"Властелин колец: Война рохиррим": как воительница Гера спасла Средиземье и создала Хельмову Падь

На экраны выходит анимационный фильм по мотивам рассказа Толкина. Впервые после третьего "Хоббита" поклонники получат возможность увидеть героев обожаемой вселенной. Однако сюжет их может застать врасплох и немало удивить.

В украинских кинотеатрах стартовал показ масштабно анонсированного приквела трилогии "Властелин колец" — "Властелин колец: Война рохиррим". Зрителей возвращают во вселенную саги о Средиземье. События анимационного фильма разворачиваются примерно за 200 лет до рождения хоббита Бильбо Бэггинса. Правда, в этот раз проводником во вселенную Толкина выступил не Питер Джексон (он стал продюсером проекта), а японский аниматор Кэндзи Камияма ("Призрак в доспехах: Синдром одиночки"). Они работали над проектом около трех лет.

В итоге зритель получил крепкий коктейль из двух равноценно популярных жанров. Зрителю с поверхностным уровнем вовлеченности увиденное может показаться чем-то вроде симбиоза "Беовульфа" и "Сейлор Мун", но мы здесь – не для простых умозаключений.

Эпизод анимационного фильма "Властелин колец: Война рохиррим"

В принципе, идея того, что поклонники, читай, фанаты Толкина и жанра японского аниме — это одни и те же люди, выглядит довольно отчаянной. Хотя, чем только не шутят голливудские продюсеры: бывали замесы и покрепче сочетания классического фэнтези и японского аниме. Фокус побывал на премьере и рассказывает о картине.

О чем фильм "Властелин колец: Война рохиррим" 2024

Действие фильма "Властелин колец: Война рохиррим" происходит до событий оригинальной трилогии "Властелин колец". Этот анимационный приключенческий фильм рассказывает о короле Рохана по имени Хельм Хаммерхэнд (Молотрукий) .

Когда его замок и город подвергаются осаде дунландцев (варваров под предводительством отвергнутого жениха дочери Хельма — Вульфа), Молотрукий готовится дать отпор им, а война в конечном итоге приводит к созданию Хельмовой Пади — долины, которая не падет, пока у нее есть защитники. Далее она фигурирует в основной трилогии "Властелин колец", и вот нам рассказали ее предысторию.

Эпизод анимационного фильма "Властелин колец: Война рохиррим"

Словом, перед нами вольная адаптация рассказа Толкина "Дом Эорла", где создатели проекта решили отдать роль центрального персонажа дочери Хельма Молотрукого – Гере, у которой, по словам обозревателя издания Screen Rant Кристины Труильо, в исходном материале (рассказе) была слишком незаметная роль, точнее, упоминание одной строчкой. Другими словами, у героини не было ни имени, ни смысла, в то время, как Кэндзи Камияма не просто вытащил ее в значимого персонажа, а развил вокруг нее всю историю.Что, на первый взгляд, может показаться странным.

Глобально и коротко: сюжет о том, как неважны и слабы на фоне Геры все ее родственники-мужчины, включая отца – Молотрукого. Только она и мамонта в болото мечем уведет, и с войском сразится, и жениха отошьет, потому что, по словам героини, "она не думает о замужестве". Словом, не женщина — молот! А все воины Средиземья на ее фоне — грустные ребята, требующие сочувствия, включая абсолютно свирепого отца, который, прежде чем пасть смертью храбрых и абсолютно свирепых, полностью признает авторитет дочери.

Если честно, довольно сложно вспомнить хоть одного персонажа из произведений вселенной Толкина, который бы так поступил.

Трейлер к фильму "Властелине колец: Война Рохирримов" 2024

По всей вероятности, создатели проекта выбрали для фильма популярный нынче жанр "сильных женщин" и поклонников гендерного равенства, которым героиня Гера точно "зайдет", потому что к такому выбору и сюжетной адаптации оригинального рассказа вопросы могут возникнуть даже у самых преданных и всепрощающих фанатов вселенной Толкина.

По итогу можно отметить появление новых персонажей и расширение вселенной по инициативе корифея сотрудничества с творчеством Толкина. Авторам удалось сместить акценты, пересмотреть классической фэнтези и вдохнуть в него мейнстримные темы общества, дать популярному традиционному жанру новую жизнь и новых персонажей.

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