В России в один день выпали из окна высокопоставленный чиновник и полковник СК

Чиновник из Карелии якобы совершил самоубийство. А сотрудник Следственного комитета РФ заявил, что "ничего не помнит".

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В России 4 февраля сразу два топ-чиновника выпали из окон. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Карелии Артур Пряхин якобы покончил с собой. А сотрудник судебно-экспертного центра Следственного комитета в Москве Алексей Зубков выжил, но заявил, что ничего не помнит. Об этом сообщает российское онлайн-СМИ The Moscow Times.

Первый инцидент произошел в Петрозаводске в Республике Карелия РФ. Артура Пряхина, руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Карелии нашли мертвым у здания ведомства на набережной Варкауса. В Следственном комитете сообщили, что 56-летний Пряхин выпал из окна пятого этажа. Был ли это кабинет чиновника, не уточняется. Источник в правоохранительных органах утверждает, что Пряхин совершил самоубийство и якобы оставил предсмертную записку, в которой он извинился перед женой и попросил никого не винить.

Пряхин около 15 лет служил в МВД в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями. В 2014 году его назначили руководителем карельского управления ФАС. При чиновнике ведомство участвовало в нескольких громких расследованиях "картельных сговоров". Одно из дел касалось проведения аукциона на организацию отдыха детей с участием парк-отеля "Сямозеро", в котором погибли 14 школьников в 2016 году. Тогда на озере перевернулись лодки с детьми, которые отдыхали в местном лагере, а выжившие не смогли дозвониться ни по одному из номеров экстренных служб.

Второй инцидент произошел также 4 февраля, но уже в Москве. Полковник Следственного комитета РФ, заместитель начальника отдела криминалистики Алексей Зубков выпал из окна здания судебно-экспертного центра СК на улице Строителей в Москве выпал.

Он получил травмы средней тяжести и был доставлен в центр имени Пирогова. После падения Зубков оставался в сознании и заявил, что зашел в служебный туалет на четвертом этаже, где никого не было, а что произошло потом, уже не помнит.

5 февраля в Следственном комитете должна была состояться итоговая коллегия. Коллеги Зубкова предположили, что в связи с этим он мог испытывать стресс, поскольку на месте происшествия было его начальство.

Напомним, Фокус писал о том, что после начала полномасштабной войны в Украине неожиданно начали умирать бывшие и действующие топ-менеджеры крупных нефтегазовых компаний в РФ. Причем падение из окна стало довольно частой причиной смертей. Так, в 2022 году 68-летний Равиль Маганов, глава совета директоров "Лукойла" вдруг выпал из окна 6-го этажа Центральной клинической больницы в Москве.