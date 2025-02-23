"Это ужасает": люди узнали, как изначально должен был выглядеть Шрек в мультике (фото)

Художник показал "первую итерацию" Шрека, и люди в шоке от того, насколько иначе выглядел этот персонаж раньше.

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Даже если вы считаете себя ярым поклонником серии мультфильмов "Шрек", скорее всего вас удивит информация о том, что главный герой должен был выглядеть совсем иначе. Об этом сообщает издание Unilad.

Действительно, DreamWorks Tours Shrek's Adventure в Лондоне подтвердили, что огр выглядел совсем иначе, добавив: "На ранних стадиях был сильно измененный концепт-дизайн Шрека! Как вы можете видеть ниже, он выглядел бы совершенно иначе — мы знаем, какой из них нам больше нравится…"

"Шрек создавался как мрачный, резкий малобюджетный фильм. Эта анимационная короткометражка была "своего рода" моим производственным дизайном. Спустя годы Шрек стал блокбастером с большим бюджетом и нашел свое место в истории анимации", — сказал он.

В то время как один пользователь социальных сетей отметил, что дизайн "хорош с художественной точки зрения", другой прокомментировал: "Это как… какая-то кошмарная смесь Уоллеса и Громита с Гринчем".

"Количество изменений от первоначального теста до конечного продукта просто безумное", — добавил третий, а четвертый отметил, что они "все еще в восторге", что Шрек "раньше выглядел именно так", а пятый озвучил его, "если бы его выпустили в кинотеатрах, это был бы фильм ужасов".

Рубен Хикман говорит, что он работал вместе с Джексоном в качестве еще одного раннего концепт-художника для Шрека.

Он сказал, что видение "новых режиссеров" персонажа и фильма было во многом вдохновлено "Волшебником страны Оз", но видение Джексона сильно отличалось, на него "гораздо больше" повлияли "андеграундные комиксы", и оно было более "резким" и "мрачным".

Сообщается, что последовало "перетягивание каната", и тогдашний генеральный директор DreamWorks Джеффри Катценберг якобы возненавидел короткометражный фильм.

Хикман сказал: "В конечном итоге победила более сдержанная версия, потому что во многих отношениях так и должно было быть. Темная цветовая гамма не могла так понравиться массовой аудитории, как это было в случае со Шреком".

Напомним, ресурс Internet Movie Database (IMDb) ранее представил пять лучших мультфильмов всех времен. В их числе картины "Король лев" и "История игрушек".

Фокус уже писал о магических мультфильмах, которые подойдут к просмотру в зимние праздники. Одним из самых оригинальных мультфильмов о Рождестве стал "Клаус" 2019 года.