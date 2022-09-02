Маганов и не только: как связаны загадочные смерти топ-менеджеров в России с войной в Украине

После начала полномасштабной войны неожиданно начали умирать бывшие и действующие топ-менеджеры крупных нефтегазовых компаний в РФ. Последний резонансный случай — "выход" из окна 68-летнего главы совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова. Фокус вспомнил обстоятельства гибели богачей и что они говорили о вторжении в Украину.

С начала 2022 года ушло из жизни пять топ-менеджеров, прямо или косвенно работавших на "Газпром". В нефтяном гиганте "Лукойл" действующие директора живы, а вот бывший топ-менеджер компании Александр Субботин погиб от лечения похмелья дома у семейства шаманов.

Директор Центра политических исследований "Пента", украинский политолог Владимир Фесенко в беседе с Фокусом подчеркивает, что если что-то происходит несколько раз подряд за малое время — это уже не случайность.

"Такова теория вероятности. Некоторые убийства сверхзагадочны, топ-менеджеры убивали членов своих семей. Это можно пояснить работой спецслужб или аффилированных с ними охранных фирм. Вспомним использование "Новичка" (боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального – ред.). Для воздействия на людей применяют и психотропные препараты. Их могут доводить до определенного состояния, чтобы получить агрессивную или суицидальную реакции", – объясняет эксперт.

Глава совета директоров "Лукойла" выпал из окна

Недавняя гибель главы совета директоров нефтяного гиганта "Лукойл" вызвала резонанс — 68-летний Равиль Маганов, по версии следствия, вдруг выпал из окна 6-го этажа Центральной клинической больницы в Москве.

По версии росСМИ, в больнице он оказался из-за тяжелого сердечно-сосудистого заболевания и депрессии. Маганов занял высокий пост в ПАО "Лукойл" после смерти предшественника Валерия Грайфера, в прошлом замминистра нефтяной промышленности СССР. С 2000 года Грайфер бессменно руководил советом директоров "Лукойла" и умер на 91-м году жизни.

[ + – ] Равиль Маганов лично не высказывался об отношениях Украины и РФ Фото: РИА Новости

В "Лукойле" отметили, что благодаря Маганову были освоены новые нефтегазовые провинции в Каспийском и Балтийском морях и началась успешная разработку проектов сверхвязкой нефти в Республике Коми.

Равиль Маганов лично не высказывался об отношениях Украины и РФ, но совет директоров "Лукойла" в начале марта был против военного вторжения. Нефтяники выразили озабоченность из-за трагических событий и глубочайшее сочувствие всем пострадавшим от войны.

"Лукойл" оказался под санкциями Великобритании и США после 24 февраля, президент компании Вагит Алекперов попал в список и оставил должность в "Лукойле".

Шаман лечил от похмелья: Александра Субботина отравили ядом жабы

Еще одна загадочная смерть в управленческих рядах "Лукойла" – произошедшее с бывшим топ-менеджер компании Александром Субботиным в Мытищах. Миллиардер умер после антипохмельного сеанса с шаманами, о смерти узнали 9 мая. Шаман Магуа и его жена лечили клиентов ядовитой жабой и купали их в петушиной крови.

[ + – ] Александр Субботин умер в подвале дома у шаманов

У Субботина неожиданно заболело сердце, но скорую никто не вызвал — ему дали корвалол и уложили спать в подвале. Некоторые СМИ писали, что Субботин несколько дней был в запое. Судмедэксперты выявили в его крови алкоголь, кокаин и другие наркотические вещества.

Публичных высказываний о войне России с Украиной Субботин не допускал. Он занимался делами своей "Новой транспортной компании", которую он создал после ухода из "Лукойла".

По словам Фесенко, в России часто говорили о планах национализации "Лукойла". Государство готовится принять контроль над компанией.

"Возможно, убирают тех, кто мог или уже препятствовал такому сценарию. Можно было в тюрьму посадить, но загадочная смерть пугает гораздо сильнее", – говорит эксперт.

Смерть людей, связанных с "Газпромом"

Больше всего ушло на тот свет глав компаний, связанных с газовым монополистом "Газпром". В начале июля в коттеджном поселке Морские террасы под Петербургом выстрелом в голову убили 61-летнего Юрия Воронова.

Бизнесмен руководил транспортной компанией "Астра Шиппинг", которая делала арктические подряды для "Газпром". Его жена рассказывала о конфликтах Воронова с деловыми партнерами и его пьянстве из-за потери денег.

[ + – ] Юрий Воронов был патриотом России

Юрий Воронов был патриотом России и в последнем общении с друзьями жаловался на либералов. Мужчины говорили о закрытии "рассадника антирусской пропаганды" Ельцин-центра в Екатеринбурге.

"Все должны понять, что армия РФ и боевики сражаются на Донбассе за возвращение незаконно отнятой у русского народа земли", – утверждал он.

Убивали некоторых нефтегазовых топ-менеджеров вместе с их семьями. 18 апреля в Москве была убита семья бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева. Правоохранители заявили, что он якобы застрелил из пистолета 47-летнюю жену Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а после этого покончил с собой.

Утром 25 февраля в поселке Ленинский Выборгского района Ленинградской области нашли тело якобы повешенного заместителя генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" (казначейство компании) по корпоративной безопасности 61-летнего Александра Тюлякова. Перед приездом полиции к дому подъехали крепкие ребята на трех джипах и представились работниками службой безопасности "Газпрома", пишет "Новая газета".

[ + – ] Перед смертью Александра Тюлякова видели сильно избитым

Молодые люди оцепили территорию дома, полицейских туда не пускали. Перед гибелью Тюлякова видели сильно избитым, но до сих пор неизвестно, как он получил побои.

В этом же поселке погиб глава транспортной службы "Газпром Инвест", 60-летний Леонид Шульман 30 января в частном доме. В доме нашли предсмертную записку, в которой Шульман объяснил, что больше не мог терпеть боли в сломанной ноге. Следователи усомнились в подлинности письма, ведь Шульман был богатым человеком и мог купить себе качественное обезболивающее. В конце 2021 года служба безопасности "Газпрома" проверяла транспортное управление "Газпром Инвест" и подлинная причина самоубийства может быть не связана с болями в ноге.

Следственный комитет по Ленинградской области никак не комментировал эти два самоубийств не дает, а в СБ "Газпрома" не выходят на связь с журналистами.

Еще один случай убийства топ-менеджера с семьей — произошедшее с Сергеем Протосеней на вилле в испанском прибрежном городе Льорет-де-Мар 21 апреля. Бывший главный бухгалтер "Новатэка" якобы убил топором жену и дочь, а потом повесился в саду. Сын Федор после этого случая заявил, что Сергей Протосеня не мог совершить убийство. На момент ухода из "Новатэка" Протосеня заработал 400 миллионов евро.

У "Газпрома" возникали споры с "НОВАТЭКом" по поводу экспорта газа и освоения арктических газовых месторождений. Две компании вели аппаратную борьбу за группы Тамбейских месторождений на Ямале.

Вывод нефтяных денег для "спецопераций" РФ — топ-менеджеры слишком много знали

Политолог Владимир Фесенко уверен, что погибшие директора недобросовестно поступали с деньгами нефтегазовых компаний, которые предполагались для государственных целей. Эксперт говорит, что средства могли бы потратить на работу России за рубежом.

"А они использовали их в личных целях. Вот и получили наказание. Вторая версия — зачистка следов. Некоторые товарищи слишком много знали об схемах вывода нефтяных денег для различных спецопераций РФ в других странах", – говорит он.

В первые дни военного вторжения в Украину началась политическая эмиграция из России и часть представителей бизнеса уехала, опасаясь боевых действий, преследований и потери имущества

"Третий вариант — это сигнал для бизнес-элит. Или вы будете послушны и подконтрольны, или с вами и с семьями произойдет это", – заключил Фесенко.