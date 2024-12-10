Топ 7 королівських серіалів і фільмів, які варто подивитися в грудні 2024 року

Ви, напевно, дивилися "Корону" кілька разів, але це не єдине шоу, пов'язане з королівським життям.

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Якщо ви злегка божевільні або просто цікавитеся життям світових монархів та історією їхніх предків, вас зацікавить добірка чудових історичних серіалів і фільмів. Про це пише image.ie.

Серіал "Версаль"

Серіал BBC "Версаль" розповідає історію короля Людовика XIV. Історія починається, коли королю виповнюється 28 років, і він вирішує перетворити свій королівський мисливський будиночок на величний палац, відомий як Версаль. Король-Сонце, як його пізніше назвуть, зрештою досягає успіху і, хоча його правління інтригує, обстановка майже затьмарює все. Вишукані інтер'єри, велична архітектура і великі сади роблять цей фільм настільки привабливим (деякі сцени були зняті у Версалі), що вам захочеться додивитися його до кінця. Це повільний процес, але через дві серії ви вже зачепитеся.

Серіал "Біла королева"

Серіал "Біла королева" запрошує глядача стежити за махінаціями трьох впливових жінок, які намагаються вижити в запеклій і жорстокій війні за трон, що протиставила Дім Йорків Дому Ланкастерів. Шоу, засноване на серії історичних романів Філіпи Грегорі, мало успіх у США, але вислизнуло від уваги в Європі. У серіалі розповідається про Елізабет Вудвілл (Ребекка Фергюсон), дружину Едуарда IV Англії, Маргарет Бофорт (Аманда Гейл) з дому Ланкастерів і Анну Невілл (Фей Марсей), королеву-дружину Річарда III. А для тих, хто не знає, Маргарет Бофорт була бабусею Генріха VIII, тож ви можете подумати, що це свого роду приквел перед тим, як зануритися в "Тюдорів".

Серіал "Тюдори"

Протягом чотирьох сезонів серіал "Тюдори" каналу Showtime розповідає про перші й останні роки правління Генріха VIII, а Джонатан Різ Маєрс із аплодисментами грає хтивого й зарозумілого Генрі — він далекий від сумнозвісного портрета в підручниках історії. Створений досвідченим англійським сценаристом Майклом Герстом, серіал вдихнув нове життя в одвічну історію про незадоволеного короля і шістьох із семи дружин, які зустріли невдалий кінець. Актриса "Гри престолів" Наталі Дормер буквально краде перші два сезони в ролі чуттєвої Анни Болейн, але все шоу захоплює і його варто подивитися повністю.

Серіал "Вікторія"

Колишня подруга Доктора Хто, Дженна Коулман, сяє в ролі англійського монарха королеви Вікторії, і ми отримуємо нове уявлення про її правління і пристрасний шлюб із принцом Альбертом, якого грає модель Burberry, що стала актором Томом Г'юзом, і про близькі стосунки, які вона мала з нею. Перший прем'єр-міністр, лорд Мельбурн (його грає вельми хвацький Руфус С'юелл). Перший сезон закінчився після народження її першої дитини, а другий сезон відкривається через шість тижнів після народження принцеси і розповість про те, як Вікторія пристосовується до життя в ролі государя і матері, в той час як Альберт продовжує шукати розуміння своєї ролі чоловіка. Це недооцінений годинник. Третій сезон вийшов в ефір на початку цього року, в серпні.

Найкращі фільми про королівські родини

Фільм "Єлизавета"

Образ молодої королеви Єлизавети I у виконанні Кейт Бланшетт залишається неперевершеним у кіно. У своїй видатній ролі вона розкриває Елізабет у всій її красі. В її ранні роки вона перетворилася з безневинного монарха, якому багато хто мав намір ніколи не дозволити сісти на англійський трон, на повноцінну королеву, яка має особливу владу. Вона жертвує собою — саме її існування заради своєї країни та її народу, і Бланшетт доводить до досконалості цей біль, печаль і почуття обов'язку.

Фільм "Марія Антуанетта"

У цьому візуальному видовищі Софії Копполи більше стилю, ніж змісту, але для будь-кого, хто хоча б трохи цікавиться скандальною королевою Франції, це гідний претендент на місце в цьому списку. У перші дні її перебування на посаді королеви її переслідували чутки, плітки і шлюб, що не відбувся (протягом семи років), і на той час, коли її сім'ю вивели на престол, уся Франція повстала — її люди більше не хотіли їсти "торт" (хоча те, що вона взагалі коли-небудь говорила цю фразу, повсюди заперечується). Зображення Кірстен Данст у ролі самої Марії-Антуанетти не настільки виразне, як мало б бути, але з неї виходить прекрасна королева.

Фільм "Король говорить"

Англійський принц Альберт (Колін Ферт в оскароносній ролі) має зійти на трон як король Георг VI (батько королеви Єлизавети II), але має дефект мовлення, що перетворює його громадське життя на кошмар. Розуміючи, що країна потребує свого чоловіка, щоб мати змогу ефективно спілкуватися як король, Елізабет (спостережлива і спритна Гелена Бонем Картер) наймає Лайонела Лога (незмінно блискучий Джеффрі Раш), австралійського актора й логопеда, щоб допомогти йому подолати його заїкання. Між двома чоловіками зароджується незвичайна дружба, оскільки Лог використовує нетрадиційні засоби, щоб навчити монарха говорити впевнено. Це перлина фільму.

Фільм "Королева"

Гелен Міррен була однією з небагатьох, хто міг вдихнути справжнє життя в королеву Єлизавету II, майже тупу фігуру в останні роки її життя. Дія фільму відбувається в один із найсуперечливіших моментів її часу — після смерті принцеси Діани. Королева Єлизавета II намагається розібратися зі своєю реакцією на її смерть і з тим, як найкраще донести це до широкої публіки. Прем'єр-міністр Тоні Блер втручається, знаючи, що її вперте мовчання чинить майже згубний вплив на монархію. Міррен по праву отримала "Оскар" за роль у фільмі 2006 року.

Раніше Фокус писав рецензію на анімаційний фільм "Володар перснів: Війна рохіррім".