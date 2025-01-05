Дожил до 30 лет: в США умер осел Перри, прототип героя мультфильма "Шрек"

Животное усыпили из-за сильной боли в ногах, работники зоопарка Barron Park Donkeys говорили, что у него быстро развивался ламинит. Говорящий осел стал одним из самых узнаваемых персонажей серии мультфильмов о "Шреке".

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В США 2 января умер осел Перри, ставший прототипом героя Ослика из мультфильма "Шрек". Об этом сообщили сотрудники местного зоопарка Barron Park Donkeys.

Перри умер в возрасте 30 лет, в Barron Park Donkeys ослик Перри жил с 1997 года. Аниматоры из местной компании Pacific Data Images в 1999 году наблюдали за ослом, чтобы воссоздать в мультфильме его точный образ.

Животное долго болело ламинитом, воспалением чувствительных мягких тканей между копытным рогом и копытной костью. Осла пришлось усыпить из-за сильной боли.

"Мы будем скучать по тебе, Перри. Ты был особым, мы никогда тебя не забудем", — написали на странице Barron Park Donkey.

Работница парка Дженни Киратли рассказала изданию Polo Alto Online что из-за болезни осел не мог стоять на одной ноге.

"В течение месяца он просто стоял на трех ногах, а четвертую держал поднятой, что добавляло дополнительный вес на правую сторону", — добавила она.

Сотрудники пробовали разные методы лечения, чтобы облегчить боль: иглоукалывание, горячий массаж и лазерную светотерапию. Тем не менее состояние животного не улучшилось и его пришлось усыпить.

"Он явно испытывал сильную боль, принимал много обезболивающих. Помощники целый день наблюдали за ним и надеялись, что это пройдет", — сказала Киратли.

Перри стал прототипом говорящего осла из мультфильма "Шрек" 2001 года. В оригинале персонажа озвучил американский комедийный актер Эдди Мерфи. Осел стал одним из самых узнаваемых персонажей мультфильма.

Напомним, ресурс Internet Movie Database (IMDb) ранее представил пять лучших мультфильмов всех времен. В их числе картины "Король лев" и "История игрушек".

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