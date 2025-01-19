Успеть ко Дню Святого Валентина: топ 7 фильмов о любви (видео)

До дня всех влюбленных остается меньше месяца. Уже стоит начать марафон просмотра романтических картин.

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В зимние холодные вечера согреть может вечная классика и чувства. Фокус советует самые культовые картины о любви, которые стоит успеть пересмотреть ко Дню Святого Валентина.

"Дневник памяти"

Классика романтического жанра, которая растрогает до слез. История о любви, которая преодолевает время и жизненные трудности. В главных ролях — Райан Гослинг и Рэйчел Мак-Адамс.

Трейлер фильма "Дневник памяти"

"До восхода солнца"

Легкая, интеллектуальная драма о двух молодых людях, которые встретились случайно, но провели вместе невероятный день в Вене. Как развилась их история впоследствии, можно посмотреть в двух продолжениях — "Перед заходом солнца" и "Перед полуночью".

Трейлер фильма "До восхода солнца"

"Титаник"

Легендарная история трагической любви на фоне катастрофы, экранизированная Джеймсом Кэмероном. В главных ролях — Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. К тому же, во время просмотра фильма можно услышать, как поет Селин Дион.

Трейлер фильма "Титаник"

"Амели"

Французский фильм с особым шармом. История о девушке, которая решает делать людей вокруг счастливыми.

Трейлер фильма "Амели"

"500 дней лета"

Нетривиальная история о любви, которая не всегда идет по классическим сценариям. Довольно эмоциональный фильм, после просмотра которого возникнет вопрос: "кто же из них был прав?"

Трейлер фильма "500 дней лета"

"Гордость и предубеждение"

Экранизация романа Джейн Остин. Идеальный выбор для тех, кто любит историческую атмосферу и утонченную драму. В ролях — Кира Найтли, Розамунд Пайк и другие.

Трейлер фильма "Гордость и предубеждение"

"Вечное сияние чистого разума"

Необычный сюжет о любви и забвении, который заставляет задуматься об отношениях и эмоциях. В главных ролях — Кейт Уинслет и Джим Керри.

Трейлер фильма "Вечное сияние чистого разума"

Напомним, какие анимационные картины 2024 года признаны лучшими.

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