Топ 7 королевских сериалов и фильмов, которые стоит посмотреть в декабре 2024

Вы наверняка смотрели "Корону" несколько раз, но это не единственное шоу, связанное с королевской жизнью.

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Если вы слегка без ума или попросту интересуетесь жизнью мировых монархов и историей их предков, вас заинтересует подборка великолепных исторических сериалов и фильмов. Об этом пишет image.ie.

Сериал "Версаль"

Сериал BBC "Версаль" рассказывает историю короля Людовика XIV. История начинается, когда королю исполняется 28 лет, и он решает превратить свой королевский охотничий домик в величественный дворец, известный как Версаль. Король-Солнце, как его позже назовут, в конечном итоге добивается успеха, и хотя его правление интригует, обстановка почти затмевает все. Изысканные интерьеры, величественная архитектура и обширные сады делают этот фильм настолько привлекательным (некоторые сцены были сняты в Версале), что вам захочется досмотреть его до конца. Это медленный процесс, но через две серии вы уже зацепитесь.

Сериал "Белая королева"

Сериал "Белая королева" приглашает зрителя следить за махинациями трех влиятельных женщин, пытающихся выжить в ожесточенной и жестокой войне за трон, которая противопоставила Дом Йорков Дому Ланкастеров. Шоу, основанное на серии исторических романов Филиппы Грегори, имело успех в США, но ускользнуло от внимания в Европе. В сериале рассказывается об Элизабет Вудвилл (Ребекка Фергюсон), супруге Эдуарда IV Англии, Маргарет Бофорт (Аманда Хейл) из дома Ланкастеров и Анне Невилл (Фэй Марсей), королеве-супруге Ричарда III. А для тех, кто не знает, Маргарет Бофорт была бабушкой Генриха VIII, так что вы можете подумать, что это своего рода приквел перед тем, как погрузиться в "Тюдоров".

Сериал "Тюдоры"

В течение четырех сезонов сериал "Тюдоры" канала Showtime рассказывает о первых и последних годах правления Генриха VIII, а Джонатан Риз Майерс с апломбом играет похотливого и высокомерного Генри — он далек от печально известного портрета в учебниках истории. Созданный опытным английским сценаристом Майклом Херстом, сериал вдохнул новую жизнь в извечную историю о неудовлетворенном короле и шести из семи жен, которые встретили неудачный конец. Актриса "Игры престолов" Натали Дормер буквально крадет первые два сезона в роли чувственной Анны Болейн, но все шоу захватывает и его стоит посмотреть полностью.

Сериал "Виктория"

Бывшая подруга Доктора Кто, Дженна Коулман, сияет в роли английского монарха королевы Виктории, и мы получаем новое представление о ее правлении и страстном браке с принцем Альбертом, которого играет модель Burberry, ставшая актером Томом Хьюзом, и о близких отношениях, которые у нее были с ней. первый премьер-министр, лорд Мельбурн (его играет весьма лихой Руфус Сьюэлл). Первый сезон закончился после рождения ее первого ребенка, а второй сезон открывается через шесть недель после рождения принцессы и расскажет о том, как Виктория приспосабливается к жизни в качестве государя и матери, в то время как Альберт продолжает искать понимание своей роли супруга. Это недооцененные часы. Третий сезон вышел в эфир в начале этого года, в августе.

Лучшие фильмы о королевских семьях

Фильм "Елизавета"

Образ молодой королевы Елизаветы I в исполнении Кейт Бланшетт остается непревзойденным в кино. В своей выдающейся роли она раскрывает Элизабет во всей ее красе. В ее ранние годы она превратилась из невинного монарха, которому многие намеревались никогда не позволить сесть на английский трон, в полноценную королеву, обладающую особой властью. Она жертвует собой; само ее существование ради своей страны и ее народа, и Бланшетт доводит до совершенства эту боль, печаль и чувство долга.

Фильм "Мария Антуанетта"

В этом визуальном зрелище Софии Копполы больше стиля, чем содержания, но для любого, кто хотя бы слегка интересуется скандальной королевой Франции, это достойный претендент на место в этом списке. В первые дни ее пребывания на посту королевы ее преследовали слухи, сплетни и несостоявшийся брак (в течение семи лет), и к тому времени, когда ее семья была произведена на престол, вся Франция восстала — ее люди больше не хотели есть "торт" (хотя то, что она вообще когда-либо говорила эту фразу, широко оспаривается). Изображение Кирстен Данст в роли самой Марии-Антуанетты не столь выразительно, как должно быть, но из нее получается прекрасная королева, и это великолепные часы.

Фильм "Король говорит"

Английский принц Альберт (Колин Ферт в оскароносной роли) должен взойти на трон как король Георг VI (отец королевы Елизаветы II), но у него дефект речи, что превращает его общественную жизнь в кошмар. Понимая, что страна нуждается в своем муже, чтобы иметь возможность эффективно общаться как король, Элизабет (наблюдательная и ловкая Хелена Бонэм Картер) нанимает Лайонела Лога (неизменно блестящий Джеффри Раш), австралийского актера и логопеда, чтобы помочь ему преодолеть его заикание. Между двумя мужчинами зарождается необыкновенная дружба, поскольку Лог использует нетрадиционные средства, чтобы научить монарха говорить уверенно. Это жемчужина фильма.

Фильм "Королева"

Хелен Миррен была одной из немногих, кто мог вдохнуть настоящую жизнь в королеву Елизавету II, почти тупую фигуру в последние годы ее жизни. Действие фильма происходит в один из самых противоречивых моментов ее времени — после смерти принцессы Дианы. Королева Елизавета II пытается разобраться со своей реакцией на ее смерть и с тем, как лучше всего донести это до широкой публики. Премьер-министр Тони Блер вмешивается, зная, что ее упорное молчание оказывает почти пагубное воздействие на монархию. Миррен по праву получила "Оскар" за роль в фильме 2006 года.

Ранее Фокус писал рецензию на анимационный фильм "Властелин колец: Война рохиррим".