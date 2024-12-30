Від "Могили світлячків" до "Таємниці Коко": 5 найкращих мультфільмів в історії за версією IMDb

Кожен із цих мультфільмів свого часу став справжньою подією. Деякі з них нагороджені "Оскарами", а всі їх об'єднують любов і визнання глядачів.

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Мультфільми вже давно вийшли за рамки розважальних і повчальних шоу для дітей. Багато з анімаційних картин давно стали легендарними, зібравши величезну касу в прокаті та ставши прикладом найяскравіших зразків мультиплікаційного мистецтва. Ресурс Internet Movie Database (IMDb) назвав найкращі мультфільми всіх часів, які навіть через багато років залишаються улюбленими і переглядаються.

"Могила світлячків" (1988)

"Могила світлячків" – японський анімаційний історичний воєнний фільм 1988 року, написаний і зрежисований Ісао Такахатою та зроблений Studio Ghibli. Він заснований на однойменному напівавтобіографічному оповіданні 1967 року Акіюкі Носакі. Картину складно назвати розважальною, оскільки вона сповнена драматизму, порушує тему втрат і людської стійкості.

Дія фільму відбувається в місті Кобе, Японія. У центрі сюжету Сейт і Сецуко, двох молодих японських брата і сестри, що живуть в останні дні Другої світової війни. Коли американське бомбардування розлучає дітей з батьками, їм доводиться повністю покладатися один на одного, щоб вижити.

"Захоплива драма, де непокірна молодь відмовляється підкорятися війні, голоду та байдужості, "Могила світлячків" – це фільм, що допоможе дітям пізнати суворі реалії життя, щоб вони могли зробити все можливе, щоб зупинити цей цикл", – сказав про картину Джордан Брукс із Vague Visages.

"Могила світлячків" був визнаний одним із найвидатніших військових фільмів усіх часів і головним твором японської анімації

1 листопада в Японії вийшла телевізійна драма з живими акторами "Могила світлячків" в ознаменування 60-ї річниці закінчення війни. Як і аніме, версія з живими акторами "Могили світлячків" фокусується на браті та сестрі, які намагаються вижити в останні місяці війни в Кобе. На відміну від анімаційної версії, вона розповідає історію з точки зору їхньої кузини (доньки тітки) і розглядає питання про те, як обстановка воєнного часу може перетворити добру леді на жорстокосерду жінку.

Інша версія з живими акторами була випущена в Японії 5 липня 2008 року.

"Король Лев" (1994)

"Король Лев" – американський анімаційний музичний драматичний фільм 1994 року про дорослішання, створений Walt Disney Feature Animation і випущений Buena Vista Pictures Distribution під банером Walt Disney Pictures.

Фільм був знятий Роджером Аллерсом і Робом Мінкоффом, а сценарій написали Ірен Меччі, Джонатан Робертс і Лінда Вулвертон. Над озвученням картини працював зоряний склад — Метью Бродерік, Мойра Келлі, Джеймс Ерл Джонс, Джеремі Айронс, Джонатан Тейлор Томас, Нікета Каламе, Натан Лейн, Ерні Сабелла, Вупі Голдберг, Чіч Марін, Ровен Аткінсон і Роберт Гійом.

Оригінальні пісні до мультфільму написали Елтон Джон і поет-пісняр Тім Райс.

Натхненна африканською дикою природою, історія насамперед заснована на п'єсі Вільяма Шекспіра "Гамлет" з деяким впливом біблійних історій про Йосипа та Мойсея, вона оповідає про молодого спадкоємця, який змушений тікати після того, як його дядько вбиває його батька й узурпує трон. Законний король, який виріс у вигнанні, повертається, щоб кинути виклик узурпатору і покласти край його тиранічному правлінню над королівством.

"Король Лев" вийшов на екрани 15 червня 1994 року, отримавши визнання критиків за свою музику, історію, теми та анімацію. З початковим світовим збором у $763 млн він завершив свій прокат у кінотеатрах як найкасовіший фільм 1994 року і другий за касовими зборами фільм усіх часів після "Парку Юрського періоду" (1993). Мультфільм також носив титул найкасовішого анімаційного фільму, поки його не обігнав "У пошуках Немо" у 2003 році. Фільм залишається найкасовішим традиційним анімаційним фільмом усіх часів, а також найбільш продаваним фільмом на домашньому відео, було продано понад 55 мільйонів копій по всьому світу. Він отримав дві премії "Оскар", а також премію "Золотий глобус" за найкращий фільм — мюзикл або комедія. Багато хто вважає його одним із найвидатніших анімаційних фільмів, коли-небудь створених.

"Історія іграшок" (1995)

"Історія іграшок" – американський повнометражний анімаційний комедійний фільм Джона Лассетера 1995 року, створений студією Pixar Animation Studios і випущений компанією Walt Disney Pictures. Він став першим повнометражним комп'ютерно-анімаційним фільмом студії та першою частиною однойменної франшизи.

Сценарій до нього написали Лассетер у співавторстві з Джоссом Відоном, Ендрю Стентоном, Джоелем Коеном, Алеком Соколовим, Пітом Доктером і Джо Ренфтом. Озвучували картину Том Генкс, Тім Аллен, Дон Ріклс, Джим Варні та інші.

У центрі сюжету – маленький хлопчик на ім'я Енді Девіс, який любить гратися у своїй кімнаті з іграшками. Особливо близька йому лялька на ім'я "Вуді". Коли Еді відсутній, його іграшки оживають. Вуді вважає, що його життя (як іграшки) хороше. Однак він повинен турбуватися про переїзд сім'ї Енді, і про те, чого Вуді не знає, так це про день народження Енді. Вуді не розуміє, що мати Енді подарувала йому іграшку, відому як Базз Лайтер, яка швидко стає новою улюбленою іграшкою Енді. Вуді, якого тепер охоплюють ревнощі, намагається позбутися Базза. Потім і Вуді, і Базз тепер виявляються загубленими в метушні зборів. Вони повинні знайти спосіб повернутися до Енді, перш ніж він поїде без них, але їм доведеться пройти через безжального вбивцю іграшок, Сіда Філліпса.

Прем'єра мультфільму відбулася 19 листопада 1995 року в театрі "Ель-Капітан" у Лос-Анджелесі і 22 листопада того ж року в кінотеатрах Північної Америки. Це був найкасовіший фільм у перші вихідні, в кінцевому підсумку заробивши понад $373 млн по всьому світу. Без урахування інфляції, картина посіла 190-те місце в списку найкасовіших американських фільмів усіх часів. Станом на 2024 рік, "Історія іграшок" посідає 10-те місце у списку найкасовіших мультфільмів із рейтингом "G".

"ВАЛЛ-І" (2008)

"ВАЛЛ-І" – американський повнометражний комп'ютерний анімаційний науково-фантастичний фільм 2008 року, створений Pixar Animation Studios, був показаний у США 27 червня 2008 року. Його режисером став оскароносний Ендрю Стентон ("У пошуках Немо").

Сюжет картини розповідає про маленького робота-сміттяра на ім'я ВАЛЛ-І, який залишився на Землі після того, як людство покинуло планету через забруднення і руйнування. Єдиний компаньйон головного героя – жвавий домашній тарган.

Одного разу EVE (Єва), гладкий (і небезпечний) розвідувальний робот, вирушає на Землю, щоб знайти докази того, що життя знову відроджується. ВАЛЛ-І закохується в Єву. Він рятує її від пилової бурі та показує їй живу рослину, яку знайшов серед уламків. Відповідно до її "директиви", Єва бере рослину й автоматично переходить у деактивований стан, за винятком миготливого зеленого маяка. ВОЛЛ-І, не розуміє, що трапилося з його новим другом, але, вірний своєму коханню, він захищає її від вітру, дощу і блискавки, навіть коли вона не реагує. Одного разу величезний корабель прибуває, щоб повернути Єву, але ВАЛЛ-І, через кохання чи самотність, чіпляється на корабель зовні, щоб врятувати Єву. Корабель повертається на великий космічний круїзний корабель, який перевозить усіх людей, евакуйованих із Землі 700 років тому. Люди Землі їздять по цьому космічному курорту на ширяючих кріслах, які забезпечують їм постійну подачу теле- і відеочатів. Вони п'ють усю свою їжу через соломинку через лінь та/або втрату кісткової маси, і всі вони настільки товсті, що ледь можуть рухатися. Коли комп'ютер автопілота, діючи за поспішно відданими інструкціями, відправленими багато століть тому, намагається завадити людям Землі повернутися, вкравши рослину, ВАЛЛ-І, Єва, огрядний капітан і група зламаних роботів влаштовують заколот.

Ідея створення "ВАЛЛ-І" виникла влітку 1994 року під час обіду в кав'ярні, на якому Джон Лассетер, Ендрю Стентон, Піт Доктер і Джо Ренфт обговорювали ідеї для своїх майбутніх проєктів — "Історія іграшок", "Пригоди Фліка", "Корпорація монстрів" і "У пошуках Немо". Під час підготовки до роботи над фільмом художники зі студії Pixar відвідали різноманітні сміттєві звалища, де спостерігали за роботою всіляких машин і пристосувань, вивчали справжніх роботів, переглянули безліч науково-фантастичних фільмів. У картині використовувалося чотири різні моделі ВАЛЛ-І: "мертвий", "зламаний", "справний" і складений у куб.

Після прем'єри картина завоювала "Оскар", "Золотий глобус", нагороду Британської академії та премію "Сатурн".

"Таємниця Коко" (2017)

"Таємниця Коко" – американський анімаційний фентезійний фільм Лі Анкрічв і Едріана Моліни 2017 року, знятий Pixar Animation Studios і випущений Walt Disney Pictures. Картина вийшла в прокат 22 листопада 2017 року.

Історія оповідає про 12-річного хлопчика на ім'я Мігель (Гонсалес), який обожнює музику. Але в сім'ї Мігеля її не переносять через травмувальні події в минулому, і щоб грати на гітарі або слухати мелодії, йому доводиться ховатися. Одного разу він випадково потрапляє в Країну мертвих, де він звертається по допомогу до свого покійного прапрадіда-музиканта, щоб той повернув його в сім'ю і скасував заборону на музику.

Концепція фільму заснована на мексиканському святі День мертвих. Pixar приступила до створення картини у 2016 році. У пошуках натхнення Анкрич разом із членами знімальної групи провели дослідницьку експедицію в Мексику. Образи скелетів у фільмі були перероблені, щоб надати їм привабливості. Під час роботи над скелетами аніматори ліпили персонажів вручну і вивчали черепи. Майкл Хонсе, який займається моделюванням персонажів і артикуляцією, багато працював над правильним зображенням рухів скелетів і розповідав, що знайшов "дійсно круті способи" для їхньої анімації.

Не менше уваги було приділено і правильному зображенню гри Мігеля на гітарі. Щоб вона виглядала більш реалістичною, фахівці попросили музикантів прикріпити до своїх гітар GoPro. Рухи музикантів і отримані відео з камери були взяті за еталон Мультфільм мав приголомшливий успіх і удостоївся низки нагород, зокрема двох премій "Оскар" – у категоріях "Найкращий анімаційний повнометражний фільм" і "Найкраща пісня до фільму" ("Remember Me", музика і слова Крістен Андерсон-Лопес і Роберта Лопеса.

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