Найкращі серіали Netflix 2024 року

2024 рік став великим проривом для платформи Netflix, у якому досягли успіху як нові хіти, так і старі фаворити.

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Наближається час святкових грудневих вечорів, а це означає, що настав час обрати парочку хороших серіалів, які зможуть урізноманітнити різдвяний і новорічний столи та зробити свята яскравішими, навіть якщо не вдасться піти в гості або запросити компанію до себе. Зібрали найкращі серіали стримінгу Netflix за 2024 рік, на думку редакторів порталу mashable.

"Мертві хлопчики-детективи"

Заснована на серії коміксів Ніла Геймана і Метта Вагнера, ідея "Детективів мерців" говорить сама за себе: два привиди-підлітки розкривають злочини.

Трейлер до серіалу "Мертві хлопчики-детективи"

Зокрема, Едвін Пейн (Джордж Рекстрю) і Чарльз Роуленд (Джейден Реврі) — дивна пара: перший — учень підготовчої школи 1918 року, другий — панк 1989 року. Але разом — за допомогою приятеля-екстрасенса Крістал Пелас (Кассіус Нельсон) і винятково хворого сусіда Ніко Сасакі (Юю Кітамура) — вони розкривають справи, які живі не можуть. У той час як кожен епізод слідує за моделлю монстра тижня "Баффі — винищувачка вампірів", у загальній сюжетній лінії пара ухиляється від Смерті (Кірбі Гауелл-Батист з "Пісочної людини"), б'ється в дотепності з бешкетливим Королем кішок (Лукас Гейдж), б'ються з жорстокою відьмою, відомою як Естер Фінч (Дженн Лайон), і бореться зі своїми підлітковими прагненнями, що збивають з пантелику. Якщо вам подобаються підліткові драми з відтінком шибеничного гумору і безліччю надприродного хаосу, ви насолодитеся цим чарівно моторошним серіалом.

"Бріджертони" 3 сезон

Трейлер до серіалу "Бріджертони" 3 сезон

Спочатку були Дафна і герцог. Потім з'явилися Кейт, Ентоні, королева Шарлотта і Георг III. Тепер, у третьому сезоні, улюблена адаптація любовних романів Джулії Квінн від Шондаленда презентує нам історію кохання Пенелопи і Коліна, роман, що найдовше грає на цей момент, — вона палахкотіла за ним з першого сезону! Коліну Бріджертону знадобилася подорож усім світом, щоб спалахнути й усвідомити, яка чудова дівчина у нього вдома. На щастя, до кінця першої частини він показав їй свою глибоку, проникливу прихильність у сцені в кареті, яка розпалила і стурбувала фанатів.

Друга частина кидає цих закоханих в обійми одне одного посеред нової драми. І ми тут кожну хвилину, тому що Нікола Кофлан — наша королева. За загальним визнанням, у цьому сезоні є й інші сюжетні лінії: деякі гострі, деякі нудні, що збивають з пантелику, а є і вегетаріанець, який заслуговує на краще!

"Аватар: Останній маг повітря"

Після того, як 2010 року екранізація "Аватара: Легенда про Аанга" М. Найта Ш'ямалана вразила фанатів, можна було сумніватися в перезавантаженні Netflix майстерного мультсеріалу Nickelodeon. Та результати шоураннера Альберта Кіма, за загальним визнанням, були неоднозначними. Як написала Белен Едвардс у своєму вдумливому огляді першого сезону: "Аватар: Легенда про Аанга", немов розриваючись між своїми попередниками, чергує високі злети й падіння, обидва з яких зумовлені вибором адаптації, що варіюється від свіжого та захоплюючого до нудного і такого, що збиває з пантелику."

Трейлер до серіалу "Аватар: Останній маг повітря"

На жаль, цей серіал з живими акторами, мабуть, націлений на шанувальників оригіналу, позбувся більшої частини складності своїх найпереконливіших героїв. Але він також створив цікаві нові інтерпретації минулого канону і запропонував безліч бойових сцен і переосмислених монстрів, які, безсумнівно, були захопливими.

"Ерік"

Якщо ви сумуєте за часами Шерлока, коли Бенедикт Камбербетч був задумливим мізантропом, який виконував місію з розкриття заплутаної справи, вам варто подивитися Еріка.

Трейлер до серіалу "Ерік"

У цьому міні-серіалі, створеному Ебі Морганом, британський виконавець головної ролі Вінсент, буркотливий ляльковод із Нью-Йорка 1980-х років. На роботі його завдання — працювати з теплом і увагою; удома він безсердечний зі своєю дружиною (Габі Хоффманн) і сином Едгаром (Іван Морріс Хоу). Але коли його дитина пропадає дорогою до школи, Вінсент сповнений рішучості знайти її — за допомогою уявного монстра на ім'я Ерік. Змішуючи сімейну драму з кримінальними процесуальними діями і "Вулицею Сезам", Ерік сплітає воєдино історії про поліцейських, злочинців, підозрюваних і охопленого почуттям провини батька, з якого і починається ця історія.

"Дипломат" 2 сезон

Трейлер до серіалу "Дипломат" 2 сезон

Захоплюючий політичний трилер Дебори Кан ("Західне крило", "Батьківщина") "Дипломат" із чудовим сценарієм продовжує хаотичні наслідки першого сезону: дзвінки лунають з дому, а долі персонажів невизначені після смертельного нападу. І знову Кері Рассел у ролі Кейт Вайлер, посла США у Великій Британії, намагається проникнути в суть підступної урядової змови та обережно, політично орієнтуватися, викриваючи Велике Зло.

"Декамерон"

Трейлер до серіалу "Декамерон"

У кращому разі серіал схожий на "Божевільних лібералів": заснований на збірці оповідань італійського письменника XIV століття Джованні Боккаччо "Декамерон" — це похмура комедія про секс, брехню, класові конфлікти і чуму. У головних ролях — ваші улюблені твори з "Дівчаток".

"Супаселл"

Трейлер до серіалу "Супаселл"

Дуже свіжий погляд на сучасний супергеройський жанр, Supacell став одним із найочікуваніших британських шоу на Netflix цього року. Ми чекали серіал від шоураннера, творця і режисера Репмана, він же Ендрю Онвуболу, цілу вічність — і результат став абсолютним фурором для першого сезону. Дія фільму відбувається в Південному Лондоні. Supacell бачить п'ятьох незнайомців — Майкла (Тосін Коул), Сабріну (Надін Міллс), Андре (Ерік Кофі Абрефа), Родні (Кельвін Демба) і Тейзера (Джош Тедеку), які раптово набувають надздібностей, водночас маючи справу з ускладненнями у власному житті.

"Ріплі"

Трейлер до серіалу "Ріплі"

Цей драматичний міні-серіал Стівена Зейлліана, адаптація класичного роману Патриції Гайсміт "Талановитий містер Ріплі", заманює глядачів у спокусливий світ Томаса Ріплі, американського соціального альпініста, який став аферистом і вбивцею. Отримавши безкоштовну поїздку в Італію, щоб повернути собі спадкоємця-експатріанта промисловця, Ріплі бачить перед собою цілий новий світ: світ привілеїв, мистецтва і нескінченних можливостей, все це пов'язано зі статусом і грошима. Але щоб самому претендувати на це, йому доведеться забруднити руки. Хоча ви, можливо, знаєте цю історію (або фільм Метта Деймона).

"Одного разу"

Трейлер до серіалу "Одного разу"

Цей бездоганний, повільний серіал, амбітна, романтична і свіжа екранізація роману Девіда Ніколлса, дав історії більше простору для дихання, ніж фільм Лоне Шерфіга 2011 року. Слідуючи за студентами Еммою і Дексом (привабливі, живі виступи Амбіки Мод і Лео Вудалл) упродовж десятиліть їхньої складної дружби, "Одного разу" створює кінематографічну епопею про довгу гру кохання, водночас розкриваючи політику привілеїв у стосунках.

"Задача трьох тіл"

Трейлер до серіалу "Завдання трьох тіл"

Іноді хочеться легкої комедії; в інших випадках ви хочете зануритися в екзистенціальний терор, який потенційно може покласти кінець світу. Останнє активно пропонується в науково-фантастичному фільмі "Завдання трьох тіл", заснованому на трилогії Цисіня Лю і показаному на екрані творцями "Гри престолів" Девідом Беніоффом, а також Д. Б. Вайсом і Александром Ву з "Терору". У серіалі розповідається історія інопланетної раси Сан-Ті, яка була змушена покинути свою рідну планету і перебуває за кілька сотень років від приземлення на свій новий дім: Землю.

Раніше Фокус писав про новий серіал Netflix.