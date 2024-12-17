Лучшие сериалы Netflix 2024 года

2024 год стал большим прорывом для платформы Netflix, в котором преуспели как новые хиты, так и старые фавориты.

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Близится время праздничных декабрьских вечеров, а это означает, что пора выбрать парочку хороших сериалов, которые смогут разнообразить рождественский и новогодний столы и сделать праздники более яркими, даже если не удастся пойти в гости или пригласить компанию к себе. Собрали лучшие сериалы стриминга Netflix за 2024 год, по мнению редакторов портала mashable.

"Мертвые мальчики-детективы"

Основанная на серии комиксов Нила Геймана и Мэтта Вагнера, идея "Детективов мертвецов" говорит сама за себя: два призрака-подростка раскрывают преступления.

Трейлер к сериалу "Мертвые мальчики-детективы"

В частности, Эдвин Пейн (Джордж Рекстрю) и Чарльз Роуленд (Джейден Реври) — странная пара: первый — ученик подготовительной школы 1918 года, второй — панк 1989 года. Но вместе — с помощью приятеля-экстрасенса Кристал Пэлас (Кассиус Нельсон) и исключительно больного соседа Нико Сасаки (Юю Китамура) — они раскрывают дела, которые живые не могут. В то время как каждый эпизод следует за моделью монстра недели "Баффи — истребительница вампиров", в общей сюжетной линии пара уклоняется от Смерти (Кирби Хауэлл-Батист из "Песочного человека"), сражается в остроумии с озорным Королем кошек (Лукас Гейдж), сражаясь жестокая ведьма, известная как Эстер Финч (Дженн Лайон), и борющаяся со своими сбивающими с толку подростковыми стремлениями. Если вам нравятся подростковые драмы с оттенком виселичного юмора и множеством сверхъестественного хаоса, вы насладитесь этим очаровательно жутким сериалом.

"Бриджертоны" 3 сезон

Трейлер к сериалу "Бриджертоны" 3 сезон

Сначала были Дафна и герцог. Затем появились Кейт, Энтони, королева Шарлотта и Георг III. Теперь, в третьем сезоне, любимая адаптация любовных романов Джулии Куинн от Шондалэнда представляет нам историю любви Пенелопы и Колина, самый долго играющий роман на данный момент — она пылала по нему с первого сезона! Колину Бриджертону потребовалось путешествие по всему миру, чтобы загореться и осознать, какая замечательная девушка у него дома. К счастью, к концу первой части он показал ей свою глубокую, проницательную привязанность в сцене в карете, которая разгорячила и обеспокоила фанатов.

Вторая часть бросает этих влюбленных в объятия друг друга посреди новой драмы. И мы здесь каждую минуту, потому что Никола Кофлан — наша королева. По общему признанию, в этом сезоне есть и другие сюжетные линии: некоторые острые, некоторые сбивающие с толку скучные, а есть и вегетарианец, который заслуживает лучшего!

"Аватар: Последний маг воздуха"

После того, как в 2010 году экранизация "Аватара: Легенда об Аанге" М. Найта Шьямалана поразила фанатов, можно было сомневаться в перезагрузке Netflix мастерского мультсериала Nickelodeon. И результаты шоураннера Альберта Кима, по общему признанию, были неоднозначными. Как написала Белен Эдвардс в своем вдумчивом обзоре первого сезона: "Аватар: Легенда об Аанге", словно разрываясь между своими предшественниками, чередует высокие взлеты и падения, оба из которых проистекают из выбора адаптации, который варьируется от свежего и захватывающего до скучного и сбивающего с толку."

Трейлер к сериалу "Аватар: Последний маг воздуха"

К сожалению, этот сериал с живыми актерами, по-видимому, нацеленный на поклонников оригинала, лишился большей части сложности своих самых убедительных героев. Но он также создал любопытные новые интерпретации прошлого канона и предложил множество боевых сцен и переосмысленных монстров, которые, несомненно, были захватывающими.

"Эрик"

Если вы скучаете по временам Шерлока, когда Бенедикт Камбербэтч был задумчивым мизантропом, выполнявшим миссию по раскрытию запутанного дела, вам стоит посмотреть Эрика.

Трейлер к сериалу "Эрик"

В этом мини-сериале, созданном Эби Морганом, британский исполнитель главной роли Винсент, ворчливый кукловод из Нью-Йорка 1980-х годов. На работе его задача — работать с теплом и вниманием; дома он бессердечен со своей женой (Габи Хоффманн) и сыном Эдгаром (Иван Моррис Хоу). Но когда его ребенок пропадает по дороге в школу, Винсент полон решимости найти его — с помощью воображаемого монстра по имени Эрик. Смешивая семейную драму с криминальными процессуальными действиями и "Улицой Сезам", Эрик сплетает воедино истории о полицейских, преступниках, подозреваемых и охваченном чувством вины отце, с которого и начинается эта история.

"Дипломат" 2 сезон

Трейлер к сериалу "Дипломат" 2 сезон

Захватывающий политический триллер Деборы Кан ("Западное крыло", "Родина") "Дипломат" с великолепным сценарием продолжает хаотичные последствия первого сезона: звонки доносятся из дома, а судьбы персонажей неопределенны после смертельного нападения. И снова Кери Рассел в роли Кейт Уайлер, посла США в Великобритании, пытается проникнуть в суть коварного правительственного заговора и осторожно, политически ориентироваться, разоблачая Большое Зло.

"Декамерон"

Трейлер к сериалу "Декамерон"

В лучшем случае сериал похож на "Безумных либералов": основанный на сборнике рассказов итальянского писателя XIV века Джованни Боккаччо "Декамерон" — это мрачная комедия о сексе, лжи, классовых конфликтах и ​​чуме. В главных ролях — ваши любимые произведения из "Девочек".

"Супаселл"

Трейлер к сериалу "Супаселл"

Очень свежий взгляд на современный супергеройский жанр, Supacell стал одним из самых ожидаемых британских шоу на Netflix в этом году. Мы ждали сериал от шоураннера, создателя и режиссера Рэпмана, он же Эндрю Онвуболу, целую вечность — и результат стал абсолютным фурором для первого сезона. Действие фильма происходит в Южном Лондоне. Supacell видит пятерых незнакомцев — Майкла (Тосин Коул), Сабрину (Надин Миллс), Андре (Эрик Кофи Абрефа), Родни (Кельвин Демба) и Тейзера (Джош Тедеку) — которые внезапно обретают сверхспособности, одновременно имея дело с осложнения в собственной жизни.

"Рипли"

Трейлер к сериалу "Рипли"

Этот драматический мини-сериал Стивена Зейллиана, адаптация классического романа Патриции Хайсмит "Талантливый мистер Рипли", заманивает зрителей в соблазнительный мир Томаса Рипли, американского социального альпиниста, ставшего аферистом и убийцей. Получив бесплатную поездку в Италию, чтобы вернуть себе наследника-экспатрианта промышленника, Рипли видит перед собой целый новый мир: мир привилегий, искусства и бесконечных возможностей, все это связано со статусом и деньгами. Но чтобы самому претендовать на это, ему придется запачкать руки. Хотя вы, возможно, знаете эту историю (или фильм Мэтта Дэймона).

"Однажды"

Трейлер к сериалу "Однажды"

Этот безупречный, медленный сериал, амбициозная, романтическая и свежая экранизация романа Дэвида Николлса, дал истории больше простора для дыхания, чем фильм Лоне Шерфига 2011 года. Следуя за студентами Эммой и Дексом (притягательные, живые выступления Амбики Мод и Лео Вудалл) на протяжении десятилетий их сложной дружбы, "Однажды" создает кинематографическую эпопею о долгой игре любви, одновременно раскрывая политику привилегий в отношениях.

"Задача трех тел"

Трейлер к сериалу "Задача трех тел"

Иногда хочется легкой комедии; в других случаях вы хотите погрузиться в экзистенциальный террор, который потенциально может положить конец миру. Последнее активно предлагается в научно-фантастическом фильме "Задача трех тел", основанном на трилогии Цысиня Лю и показанном на экране создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Д.Б. Вайс и Александр Ву из "Террора". В сериале рассказывается история инопланетной расы Сан-Ти, которая была вынуждена покинуть свою родную планету и находится в нескольких сотнях лет от приземления на свой новый дом: Землю.

Ранее Фокус писал о новом сериале Netflix.