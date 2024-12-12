Рейтинг 100%: фанаты Netflix в восторге от нового сериала

При жизни Габриэль Гарсиа Маркес не давал разрешения на экранизацию своей книги, потому что не хотел, чтобы он вышел на каком-то другом языке, кроме испанского. Он также не был уверен, что кто-то сможет передать на экране всю глубину его произведения.

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Не успел стриминговый сервис Netflix представить первый сезон сериала "Сто лет одиночества" по мотивам одноименного романа Габриэля Гарсиа Маркеса, как восьмисерийная драма в жанре магического реализма собрала впечатляющий рейтинг в 100% на Rotten Tomatoes.

В центре сюжета сериала – вечная деревня Макондо, где семь поколений семьи Буэндиа борются с любовью, забвением и неизбежностью своего прошлого и своей судьбы. Главные роли в проекте сыграли Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Марко Гонзалез.

Оригинальная книга, написанная колумбийским автором, была впервые опубликована в 1967 году и разошлась тиражом в 50 миллионов экземпляров. Ее перевели на 46 языков, и теперь роман считается одним из самых значимых произведений как в испаноязычной, так и в мировой литературе.

Габриэль умер в 2014 году и отказался продавать права на экранизацию при жизни, но, несмотря на его отказ, похоже, что ее кинематографический дебют будет отражать ее литературный успех. Кроме того, автор не хотел, чтобы фильм снимался на каком-либо другом языке, кроме испанского, и сомневался, что фильм сможет передать суть обширного сюжета.

Трейлер сериала "Сто лет одиночества"

Исполнительными продюсерами проекта стали сыновья писателя, Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча. Пытаясь угодить желанию своего отца, его дети обеспечили сохранение качества, поскольку сериал разрабатывался в течение шести лет. Сериал снимался в Колумбии, и все реплики персонажей произносятся на испанском языке.

Он также сохранил свои истоки, поскольку в производстве участвовали колумбийские группы и коренные общины.

"Десятилетиями наш отец отказывался продавать права на фильм по книге "Сто лет одиночества", так как представлял это невозможным в условиях ограниченного времени художественного фильма или на любом другом языке помимо испанского. Однако именно сейчас, в золотой век сериалов, когда уровень сценарного и режиссерского таланта так высок, а зрители во всем мире с удовольствием потребляют контент на иностранных языках, не найти лучше времени для сериальной адаптации, которую обеспечит Netflix", – отметил Родриго.

Зроители дали свою оценку сериалу Фото: Скриншот

Гонсало Гарсиа Барча выразил уверенность в том, что Netflix сможет перенести на экраны магический реализм, характерный для первоисточника.

Судя по всему, создателям удалось воплотить все это в жизнь.

"Но, черт возьми, "Сто лет одиночества" временами захватывающе красив, лиричен и жив и полон визуальных и интеллектуальных идей", "Сериал может быть менее причудливым и смелым, чем его исходный материал, но "100 лет одиночества" Netflix по-своему сильны", "Магия, похоть, наука, теория и комментарии на экране делают его захватывающим – но масштаб и размах производства отдаляют от любого непосредственного или захватывающего действия в пользу повествования связной, эпической истории", "Сто лет одиночества изысканно детализирован и пронизан сложным символизмом. Шоу является одной из самых верных экранных адаптаций за последние годы", "Вымышленная деревня Макондо, возможно, никогда не существовала на самом деле, но она оживает на экране, такая же дерзкая и полная противоречий, как и любой из персонажей, которые ее населяют", – пишут зрители.

Высокую оценку ему дали и маститые критики.

"Учитывая сложность задания, удивительно, насколько близко великолепный фильм Netflix "Сто лет одиночества…" воссоздает не только суть, но и кинетический дух книги", – пишет Time.

"Сто лет одиночества" — захватывающий и транспортирующий фильм, требующий от зрителей полной вовлеченности", – вторит ему Hollywood Reporter.

"Это кажется просто чудом. Как и тот факт, что создатели достигли, казалось бы, невозможного: остались верны исходному материалу, искусно переведя его в визуально великолепное повествование… Не уверена, что когда-либо видела столь идеально сделанную литературную адаптацию", – говорит обозреватель The Independent.

Фото: Скриншот

Сериал будет разделен на два сезона. Дата выхода второго пока не называется.

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