От "Могилы светлячков" до "Тайны Коко": 5 лучших мультфильмов в истории по версии IMDb

Каждый из этих мультфильмов в свое время стал настоящим событием. Некоторые из них награждены "Оскарами", а все их объединяют любовь и признание зрителей.

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Мультфильмы уже давно вышли за рамки развлекательных и поучительных шоу для детей. Многие из анимационных картин давно стали легендарными, собрав огромную кассу в прокате и став примером ярчайших образцов мультипликационного искусства. Ресурс Internet Movie Database (IMDb) назвал лучшие мультфильмы всех времен, которые даже через много лет остаются любимыми и пересматриваемыми.

"Могила светлячков" (1988)

"Могила светлячков" – японский анимационный исторический военный фильм 1988 года, написанный и срежиссированный Исао Такахатой и произведенный Studio Ghibli. Он основан на одноименном полуавтобиографическом рассказе 1967 года Акиюки Носаки. Картину сложно назвать развлекательной, поскольку она преисполнена драматизма, поднимает тему потерь и человеческой стойкости.

Действие фильма происходит в городе Кобе, Япония. В центре сюжета Сейт и Сэцуко, двух молодых японских брата и сестры, живущих в последние дни Второй мировой войны. Когда американская бомбардировка разлучает детей с родителями, им приходится полностью полагаться друг на друга, чтобы выжить.

"Захватывающая драма, где непокорная молодежь отказывается подчиняться войне, голоду и равнодушию, "Могила светлячков" — это фильм, который поможет детям узнать суровые реалии жизни, чтобы они могли сделать все возможное, чтобы остановить этот цикл", – сказал о картине Джордан Брукс из Vague Visages.

"Могила светлячков" был признан одним из величайших военных фильмов всех времен и главным произведением японской анимации

1 ноября в Японии вышла телевизионная драма с живыми актерами "Могила светлячков" в ознаменование 60-й годовщины окончания войны. Как и аниме, версия с живыми актерами "Могилы светлячков" фокусируется на брате и сестре, которые пытаются выжить в последние месяцы войны в Кобе. В отличие от анимационной версии, она рассказывает историю с точки зрения их кузины (дочери тети) и рассматривает вопрос о том, как обстановка военного времени может превратить добрую леди в жестокосердную женщину.

Другая версия с живыми актерами была выпущена в Японии 5 июля 2008 года.

"Король Лев" (1994)

"Король Лев" — американский анимационный музыкальный драматический фильм 1994 года о взрослении, созданный Walt Disney Feature Animation и выпущенный Buena Vista Pictures Distribution под баннером Walt Disney Pictures.

Фильм был снят Роджером Аллерсом и Робом Минкоффом, а сценарий написали Ирен Меччи, Джонатан Робертс и Линда Вулвертон. Над озвучкой картины работал звездный состав – Мэтью Бродерик, Мойра Келли, Джеймс Эрл Джонс, Джереми Айронс, Джонатан Тейлор Томас, Никета Каламе, Натан Лейн, Эрни Сабелла, Вупи Голдберг, Чич Марин, Роуэн Аткинсон и Роберт Гийом.

Оригинальные песни к мультфильму написали Элтон Джон и поэт-песенник Тим Райс.

Вдохновленная африканской дикой природой, история в первую очередь основана на пьесе Уильяма Шекспира "Гамлет" с некоторым влиянием библейских историй об Иосифе и Моисее и повествует о молодом наследнике, который вынужден бежать после того, как его дядя убивает его отца и узурпирует трон. Выросший в изгнании законный король возвращается, чтобы бросить вызов узурпатору и положить конец его тираническому правлению над королевством.

"Король Лев" вышел на экраны 15 июня 1994 года, получив признание критиков за свою музыку, историю, темы и анимацию. С первоначальным мировым сбором в $763 млн он завершил свой прокат в кинотеатрах как самый кассовый фильм 1994 года и второй по кассовым сборам фильм всех времен после "Парка Юрского периода" (1993). Мультфильм также носил титул самого кассового анимационного фильма, пока его не обогнал "В поисках Немо" в 2003 году . Фильм остается самым кассовым традиционным анимационным фильмом всех времен, а также самым продаваемым фильмом на домашнем видео, было продано более 55 миллионов копий по всему миру. Он получил две премии "Оскар", а также премию "Золотой глобус" за лучший фильм — мюзикл или комедия. Многие считают его одним из величайших анимационных фильмов, когда-либо созданных.

"История игрушек" (1995)

"История игрушек" – американский полнометражный анимационный комедийный фильм Джона Лассетера 1995 года, созданный студией Pixar Animation Studios и выпущенный компанией Walt Disney Pictures. Он стал первым полнометражным компьютерно-анимационным фильмом студии и первой частью одноименной франшизы.

Сценарий к нему написали Лассетер в соавторстве с Джоссом Уидоном, Эндрю Стэнтоном, Джоэлем Коэном, Алеком Соколовым, Питом Доктером и Джо Рэнфтом. Озвучивали картину Том Хэнкс, Тим Аллен, Дон Риклс, Джим Варни и другие.

В центре сюжета – маленький мальчик по имени Энди Дэвис, который любит играть в своей комнате с игрушками. Особенно близка ему кукла по имени "Вуди". Когда Эди отсутствует, его игрушки оживают. Вуди считает, что его жизнь (как игрушки) хороша. Однако он должен беспокоиться о переезде семьи Энди, и о том, чего Вуди не знает, так это о дне рождения Энди. Вуди не понимает, что мать Энди подарила ему игрушку, известную как Базз Лайтер, которая быстро становится новой любимой игрушкой Энди. Вуди, которого теперь охватывает ревность, пытается избавиться от Базза. Затем и Вуди, и Базз теперь оказываются потерянными в суматохе сборовф. Они должны найти способ вернуться к Энди, прежде чем он уедет без них, но им придется пройти через безжалостного убийцу игрушек, Сида Филлипса.

Премьера мультфильма состоялась 19 ноября 1995 года в театре "Эль-Капитан" в Лос-Анджелесе и 22 ноября того же года в кинотеатрах Северной Америки. Это был самый кассовый фильм в первые выходные, в конечном итоге заработав более $373 млн по всему миру. Без учета инфляции, картина заняла 190-е место в списке самых кассовых американских фильмов всех времен. По состоянию на 2024 год, "История игрушек" занимает 10-е место в списке самых кассовых мультфильмов с рейтингом "G".

"ВАЛЛ-И" (2008)

"ВАЛЛ-И" – американский полнометражный компьютерный анимационный научно-фантастический фильм 2008 года, созданный Pixar Animation Studios, был показан в США 27 июня 2008 года. Его режиссером стал оскароносный Эндрю Стэнтон ("В поисках Немо").

Сюжет картины рассказывает о маленьком роботе-мусорщике по имени ВАЛЛ-И, который остался на Земле после того, как человечество покинуло планету из-за загрязнения и разрушения. Единственный компаньон главного героя – резвый домашний таракан.

Однажды EVE (Ева), гладкий (и опасный) разведывательный робот, отправляется на Землю, чтобы найти доказательства того, что жизнь снова возрождается. ВАЛЛ-И влюбляется в Еву. Он спасает ее от пылевой бури и показывает ей живое растение, которое нашел среди обломков. В соответствии с ее "директивой", Ева берет растение и автоматически переходит в деактивированное состояние, за исключением мигающего зеленого маяка. ВОЛЛ-И, не понимает, что случилось с его новым другом, но, верный своей любви, он защищает ее от ветра, дождя и молнии, даже когда она не реагирует. Однажды огромный корабль прибывает, чтобы вернуть Еву, но ВАЛЛ-И, из-за любви или одиночества, цепляется на корабль снаружи, чтобы спасти Еву. Корабль возвращается на большой космический круизный корабль, который перевозит всех людей, эвакуированных с Земли 700 лет назад. Люди Земли ездят по этому космическому курорту на парящих креслах, которые обеспечивают им постоянную подачу теле- и видеочатов. Они пьют всю свою еду через соломинку из-за лени и/или потери костной массы, и все они настолько толстые, что едва могут двигаться. Когда компьютер автопилота, действуя по поспешно отданным инструкциям, отправленным много веков назад, пытается помешать людям Земли вернуться, украв растение, ВАЛЛ-И, Ева, тучный капитан и группа сломанных роботов устраивают мятеж.

Идея создания "ВАЛЛ-И" возникла летом 1994 года во время обеда в кафе, на котором Джон Лассетер, Эндрю Стэнтон, Пит Доктер и Джо Рэнфт обсуждали идеи для своих будущих проектов — "История игрушек", "Приключения Флика", "Корпорация монстров" и "В поисках Немо". При подготовке к работе над фильмом художники со студии Pixar посетили различные мусорные свалки, где наблюдали за работой всевозможных машин и приспособлений, изучали настоящих роботов, пересмотрели множество научно-фантастических фильмов. В картине использовалось четыре различные модели ВАЛЛ-И: "мертвый", "сломанный", "исправный" и сложенный в куб.

После премьеры картина завоевала "Оскар", "Золотой глобус", награду Британской академии и премию "Сатурн".

"Тайна Коко" (2017)

"Тайна Коко" — американский анимационный фэнтезийный фильм Ли Анкричв и Эдриана Молины 2017 года, снятый Pixar Animation Studios и выпущенный Walt Disney Pictures. Картина вышла в прокат 22 ноября 2017 года.

История повествует о 12-летнем мальчике по имени Мигель (Гонсалес), который обожает музыку. Но в семье Мигеля ее не переносят из-за травмирующих событий в прошлом, и чтобы играть на гитаре или слушать мелодии, ему приходится прятаться. Однажды он случайно попадает в Страну мертвых, где он обращается за помощью к своему покойному прапрадеду-музыканту, чтобы тот вернул его в семью и отменил запрет на музыку.

Концепция фильма основана на мексиканском празднике День мертвых. Pixar приступила к созданию картины в 2016 году. В поисках вдохновения Анкрич вместе с членами съемочной группы провели исследовательскую экспедицию в Мексику. Образы скелетов в фильме были переработаны, дабы придать им привлекательность. Во время работы над скелетами аниматоры лепили персонажей вручную и изучали черепа. Майкл Хонсе, занимающийся моделированием персонажей и артикуляцией, много работал над правильным изображением движений скелетов и рассказывал, что нашел "действительно крутые способы" для их анимации.

Не меньше внимания было уделено и правильному изображению игры Мигеля на гитаре. Чтобы она выглядела более реалистичной, специалисты попросили музыкантов прикрепить к своим гитарам GoPro. Движения музыкантов и полученные видео с камеры были взяты за эталон Мультфиль имел ошеломительный успех и удостоился ряда наград, в том числе двух премий "Оскар" – в категориях "Лучший анимационный полнометражный фильм" и "Лучшая песня к фильму" ("Remember Me", музыка и слова Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопеса.

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