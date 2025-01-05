Дожив до 30 років: у США помер віслюк Перрі, прототип героя мультфільму "Шрек"

Тварину приспали через сильний біль у ногах, працівники зоопарку Barron Park Donkeys говорили, що в неї швидко розвивався ламініт. Віслюк , який розмовляє, став одним із найбільш упізнаваних персонажів серії мультфільмів про "Шрека".

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У США 2 січня помер віслюк Перрі, який став прототипом героя Віслюка з мультфільму "Шрек". Про це повідомили співробітники місцевого зоопарку Barron Park Donkeys.

Перрі помер у віці 30 років, у Barron Park Donkeys віслюк Перрі жив з 1997 року. Аніматори з місцевої компанії Pacific Data Images 1999 року спостерігали за віслюком, щоб відтворити в мультфільмі його точний образ.

Тварина довго хворіла на ламініт, запалення чутливих м'яких тканин між копитним рогом і копитною кісткою. Осла довелося приспати через сильний біль.

"Ми будемо сумувати за тобою, Перрі. Ти був особливим, ми ніколи тебе не забудемо", — написали на сторінці Barron Park Donkey.

Працівниця парку Дженні Кіратлі розповіла виданню Polo Alto Online, що через хворобу віслюк не міг стояти на одній нозі.

"Протягом місяця він просто стояв на трьох ногах, а четверту тримав піднятою, що додавало додаткову вагу на правий бік", — додала вона.

Співробітники пробували різні методи лікування, щоб полегшити біль: голковколювання, гарячий масаж і лазерну світлотерапію. Проте стан тварини не покращився і її довелося приспати.

"Він явно відчував сильний біль, приймав багато знеболювальних. Помічники цілий день спостерігали за ним і сподівалися, що це мине", — сказала Кіратлі.

Перрі став прототипом віслюка, що розмовляє, з мультфільму "Шрек" 2001 року. В оригіналі персонажа озвучив американський комедійний актор Едді Мерфі. Віслюк став одним із найбільш упізнаваних персонажів мультфільму.

Нагадаємо, ресурс Internet Movie Database (IMDb) раніше представив п'ять найкращих мультфільмів усіх часів. Серед них картини "Король лев" і "Історія іграшок".

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