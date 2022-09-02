Маганов і не тільки: як пов'язані загадкові смерті топменеджерів у Росії з війною в Україні

Після початку повномасштабної війни несподівано почали помирати колишні та чинні топменеджери великих нафтогазових компаній в РФ. Останній резонансний випадок — "вихід" із вікна 68-річного голови ради директорів "Лукойлу" Равіля Маганова. Фокус згадав обставини загибелі багатіїв і що вони говорили про вторгнення в Україну.

З початку 2022 року пішло із життя п'ять топменеджерів, які прямо чи опосередковано працювали на "Газпром". У нафтовому гіганті "Лукойл" чинні директори живі, а ось колишній топменеджер компанії Олександр Суботін загинув від лікування похмілля у будинку сімейства шаманів.

Директор Центру політичних досліджень "Пента", український політолог Володимир Фесенко у розмові із Фокусом наголошує, що якщо щось відбувається кілька разів поспіль за короткий час — це вже не випадковість.

"Така теорія ймовірності. Деякі вбивства надзагадкові, топменеджери вбивали членів своїх сімей. Це можна пояснити роботою спецслужб або афілійованих із ними охоронних фірм. Згадаймо використання "Новичка" (бойова отруйна речовина нервово-паралітичної дії, якою отруїли російського опозиціонера Олексія Навального — ред.). Для впливу на людей застосовують і психотропні препарати. Їх можуть доводити до певного стану, щоб отримати агресивну або суїцидальну реакції", — пояснює експерт.

Голова ради директорів "Лукойлу" випав із вікна

Нещодавня загибель голови ради директорів нафтового гіганта "Лукойл" викликала резонанс — 68-річний Равіль Маганов, за версією слідства, раптом випав із вікна 6-го поверху Центральної клінічної лікарні в Москві.

За версією росЗМІ, у лікарні він опинився через тяжке серцево-судинне захворювання і депресію. Маганов зайняв високу посаду в ПАТ "Лукойл" після смерті попередника Валерія Грайфера, минулого заступника міністра нафтової промисловості СРСР. З 2000 року Грайфер беззмінно керував радою директорів "Лукойлу" та помер на 91-му році життя.

[ + – ] Равіль Маганов особисто не висловлювався про відносини України та РФ Фото: РИА Новости

У "Лукойлі" зазначили, що завдяки Маганову були освоєні нові нафтогазові провінції в Каспійському та Балтійському морях і розпочалася успішна розробка проєктів надв'язкої нафти в Республіці Комі.

Равіль Маганов особисто не висловлювався про відносини України та РФ, але рада директорів "Лукойлу" на початку березня була проти воєнного вторгнення. Нафтовики висловили занепокоєння через трагічні події та глибоке співчуття всім постраждалим від війни.

"Лукойл" опинився під санкціями Великої Британії та США після 24 лютого, президент компанії Вагіт Алекперов потрапив до списку та залишив посаду в "Лукойлі".

Шаман лікував від похмілля: Олександра Суботіна отруїли отрутою жаби

Ще одна загадкова смерть в управлінських лавах "Лукойлу" — те, що сталося з колишнім топменеджером компанії Олександром Суботіним в Митищах. Мільярдер помер після антипохмільного сеансу із шаманами, про смерть дізналися 9 травня. Шаман Магуа та його дружина лікували клієнтів отруйною жабою і купали їх у півнячій крові.

[ + – ] Олександр Суботін помер у підвалі будинку у шаманів

У Суботіна несподівано заболіло серце, але швидку ніхто не викликав — йому дали корвалол і поклали спати в підвалі. Деякі ЗМІ писали, що Суботін кілька днів був у запої. Судмедексперти виявили у його крові алкоголь, кокаїн та інші наркотичні речовини.

Публічних висловлювань щодо війни Росії з Україною Суботін не допускав. Він займався справами своєї "Нової транспортної компанії", яку створив після виходу з "Лукойлу".

За словами Фесенка, у Росії часто говорили про плани націоналізації "Лукойлу". Держава готується отримати контроль над компанією.

"Можливо, прибирають тих, хто міг чи вже перешкоджав такому сценарію. Можна було у в'язницю посадити, але загадкова смерть лякає набагато сильніше", — каже експерт.

Смерть людей, пов'язаних із "Газпромом"

Найбільше пішло на той світ голів компаній, пов'язаних із газовим монополістом "Газпром". На початку липня у котеджному селищі Морські тераси під Петербургом пострілом у голову вбили 61-річного Юрія Воронова.

Бізнесмен керував транспортною компанією "Астра Шіппінг", яка робила арктичні підряди для "Газпрому". Його дружина розповідала про конфлікти Воронова з діловими партнерами та його пияцтво через втрату грошей.

[ + – ] Юрій Воронов був патріотом Росії

Юрій Воронов був патріотом Росії та в останньому спілкуванні з друзями скаржився на лібералів. Чоловіки говорили про закриття "розсадника антиросійської пропаганди" Єльцин-центру в Єкатеринбурзі.

"Усі повинні зрозуміти, що армія РФ і бойовики борються на Донбасі за повернення незаконно забраної у російського народу землі", — стверджував він.

Вбивали деяких нафтогазових топменеджерів разом із їхніми сім'ями. 18 квітня в Москві було вбито родину колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Владислава Аваєва. Правоохоронці заявили, що він нібито застрелив із пістолета 47-річну дружину Олену та 13-річну доньку Марію, а після цього наклав на себе руки.

Вранці 25 лютого у селищі Ленінський Виборзького району Ленінградської області знайшли тіло нібито повішеного заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" (казначейство компанії) із корпоративної безпеки 61-річного Олександра Тюлякова. Перед приїздом поліції до будинку під'їхали кремезні хлопці на трьох джипах і представилися працівниками служби безпеки "Газпрому", пише "Новая газета".

[ + – ] Перед смертю Олександра Тюлякова бачили сильно побитим

Молоді люди оточили територію будинку, поліцейських не пускали туди. Перед загибеллю Тюлякова бачили сильно побитим, але досі невідомо, як він одержав побої.

У цьому ж селищі загинув голова транспортної служби "Газпром Інвест", 60-річний Леонід Шульман 30 січня у приватному будинку. У будинку знайшли передсмертну записку, в якій Шульман пояснив, що більше не міг терпіти біль в зламаній нозі. Слідчі засумнівалися в справжності листа, адже Шульман був багатою людиною і міг купити собі якісне знеболювальне. Наприкінці 2021 року служба безпеки "Газпрому" перевіряла транспортне управління "Газпром Інвест", і справжня причина самогубства може бути не пов'язана з болями в нозі.

Слідчий комітет із Ленінградської області ніяк не коментував ці два самогубства, а в СБ "Газпрому" не виходять на зв'язок із журналістами.

Ще один випадок убивства топменеджера із сім'єю — те, що сталося із Сергієм Протосенею на віллі в іспанському прибережному місті Льорет-де-Мар 21 квітня. Колишній головний бухгалтер "Новатека" нібито вбив сокирою дружину та дочку, а потім повісився у саду. Син Федір після цього випадку заявив, що Сергій Протосеня не міг скоїти вбивство. На момент виходу з "Новатека" Протосеня заробив 400 мільйонів євро.

У "Газпрому" виникали суперечки з "НОВАТЕКом" щодо експорту газу й освоєння арктичних газових родовищ. Дві компанії вели апаратну боротьбу групи Тамбейських родовищ на Ямалі.

Виведення нафтових грошей для "спецоперацій" РФ — топменеджери дуже багато знали

Політолог Володимир Фесенко впевнений, що загиблі директори недобросовісно чинили з грошима нафтогазових компаній, які передбачалися для державних цілей. Експерт каже, що кошти могли б витратити на роботу Росії за кордоном.

"А вони використовували їх в особистих цілях. Ось й отримали покарання. Друга версія — зачистка слідів. Деякі товариші дуже багато знали про схеми виведення нафтових грошей для різних спецоперацій РФ в інших країнах", — каже він.

У перші дні воєнного вторгнення в Україну розпочалася політична еміграція з Росії і частина представників бізнесу поїхала, побоюючись бойових дій, переслідувань і втрати майна.

"Третій варіант — це сигнал для бізнес-еліт. Або ви будете слухняні та підконтрольні, або з вами й із сім'ями станеться це", — сказав Фесенко.