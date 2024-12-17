Найкращі серіали Netflix 2024 року
2024 рік став великим проривом для платформи Netflix, у якому досягли успіху як нові хіти, так і старі фаворити.
Наближається час святкових грудневих вечорів, а це означає, що настав час обрати парочку хороших серіалів, які зможуть урізноманітнити різдвяний і новорічний столи та зробити свята яскравішими, навіть якщо не вдасться піти в гості або запросити компанію до себе. Зібрали найкращі серіали стримінгу Netflix за 2024 рік, на думку редакторів порталу mashable.
"Мертві хлопчики-детективи"
Заснована на серії коміксів Ніла Геймана і Метта Вагнера, ідея "Детективів мерців" говорить сама за себе: два привиди-підлітки розкривають злочини.
Зокрема, Едвін Пейн (Джордж Рекстрю) і Чарльз Роуленд (Джейден Реврі) — дивна пара: перший — учень підготовчої школи 1918 року, другий — панк 1989 року. Але разом — за допомогою приятеля-екстрасенса Крістал Пелас (Кассіус Нельсон) і винятково хворого сусіда Ніко Сасакі (Юю Кітамура) — вони розкривають справи, які живі не можуть. У той час як кожен епізод слідує за моделлю монстра тижня "Баффі — винищувачка вампірів", у загальній сюжетній лінії пара ухиляється від Смерті (Кірбі Гауелл-Батист з "Пісочної людини"), б'ється в дотепності з бешкетливим Королем кішок (Лукас Гейдж), б'ються з жорстокою відьмою, відомою як Естер Фінч (Дженн Лайон), і бореться зі своїми підлітковими прагненнями, що збивають з пантелику. Якщо вам подобаються підліткові драми з відтінком шибеничного гумору і безліччю надприродного хаосу, ви насолодитеся цим чарівно моторошним серіалом.
"Бріджертони" 3 сезон
Спочатку були Дафна і герцог. Потім з'явилися Кейт, Ентоні, королева Шарлотта і Георг III. Тепер, у третьому сезоні, улюблена адаптація любовних романів Джулії Квінн від Шондаленда презентує нам історію кохання Пенелопи і Коліна, роман, що найдовше грає на цей момент, — вона палахкотіла за ним з першого сезону! Коліну Бріджертону знадобилася подорож усім світом, щоб спалахнути й усвідомити, яка чудова дівчина у нього вдома. На щастя, до кінця першої частини він показав їй свою глибоку, проникливу прихильність у сцені в кареті, яка розпалила і стурбувала фанатів.
Друга частина кидає цих закоханих в обійми одне одного посеред нової драми. І ми тут кожну хвилину, тому що Нікола Кофлан — наша королева. За загальним визнанням, у цьому сезоні є й інші сюжетні лінії: деякі гострі, деякі нудні, що збивають з пантелику, а є і вегетаріанець, який заслуговує на краще!
"Аватар: Останній маг повітря"
Після того, як 2010 року екранізація "Аватара: Легенда про Аанга" М. Найта Ш'ямалана вразила фанатів, можна було сумніватися в перезавантаженні Netflix майстерного мультсеріалу Nickelodeon. Та результати шоураннера Альберта Кіма, за загальним визнанням, були неоднозначними. Як написала Белен Едвардс у своєму вдумливому огляді першого сезону: "Аватар: Легенда про Аанга", немов розриваючись між своїми попередниками, чергує високі злети й падіння, обидва з яких зумовлені вибором адаптації, що варіюється від свіжого та захоплюючого до нудного і такого, що збиває з пантелику."
На жаль, цей серіал з живими акторами, мабуть, націлений на шанувальників оригіналу, позбувся більшої частини складності своїх найпереконливіших героїв. Але він також створив цікаві нові інтерпретації минулого канону і запропонував безліч бойових сцен і переосмислених монстрів, які, безсумнівно, були захопливими.
"Ерік"
Якщо ви сумуєте за часами Шерлока, коли Бенедикт Камбербетч був задумливим мізантропом, який виконував місію з розкриття заплутаної справи, вам варто подивитися Еріка.
У цьому міні-серіалі, створеному Ебі Морганом, британський виконавець головної ролі Вінсент, буркотливий ляльковод із Нью-Йорка 1980-х років. На роботі його завдання — працювати з теплом і увагою; удома він безсердечний зі своєю дружиною (Габі Хоффманн) і сином Едгаром (Іван Морріс Хоу). Але коли його дитина пропадає дорогою до школи, Вінсент сповнений рішучості знайти її — за допомогою уявного монстра на ім'я Ерік. Змішуючи сімейну драму з кримінальними процесуальними діями і "Вулицею Сезам", Ерік сплітає воєдино історії про поліцейських, злочинців, підозрюваних і охопленого почуттям провини батька, з якого і починається ця історія.
"Дипломат" 2 сезон
Захоплюючий політичний трилер Дебори Кан ("Західне крило", "Батьківщина") "Дипломат" із чудовим сценарієм продовжує хаотичні наслідки першого сезону: дзвінки лунають з дому, а долі персонажів невизначені після смертельного нападу. І знову Кері Рассел у ролі Кейт Вайлер, посла США у Великій Британії, намагається проникнути в суть підступної урядової змови та обережно, політично орієнтуватися, викриваючи Велике Зло.
"Декамерон"
У кращому разі серіал схожий на "Божевільних лібералів": заснований на збірці оповідань італійського письменника XIV століття Джованні Боккаччо "Декамерон" — це похмура комедія про секс, брехню, класові конфлікти і чуму. У головних ролях — ваші улюблені твори з "Дівчаток".
"Супаселл"
Дуже свіжий погляд на сучасний супергеройський жанр, Supacell став одним із найочікуваніших британських шоу на Netflix цього року. Ми чекали серіал від шоураннера, творця і режисера Репмана, він же Ендрю Онвуболу, цілу вічність — і результат став абсолютним фурором для першого сезону. Дія фільму відбувається в Південному Лондоні. Supacell бачить п'ятьох незнайомців — Майкла (Тосін Коул), Сабріну (Надін Міллс), Андре (Ерік Кофі Абрефа), Родні (Кельвін Демба) і Тейзера (Джош Тедеку), які раптово набувають надздібностей, водночас маючи справу з ускладненнями у власному житті.
"Ріплі"
Цей драматичний міні-серіал Стівена Зейлліана, адаптація класичного роману Патриції Гайсміт "Талановитий містер Ріплі", заманює глядачів у спокусливий світ Томаса Ріплі, американського соціального альпініста, який став аферистом і вбивцею. Отримавши безкоштовну поїздку в Італію, щоб повернути собі спадкоємця-експатріанта промисловця, Ріплі бачить перед собою цілий новий світ: світ привілеїв, мистецтва і нескінченних можливостей, все це пов'язано зі статусом і грошима. Але щоб самому претендувати на це, йому доведеться забруднити руки. Хоча ви, можливо, знаєте цю історію (або фільм Метта Деймона).
"Одного разу"
Цей бездоганний, повільний серіал, амбітна, романтична і свіжа екранізація роману Девіда Ніколлса, дав історії більше простору для дихання, ніж фільм Лоне Шерфіга 2011 року. Слідуючи за студентами Еммою і Дексом (привабливі, живі виступи Амбіки Мод і Лео Вудалл) упродовж десятиліть їхньої складної дружби, "Одного разу" створює кінематографічну епопею про довгу гру кохання, водночас розкриваючи політику привілеїв у стосунках.
"Задача трьох тіл"
Іноді хочеться легкої комедії; в інших випадках ви хочете зануритися в екзистенціальний терор, який потенційно може покласти кінець світу. Останнє активно пропонується в науково-фантастичному фільмі "Завдання трьох тіл", заснованому на трилогії Цисіня Лю і показаному на екрані творцями "Гри престолів" Девідом Беніоффом, а також Д. Б. Вайсом і Александром Ву з "Терору". У серіалі розповідається історія інопланетної раси Сан-Ті, яка була змушена покинути свою рідну планету і перебуває за кілька сотень років від приземлення на свій новий дім: Землю.
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