонімного солдата ЗС РФ, Євгеній Ткаченко, розвідник-кулеметник, у жовтні 2023 року потрапив під артобстріл у районі Осипівки під Куп'янськом. Там він отримав серйозні поранення і не зумів вибратися. Тим часом родичам телефонували і вони мали б знати, що сталось понад рік тому. На фото у каналі можна побачити, як виглядав мобілізований зять у останні години перед зникненням.
Зазначимо, у липні 2024 року Фокус писав про деякі події в житті Йосипа Пригожина. Російський продюсер, який підтримує вторгнення РФ, виїхав з Росії. Дружина Валерія написала, що вони прямують у Бєлград і не уточнила, з якою метою і як надовго.
Нагадуємо, 5 лютого росЗМІ The Moscow Tomes повідомило про смертельні неприємності, які стались відразу з двома російськими топчиновниками.