Топ зимових мультфільмів для Різдва та Нового року

Зимові свята – найкращий час для перегляду магічних мультфільмів. У нашій підбірці — 10 анімацій, які створять атмосферу свята та радості.

Related video

Зима — це пора, коли чудеса стають реальністю, а святковий настрій заповнює кожен куточок нашого життя. Різдво, Новий рік та зимові канікули — це час для сімейних вечорів за переглядом мультфільмів, які створюють атмосферу магії, радості та тепла. Фокус підготував для вас підбірку найкращих зимових мультфільмів, які подарують незабутні емоції і піднімуть настрій на святкові дні.

"Крижане серце" (Frozen), 2013, США

Цей мультфільм від Disney став культовим для глядачів усіх вікових категорій. Історія про принцесу Ельзу, яка володіє магічною силою створювати лід, і її віддану сестру Анну, що вирушає в небезпечну подорож, щоб врятувати королівство, розповідає не лише про родинну любов, але й про внутрішню силу, яка може змінити світ. Чарівний світ Крижаного королівства захоплює і досі, а пісня "Let It Go" стала гімном багатьох поколінь. Сюжет був продовжений у кількох короткометражках та мультфільмах, зокрема у "Крижаній лихоманці" та "Крижаному серці 2".

"Полярний Експрес" (The Polar Express), 2004, США

Магічна історія про хлопчика, який подорожує на таємничому поїзді до Північного полюса, щоб зустріти Санта-Клауса, захоплює серце кожного. Мультфільм поєднує атмосферу віри в чудо та магії, даруючи святковий настрій та допомагаючи повернутися до дитячої невинності та віри у чудеса. Це справжнє свято для душі.

"Місія: Різдвяний порятунок" (Arthur Christmas), 2011, Велика Британія, США

Різдво під загрозою! Молодший син Санти, Артур, вирушає на місію, щоб доставити останній подарунок до маленької дівчинки, яку Санта через помилку пропустив. Мультфільм переповнений гумором, зворушливими моментами та чудовим посланням про те, що справжня магія Різдва полягає в турботі і любові до інших.

"Різдвяна історія" (A Christmas Carol), 2009, США

Екранізація класичної повісті Чарльза Дікенса про скнару Ебенезера Скруджа, який на Різдво переживає своє минуле, теперішнє та майбутнє, щоб зрозуміти справжнє значення свята. Цей мультфільм демонструє, як одне велике серце може змінити життя і принести справжню радість.

"Клаус" (Klaus), 2019, Іспанія

Один з найоригінальніших мультфільмів про Різдво, що був високо оцінений критиками та глядачами. Історія листоноші Джеспера, який зустрічає таємничого Клауса, майстра іграшок, змінює маленьке містечко Смеренсбург, даруючи радість дітям. Це мультфільм про доброту, віру в чудеса та перші кроки до створення традиції Різдва.

"Ніко: Шлях до зірок" (Niko — Lentajan poika), 2008, Фінляндія, Данія, Німеччина, Ірландія

Маленьке оленятко Ніко мріє стати частиною літаючих оленів Санти. Під час подорожі, в пошуках свого батька, він дізнається, що справжня сила лежить в вірі в себе та підтримці друзів. Мультфільм надихає на віру у власні сили та важливість родинних зв'язків.

"Оленятко Рудольф" (Rudolph the Red-Nosed Reindeer: The Movie), 1998, США

Зіркове оленятко Рудольф, яке через свій червоний носик стало жертвою насмішок, на Різдво виявляється незамінним, рятуючи святкову ніч. Це чудова історія про те, як навіть найслабші риси можуть стати перевагою, коли настає час для подвигу.

"Ґрінч" (The Grinch), 2018, США, Франція

Ґрінч, який ненавидить Різдво і хоче його вкрасти, змінюється після того, як зустрічає маленьку Кейт. Ця історія дарує надію, що навіть найсердитіші та найнегативніші можуть знайти своє місце у світі та змінити своє ставлення до свят.

"Балто" (Balto), 1995, США

Ця анімація розповідає про відважного пса Балто, який, очоливши собачу упряжку, доставляє ліки від епідемії на Алясці. Мультфільм вражає своєю силою духу і відвагою, показуючи важливість дружби та відданості.

"Сніговик" (The Snowman), 1982, Велика Британія

Це емоційно насичена та талановита історія про хлопчика, який ліпить сніговика, що оживає, і вони вирушають у магічну подорож. Мультфільм, який може розчулити до сліз, не залишить байдужим жодного глядача.

Нагадаємо, раніше ми писали, про новорічні фільми для всієї родини: підбірка до 2024 року.

Крім цього, Фокус писав, про топ 7 королівських серіалів і фільмів, які варто подивитися в грудні 2024 року.