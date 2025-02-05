У Росії в один день випали з вікна високопоставлений чиновник і полковник СК

Чиновник із Карелії нібито вчинив самогубство. А співробітник Слідчого комітету РФ заявив, що "нічого не пам'ятає".

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У Росії 4 лютого одразу два топ чиновники випали з вікон. Керівник Федеральної антимонопольної служби (ФАС) у Карелії Артур Пряхін нібито наклав на себе руки. А співробітник судово-експертного центру Слідчого комітету в Москві Олексій Зубков вижив, але заявив, що нічого не пам'ятає. Про це повідомляє російське онлайн-ЗМІ The Moscow Times.

Перший інцидент стався в Петрозаводську в Республіці Карелія РФ. Артура Пряхіна, керівника управління Федеральної антимонопольної служби (ФАС) у Карелії, знайшли мертвим біля будівлі відомства на набережній Варкауса. У Слідчому комітеті повідомили, що 56-річний Пряхін випав із вікна п'ятого поверху. Чи був це кабінет чиновника, не уточнюють. Джерело в правоохоронних органах стверджує, що Пряхін наклав на себе руки і нібито залишив передсмертну записку, в якій він вибачився перед дружиною і попросив нікого не звинувачувати.

Пряхін близько 15 років служив у МВС у підрозділах боротьби з економічними злочинами. У 2014 році його призначили керівником карельського управління ФАС. За чиновника відомство брало участь у кількох гучних розслідуваннях "картельних змов". Одна зі справ стосувалася проведення аукціону на організацію відпочинку дітей за участю парк-готелю "Сямозеро", у якому загинули 14 школярів 2016 року. Тоді на озері перекинулися човни з дітьми, які відпочивали в місцевому таборі, а ті, хто вижив, не змогли додзвонитися за жодним із номерів екстрених служб.

Другий інцидент стався також 4 лютого, але вже в Москві. Полковник Слідчого комітету РФ, заступник начальника відділу криміналістики Олексій Зубков випав із вікна будівлі судово-експертного центру СК на вулиці Будівельників у Москві.

Він дістав травми середньої тяжкості і був доставлений у центр імені Пирогова. Після падіння Зубков залишався при свідомості і заявив, що зайшов у службовий туалет на четвертому поверсі, де нікого не було, а що сталося потім, уже не пам'ятає.

5 лютого у Слідчому комітеті мала відбутися підсумкова колегія. Колеги Зубкова припустили, що у зв'язку з цим він міг відчувати стрес, оскільки на місці події було його начальство.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що після початку повномасштабної війни в Україні несподівано почали вмирати колишні та чинні топ менеджери великих нафтогазових компаній у РФ. Причому падіння з вікна стало досить частою причиною смертей. Так, 2022 року 68-річний Равіль Маганов, голова ради директорів "Лукойлу", раптом випав із вікна 6-го поверху Центральної клінічної лікарні в Москві.