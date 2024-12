Топ зимних мультфильмов для Рождества и Нового года

Зимние праздники — лучшее время для просмотра магических мультфильмов. В нашей подборке — 10 анимаций, которые создадут атмосферу праздника и радости.

Зима — это время, когда чудеса становятся реальностью, а праздничное настроение заполняет каждый уголок нашей жизни. Рождество, Новый год и зимние каникулы — это время для семейных вечеров за просмотром мультфильмов, которые создают атмосферу магии, радости и тепла. Фокус подготовил для вас подборку лучших зимних мультфильмов, которые подарят незабываемые эмоции и поднимут настроение на праздничные дни.

"Ледяное сердце" (Frozen), 2013, США

Этот мультфильм от Disney стал культовым для зрителей всех возрастных категорий. История о принцессе Эльзу, которая обладает магической силой создавать лед, и ее преданную сестру Анну, которая отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти королевство, рассказывает не только о семейной любви, но и о внутренней силе, которая может изменить мир. Волшебный мир Ледового королевства захватывает до сих пор, а песня "Let It Go" стала гимном многих поколений. Сюжет был продолжен в нескольких короткометражках и мультфильмах, в частности в "Ледяной лихорадке" и "Ледяном сердце 2".

"Полярный Экспресс" (The Polar Express), 2004, США

Магическая история о мальчике, который путешествует на таинственном поезде до Северного полюса, чтобы встретить Санта-Клауса, захватывает сердце каждого. Мультфильм сочетает атмосферу веры в чудо и магии, даря праздничное настроение и помогая вернуться к детской невинности и вере в чудеса. Это настоящий праздник для души.

"Миссия: Рождественское спасение" (Arthur Christmas), 2011, Великобритания, США

Рождество под угрозой! Младший сын Санты, Артур, отправляется на миссию, чтобы доставить последний подарок к маленькой девочке, которую Санта по ошибке пропустил. Мультфильм переполнен юмором, трогательными моментами и замечательным посланием о том, что настоящая магия Рождества заключается в заботе и любви к другим.

"Рождественская история" (A Christmas Carol), 2009, США

Экранизация классической повести Чарльза Диккенса о скряге Эбенезере Скрудже, который на Рождество переживает свое прошлое, настоящее и будущее, чтобы понять истинное значение праздника. Этот мультфильм демонстрирует, как одно большое сердце может изменить жизнь и принести настоящую радость.

"Клаус" (Klaus), 2019, Испания

Один из самых оригинальных мультфильмов о Рождестве, который был высоко оценен критиками и зрителями. История почтальона Джеспера, который встречает таинственного Клауса, мастера игрушек, меняет маленький городок Смеренсбург, даря радость детям. Это мультфильм о доброте, вере в чудеса и первые шаги к созданию традиции Рождества.

"Нико: Путь к звездам" (Niko — Lentajan poika), 2008, Финляндия, Дания, Германия, Ирландия

Маленький олененок Нико мечтает стать частью летающих оленей Санты. Во время путешествия, в поисках своего отца, он узнает, что настоящая сила лежит в вере в себя и поддержке друзей. Мультфильм вдохновляет на веру в собственные силы и важность семейных связей.

"Олененок Рудольф" (Rudolph the Red-Nosed Reindeer: The Movie), 1998, США

Звездный олененок Рудольф, который из-за своего красного носика стал жертвой насмешек, на Рождество оказывается незаменимым, спасая праздничную ночь. Это замечательная история о том, как даже самые слабые черты могут стать преимуществом, когда наступает время для подвига.

"Гринч" (The Grinch), 2018, США, Франция

Гринч, который ненавидит Рождество и хочет его украсть, меняется после того, как встречает маленькую Кейт. Эта история дарит надежду, что даже самые сердитые и негативные могут найти свое место в мире и изменить свое отношение к праздникам.

"Балто" (Balto), 1995, США

Эта анимация рассказывает об отважном псе Балто, который, возглавив собачью упряжку, доставляет лекарство от эпидемии на Аляске. Мультфильм поражает своей силой духа и отвагой, показывая важность дружбы и преданности.

"Снеговик" (The Snowman), 1982, Великобритания

Это эмоционально насыщенная и талантливая история о мальчике, который лепит оживающего снеговика, и они отправляются в магическое путешествие. Мультфильм, который может растрогать до слез, не оставит равнодушным ни одного зрителя.

