"Це жахає": люди дізналися, який вигляд спочатку мав мати Шрек у мультику (фото)

Художник показав "першу ітерацію" Шрека, і люди шоковані тим, наскільки інакший вигляд мав цей персонаж раніше.

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Навіть якщо ви вважаєте себе затятим шанувальником серії мультфільмів "Шрек", найімовірніше, вас здивує інформація про те, що головний герой мав би виглядати зовсім інакше. Про це повідомляє видання Unilad.

Дійсно, DreamWorks Tours Shrek's Adventure у Лондоні підтвердили, що огр мав зовсім інший вигляд, додавши: "На ранніх стадіях був сильно змінений концепт-дизайн Шрека! Як ви можете бачити нижче, він мав би зовсім інший вигляд — ми знаємо, який із них нам більше подобається..."

"Шрек створювався як похмурий, різкий малобюджетний фільм. Ця анімаційна короткометражка була "свого роду" моїм виробничим дизайном. Через роки Шрек став блокбастером з великим бюджетом і знайшов своє місце в історії анімації", — сказав він.

Тоді як один користувач соціальних мереж зазначив, що дизайн "гарний з художнього погляду", інший прокоментував: "Це як... якась жахлива суміш Воллеса і Громіта з Грінчем".

"Кількість змін від початкового тесту до кінцевого продукту просто божевільна", — додав третій, а четвертий зазначив, що вони "все ще в захваті", що Шрек "раніше мав саме такий вигляд", а п'ятий озвучив, що "якби його випустили в кінотеатрах, це був би фільм жахів".

Рубен Хікман каже, що він працював разом із Джексоном як ще один ранній концепт-художник для Шрека.

Він сказав, що бачення "нових режисерів" персонажа і фільму було багато в чому натхненне "Чарівником країни Оз", але бачення Джексона сильно відрізнялося, на нього "набагато більше" вплинули "андеграундні комікси", і воно було більш "різким" і "похмурим".

Повідомляється, що відбулося "перетягування каната", і тодішній генеральний директор DreamWorks Джеффрі Катценберг нібито зненавидів короткометражний фільм.

Хікман сказав: "Зрештою перемогла стриманіша версія, тому що багато в чому так і мало бути. Темна колірна гамма не могла так сподобатися масовій аудиторії, як це було у випадку зі Шреком".

Нагадаємо, ресурс Internet Movie Database (IMDb) раніше представив п'ять найкращих мультфільмів усіх часів. Серед них картини "Король лев" і "Історія іграшок".

Фокус уже писав про магічні мультфільми, які підійдуть до перегляду в зимові свята. Одним із найоригінальніших мультфільмів про Різдво став "Клаус" 2019 року.