Рейтинг 100%: фанати Netflix у захваті від нового серіалу

За життя Габріель Гарсіа Маркес не давав дозволу на екранізацію своєї книги, бо не хотів, щоб вона вийшла якоюсь іншою мовою, окрім іспанської. Він також не був упевнений, що хтось зможе передати на екрані всю глибину його твору.

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Не встиг стримінговий сервіс Netflix представити перший сезон серіалу "Сто років самотності" за мотивами однойменного роману Габріеля Гарсіа Маркеса, як восьмисерійна драма в жанрі магічного реалізму зібрала вражаючий рейтинг у 100% на Rotten Tomatoes.

У центрі сюжету серіалу — вічне село Макондо, де сім поколінь сім'ї Буендіа борються з любов'ю, забуттям і неминучістю свого минулого і своєї долі. Головні ролі в проєкті зіграли Клаудіо Катаньо, Жеронімо Барон, Марко Гонзалез.

Оригінальна книга, написана колумбійським автором, була вперше опублікована 1967 року і розійшлася тиражем у 50 мільйонів примірників. Її переклали 46 мовами, і тепер роман вважається одним із найбільш значущих творів як в іспаномовній, так і у світовій літературі.

Габріель помер 2014 року і відмовився продавати права на екранізацію за життя, але, попри його відмову, схоже, що її кінематографічний дебют відображатиме її літературний успіх. Крім того, автор не хотів, щоб фільм знімали будь-якою іншою мовою, крім іспанської, і сумнівалася, що фільм зможе передати суть великого сюжету.

Трейлер серіалу "Сто років самотності"

Виконавчими продюсерами проєкту стали сини письменника, Родріго Гарсіа і Гонсало Гарсіа Барча. Намагаючись догодити бажанню свого батька, його діти забезпечили збереження якості, оскільки серіал розроблявся протягом шести років. Серіал знімали в Колумбії, і всі репліки персонажів вимовляються іспанською мовою.

Він також зберіг свої витоки, оскільки у виробництві брали участь колумбійські групи і корінні громади.

"Десятиліттями наш батько відмовлявся продавати права на фільм за книжкою "Сто років самотності", бо вважав це неможливим в умовах обмеженого часу художнього фільму або будь-якою іншою мовою, крім іспанської. Однак саме зараз, у золотий вік серіалів, коли рівень сценарного та режисерського таланту такий високий, а глядачі в усьому світі із задоволенням споживають контент іноземними мовами, годі й шукати кращого часу для серіальної адаптації, яку забезпечить Netflix", — зазначив Родріго.

Зроїтелі дали свою оцінку серіалу Фото: Скриншот

Гонсало Гарсіа Барча висловив упевненість у тому, що Netflix зможе перенести на екрани магічний реалізм, характерний для першоджерела.

Судячи з усього, творцям вдалося втілити все це в життя.

"Але, чорт забирай, "Сто років самотності" часом захопливо гарний, ліричний і живий, сповнений візуальних та інтелектуальних ідей", "Серіал може бути менш химерним і сміливим, ніж його вихідний матеріал, але "100 років самотності" Netflix по-своєму сильні", "Магія, похіть, наука, теорія і коментарі на екрані роблять його захопливим — але масштаб і розмах виробництва віддаляють від будь-якої безпосередньої або захопливої дії на користь розповіді зв'язкової, епічної історії", "100 років самотності вишукано деталізовано і пронизано складним символізмом. Шоу є однією з найвірніших екранних адаптацій за останні роки", "Вигадане село Макондо, можливо, ніколи не існувало насправді, але воно оживає на екрані, таке саме зухвале та сповнене суперечностей, як і кожен з персонажів, які його населяють", — пишуть глядачі.

Високу оцінку йому дали і маститі критики.

"З огляду на складність завдання, дивно, наскільки близько чудовий фільм Netflix "Сто років самотності…" відтворює не тільки суть, а й кінетичний дух книги", — пише Time.

"Сто років самотності" — захопливий фільм, що транспортує і вимагає від глядачів повної залученості", — вторить йому Hollywood Reporter.

"Це здається просто дивом. Як і той факт, що творці досягли, здавалося б, неможливого: залишилися вірними вихідному матеріалу, майстерно перевівши його на візуально чудову розповідь… Не впевнена, що коли-небудь бачила настільки ідеально зроблену літературну адаптацію", — каже оглядач The Independent.

Фото: Скриншот

Серіал буде розділений на два сезони. Дата виходу другого поки не називається.

Раніше Фокус писав, який фільм шанувальники Netflix назвали найкращим.