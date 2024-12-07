"Властелин колец: Война рохиррим": как воительница Гера спасла Средиземье и создала Хельмову Падь
На экраны выходит анимационный фильм по мотивам рассказа Толкина. Впервые после третьего "Хоббита" поклонники получат возможность увидеть героев обожаемой вселенной. Однако сюжет их может застать врасплох и немало удивить.
В украинских кинотеатрах стартовал показ масштабно анонсированного приквела трилогии "Властелин колец" — "Властелин колец: Война рохиррим". Зрителей возвращают во вселенную саги о Средиземье. События анимационного фильма разворачиваются примерно за 200 лет до рождения хоббита Бильбо Бэггинса. Правда, в этот раз проводником во вселенную Толкина выступил не Питер Джексон (он стал продюсером проекта), а японский аниматор Кэндзи Камияма ("Призрак в доспехах: Синдром одиночки"). Они работали над проектом около трех лет.
В итоге зритель получил крепкий коктейль из двух равноценно популярных жанров. Зрителю с поверхностным уровнем вовлеченности увиденное может показаться чем-то вроде симбиоза "Беовульфа" и "Сейлор Мун", но мы здесь – не для простых умозаключений.
В принципе, идея того, что поклонники, читай, фанаты Толкина и жанра японского аниме — это одни и те же люди, выглядит довольно отчаянной. Хотя, чем только не шутят голливудские продюсеры: бывали замесы и покрепче сочетания классического фэнтези и японского аниме. Фокус побывал на премьере и рассказывает о картине.
О чем фильм "Властелин колец: Война рохиррим" 2024
Действие фильма "Властелин колец: Война рохиррим" происходит до событий оригинальной трилогии "Властелин колец". Этот анимационный приключенческий фильм рассказывает о короле Рохана по имени Хельм Хаммерхэнд (Молотрукий) .
Когда его замок и город подвергаются осаде дунландцев (варваров под предводительством отвергнутого жениха дочери Хельма — Вульфа), Молотрукий готовится дать отпор им, а война в конечном итоге приводит к созданию Хельмовой Пади — долины, которая не падет, пока у нее есть защитники. Далее она фигурирует в основной трилогии "Властелин колец", и вот нам рассказали ее предысторию.
Словом, перед нами вольная адаптация рассказа Толкина "Дом Эорла", где создатели проекта решили отдать роль центрального персонажа дочери Хельма Молотрукого – Гере, у которой, по словам обозревателя издания Screen Rant Кристины Труильо, в исходном материале (рассказе) была слишком незаметная роль, точнее, упоминание одной строчкой. Другими словами, у героини не было ни имени, ни смысла, в то время, как Кэндзи Камияма не просто вытащил ее в значимого персонажа, а развил вокруг нее всю историю.Что, на первый взгляд, может показаться странным.
Глобально и коротко: сюжет о том, как неважны и слабы на фоне Геры все ее родственники-мужчины, включая отца – Молотрукого. Только она и мамонта в болото мечем уведет, и с войском сразится, и жениха отошьет, потому что, по словам героини, "она не думает о замужестве". Словом, не женщина — молот! А все воины Средиземья на ее фоне — грустные ребята, требующие сочувствия, включая абсолютно свирепого отца, который, прежде чем пасть смертью храбрых и абсолютно свирепых, полностью признает авторитет дочери.
Если честно, довольно сложно вспомнить хоть одного персонажа из произведений вселенной Толкина, который бы так поступил.
По всей вероятности, создатели проекта выбрали для фильма популярный нынче жанр "сильных женщин" и поклонников гендерного равенства, которым героиня Гера точно "зайдет", потому что к такому выбору и сюжетной адаптации оригинального рассказа вопросы могут возникнуть даже у самых преданных и всепрощающих фанатов вселенной Толкина.
По итогу можно отметить появление новых персонажей и расширение вселенной по инициативе корифея сотрудничества с творчеством Толкина. Авторам удалось сместить акценты, пересмотреть классической фэнтези и вдохнуть в него мейнстримные темы общества, дать популярному традиционному жанру новую жизнь и новых персонажей.
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