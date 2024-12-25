Больше, чем просто мультфильмы: 10 лучших анимационных картин 2024

Авторы анимационных фильмов смело поднимают в них важные и нужные темы, способные оказывать влияние не только на детей, но и заставлять задуматься взрослых.

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2024 год выдался богатым не только на интересные фильмы и сериалы, но и на мультипликацию. Анимационные фильмы давно вышли из категории "только для детей" и своим сюжетом, глубиной смыслов и визуальной составляющей сравнялись или даже превзошли их. Причем высокий уровень показали не только американские, но и аниматоры из других стран, а жанр охватывает от фэнтези и научной фантастики до приземленных историй о семейных потерях. Ресурс Polygon назвал лучшие из них.

"Линда хочет цыпленка" ("Курица для Линды")

Французский анимационный фильм "Линда хочет цыпленка" Кьяры Мальте и Себастьена Лауденбаха, получивший приз Cristal за лучший игровой фильм в Анси, рассказывает историю, которая происходит в современной Франции и повествует о маленькой девочке по имени Линда. Она очень хочет есть курицу с перцем. Для мамы Линды, Полетт, которая в основном подает к столу блюда из полуфабрикатов, приготовление курицы уже само по себе является вызовом. А из-за продолжающейся всеобщей забастовки в их городе все продуктовые магазины закрыты, что еще больше усложняет эту задачу. Но Полетт чувствует себя очень виноватой из-за того, что несправедливо наказала Линду за кражу заветного кольца, поэтому она отправляется на ферму, чтобы купить живую курицу. Это начинает пугающую миссию Линды и Полетт убить, приготовить и съесть эту курицу, о чем никто из них раньше даже не помышлял.

По своей сути, это фильм о памяти и горе, медленно драпируемом на заднем плане, пока оно не нарастает до мягкого катарсического момента. Ведь одержимость Линды курицей с перцем объясняется тем, что это блюдо готовил ее покойный отец, которого она едва помнит.

Несмотря на это, "Линда хочет цыпленка" – фильм, полный шуток, с большим количеством юмора и уморительных ситуаций, которые вытекают из абсурдной природы сюжета.

"Консьерж"

Основанный на манге Цучики Нисимуры "Консьерж в универмаге Хоккеку", мультфильм "Консьерж" был адаптирован для экрана режиссером Есими Итадзу ("Король-олень") и сценаристом Сатоми Осимой ("Удача благоволит леди Никуко"). В центре сюжета – молодая женщина по имени Акино. Она становится консьержем в универмаге, который обслуживает животных. Ее работа заключается в том, чтобы удовлетворить потребности всех клиентов, особенно из категории "Очень важные животные". Это существа, вымершие в дикой природе, такие как морские норки и японские волки. Акино полна решимости сделать свою работу хорошо, но она беспокоится о том, чтобы не ошибиться.

Самая очаровательная часть "Консьержа" — это наблюдение за тем, как животные делают очень человеческие вещи, например, покупают сумки и делают предложения своим партнерам, сохраняя при этом свою животную физическую форму. Особую симпатию вызывает м истер Феррет, бизнесмен-хорек, очень нервный, но стильный. Он одет в крошечный костюмчик и посещает модный универмаг, потому что развлекает двух самых престижных клиентов своей компании: крошечную сову и его жену, одетых в элегантные куртки. Мистер Феррет хочет всячески угодить им, поскольку сова могла бы помочь ему в его бизнесе.

В эпизодической структуре фильма есть тонкая нить об одиночестве и связи, которая вырывается на передний план в финальном акте, в тандеме с расцветающей уверенностью Акино. Картина включает в себя некоторые размышления о том, как одиноки некоторые из вымерших животных, и как универмаг служит для них убежищем.

"Поток"

"Поток" – полнометражный анимационный фильм 2024 года латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса, который снимался 4,5 года. Сюжет мультфильма строится вокруг истории кота во время потопа. Кот вынужден покинуть дом и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными.

По сюжету картины, после того, как катастрофическое событие затопило мир, из которого люди либо эвакуировались, либо уже были уничтожены, главный герой – черный кот – оказывается один и пытается удержаться на плаву (в буквальном смысле). В конце концов он находит убежище вместе с милым псом в лодке, которой управляет капибара. Пока выжившие дрейфуют по просторам постапокалиптического водного мира, они заводят друга-птицу.

Все герои обладают разными личностями и способностями, которые намного превосходят большинство ленивых домашних питомцев. Но фильм Зилбалодиса также полностью лишен диалогов, что дает место выразительной мультяшности и жуткой тишине. В падшем мире повсюду опасность, а иногда и на лодке. Зилбалодис все это фиксирует плавной камерой, которая приближает зрителя к фактуре этого мира.

Кинокритик и историк кино Кристина Матиса отметила, что "Поток" отличается от всего, что мы привыкли видеть в анимационных фильмах. Другой критик, Антон Долин, считает, что сюжет "Потока" – это история конца света. Он также отмечает, что этот фильм – "независимое кино, что всегда вызывает симпатию, и при этом сделанное как предельно авторское".

"Головоломка 2"

"Головоломка 2" — американский компьютерно-анимационный фильм о взрослении режиссера Келси Манна, продюсера Марка Нильсена и сценаристки Мег Лефов. Он стал запоздалым продолжением блестящего фильма Пита Доктера 2015 года "Головоломка" от Pixar Animation и установил рекорд по сборам, став самым кассовым анимационным фильмом за всю историю кино.

Лента рассказывает о взрослении девочки по имени Райли, которая в подростковом возрасте сталкивается с новыми эмоциями, такими как тревожность, зависть, стыд, хандра и ностальгия. Это искусно выстроенная история, полная шуток о психическом ландшафте и уже знакомых персонажей (особенно Эми Полер в роли Радости и Филлис Смит в роли Печали), но она привносит подлинно новые идеи в обстановку и тщеславие Доктера. Это смешно, чутко и лукаво, вызывая подростковые чувства самосознания, зависти, низкой самооценки и столкновения между ожиданиями и реальностью.

Несмотря на то, что говорят кассовые сборы, это далеко не лучший фильм Pixar, но это редкий случай, когда действительно хорошо собранный, благонамеренный проект получает то внимание, которого он заслуживает.

"Оглянись"

Японский анимационный фильм "Оглянись" – адаптация Киетакой Осиямой ван-шотовой манги автора Chainsaw Man Тацуки Фудзимото верна как тексту, так и духу этого текста: душераздирающая история о труде искусства, который сам по себе является трудом искусства.

В центре сюжета – Аюму Фудзино, четвероклассница, рисующая мангу для раздела в школьной газете. Талант рисовать выделяет ее среди учеников, и она становится довольно популярной в классе. Однажды учитель рассказывает ей про Кемото – ученицу, которая отказывается ходить в школу, но тоже хочет нарисовать мангу для школьной газеты. Пораженная уровнем мастерства Кемото и пытаясь угнаться за ней, Фудзино бросает все силы на то, чтобы научиться лучше рисовать, но все ее усилия тщетны. И тогда девочка бросает попытки догнать соперницу и возвращается к обычной школьной жизни. Все меняет день, когда они волею судеб встретились.

"Оглянись" – это больше, чем просто потрясающе хорошо сделанная анимация. По словам редактора журнала Paste Туссен Иган, это волнующее свидетельство силы искусства возвышать и наставлять тех, кто вкладывает свои сердца и умы в труд по его созданию, а также его силы связывать людей друг с другом через огромные промежутки времени, пространства и жизненного опыта.

"Это, без сомнений, шедевр, рожденный сердцем", – считает Иган.

"Властелин колец: Война рохиррим"

Режиссер "Властелина колец: Война Рохиррим" Кэндзи Камияма ("Бегущий по лезвию: Черный лотос") взялся за задачу создания анимированного Средиземья, которое ощущалось бы как часть того же гобелена, что и фильмы Питера Джексона "Властелин колец", – и он преуспел. Конечно, у него была помощь. Продюсер (и соавтор трилогии Джексона) Филиппа Бойенс привлекла оригинальных концепт-художников Джексона Алана Ли и Джона Хоу и обеспечила команде Камиямы полный доступ к архивам Wētā Workshop в качестве визуальных ссылок. Это Средиземье близко знакомо фанатам, вплоть до рельефов на резных колоннах Медусельда, Золотого зала Эдораса.

"Война рохиррим" следует за Герой, принцессой Рохана, которая ведет свой народ через опасную зиму, бесконечную осаду и трагическое падение династии ее отца. Внимание к деталям и воспроизведение – самая сильная сторона фильма. "Война Рохиррим" выглядит и ощущается как "Властелин колец" Джексона наилучшим образом.

Его самая большая слабость – это точное воспроизведение собственных ориенталистских визуальных тропов Толкина. Но все же он полон приключений с битвами, королевской драмы и захватывающего хаоса монстров.

"Марс-экспресс"

"Марс -экспресс" — дебютный анимационный научно-фантастический фильм в стиле неонуар режиссера и аниматора Жереми Перена. Действие фильма происходит в XXIII веке, и в нем рассказывается о двух частных детективах, отправленных на Землю, чтобы поймать хакера, обвиняемого во взломе роботов, и тем самым эффективно освободить их от защитных мер, призванных держать их послушными и подчиненными людям. Когда их расследование неожиданно заходит в тупик, Алин и Карлос берутся за другое дело, на этот раз о студентке колледжа, которая загадочно пропала после того, как ее соседку по комнате убили в их комнате в общежитии. В истинно нуарном стиле пара постепенно обнаруживает, что два, казалось бы, отдельных дела не только на самом деле тесно переплетены, но и имеют отношение к сюжету, который угрожает основам общества людей и роботов.

Внимание к деталям, уделяемое построению мира фильма, распространяется и на его многочисленных персонажей-андроидов, каждый из которых имеет свой собственный уникальный дизайн и личность. Сравнение с "Царством падальщиков", которое часто можно услышать от критиков, не является произвольным: Джонатан Джоб Нкондо, который работал художником и дизайнером персонажей в этом сериале, также внес свой вклад в дизайн роботов для "Марс-экспресс".

"Марс-экспресс" – это плотно сложенная научно-фантастическая история, в которой мало собственных имен, но много подтекста. Он находится в мире, который не столько рассказывает, сколько показывает глубину своего повествования и построения мира, доверяя своей аудитории уделять пристальное внимание и соединять точки рядом с персонажами фильма. Короче говоря, это редкий пример "взрослой" анимации, которая относится к своей аудитории как к взрослым, и ее исполнение возвышает ее посыл, пока она уверенно не становится одним из лучших анимационных фильмов года.

"Я"

"Я" – история, созданная американским аниматором, сценаристом и автором независимого кино, дважды номинантом на "Оскар" Доном Херцфельдтом. Он считается одним из величайших ныне живущих аниматоров, поскольку его фильмам удается втиснуть больше идей и смысла в 20 минут, чем большинству мейнстримных фильмов с трудом удается собрать за два часа.

В центре музыкального мультфильма – человекоподобное существо, напоминающее разумный арахис с парой палочных ног и серьезным неправильным прикусом, наблюдает, как его партнер моет новорожденного ребенка, когда его внимание внезапно отвлекается на маленький тазик, используемый в качестве ванны. Этот маленький полукруг активирует что-то внутри него. Подавленное и ранящее воспоминание из его детства прорывается в идею, которая изменит будущее его вида. Гуманоидный арахис начинает одержимо трудиться над своим новым изобретением в ущерб общению с семьей.

Фильм исследует такие щекотливые темы, как смертность, вечность и тщетность опоры исключительно на технологии в поисках ответов на самые запутанные и важные вопросы жизни. Это тот тип картин, которые остаются со зрителем надолго после их просмотра и заставляют взглянуть на себя, людей вокруг и мир по-другому.

"Мононоке: Призрак под дождем"

Японский анимационный фильм "Мононоке: Призрак под дождем" режиссера Кэндзи Накамуры – возрождение повествовательно захватывающего аниме 2007 года, который погружает зрителей в жуткий фантастический мир политических интриг и мстительных духов. Неотразимый крючок оригинального сериала – истории о привидениях, рассказанные в формате детективного процессуала — сохранился, а его неподражаемый визуальный стиль был плавно обновлен для современных методов анимации.

Действие картины "Мононоке: Призрак под дождем" происходит в эпоху Эдо и повествует о двух молодых женщинах, Аса и Каме, недавно попавших в гарем, где царят напряженность и хитрость. Пытаясь разобраться в политических интригах и соперничестве этого места, они сталкиваются с мстительным духом. На этом гнетущем фоне появляется таинственный странствующий аптекарь Кусуриури, единственный человек, способный понять и обезвредить эту злую сущность. Этот фильм погружает зрителей в мир, где сверхъестественное смешивается с играми за власть, предлагая глубокие размышления о мести и справедливости.

Первое, что любой замечает в фильме – визуальный дизайн. Он настолько красочный, подробный и текстурированный, что граничит с психоделикой. Что менее очевидно при беглом взгляде, так это то, насколько тесно сдержана каждая из тайн Мононоке, и как искусно Накамура представляет их визуально.

"Дикий робот"

Анимационная картина "Дикий робот" режиссера Криса Сандерса доказывает, что DreamWorks переживает эпоху расцвета. Фильм не только великолепен, с пышным живописным видом, но и представляет собой глубоко трогательную историю о сложностях родительства и важности доброты.

Мультфильм повествует о роботе по имени Роуз, которая оказывается застрявшей на отдаленном острове. Она пытается ассимилироваться с местной дикой природой, которая относится к ней с подозрением (и друг к другу), и в итоге берет к себе на воспитание молодого гусенка, а в друзья – язвительную лису.

Роуз приходится пройти долгий путь от недоверия к ней до принятия, спасти своих друзей и пожертвовать собой ради их спокойной жизни. Но картина не заканчивается на трагической ноте.

Несмотря на то, что в фильме есть говорящие животные, он поучителен не только для детей, но и для взрослых. В то же время Крис Сандерс берет на себя некоторые серьезные темы, делая их достаточно доступными для детей. Он невероятно эмоциональный, но при этом не кажется чрезмерно дидактичным в отношении своих более масштабных тем.

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