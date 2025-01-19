Успеть ко Дню Святого Валентина: топ 7 фильмов о любви (видео)
До дня всех влюбленных остается меньше месяца. Уже стоит начать марафон просмотра романтических картин.
В зимние холодные вечера согреть может вечная классика и чувства. Фокус советует самые культовые картины о любви, которые стоит успеть пересмотреть ко Дню Святого Валентина.
"Дневник памяти"
Классика романтического жанра, которая растрогает до слез. История о любви, которая преодолевает время и жизненные трудности. В главных ролях — Райан Гослинг и Рэйчел Мак-Адамс.
"До восхода солнца"
Легкая, интеллектуальная драма о двух молодых людях, которые встретились случайно, но провели вместе невероятный день в Вене. Как развилась их история впоследствии, можно посмотреть в двух продолжениях — "Перед заходом солнца" и "Перед полуночью".
"Титаник"
Легендарная история трагической любви на фоне катастрофы, экранизированная Джеймсом Кэмероном. В главных ролях — Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. К тому же, во время просмотра фильма можно услышать, как поет Селин Дион.
"Амели"
Французский фильм с особым шармом. История о девушке, которая решает делать людей вокруг счастливыми.
"500 дней лета"
Нетривиальная история о любви, которая не всегда идет по классическим сценариям. Довольно эмоциональный фильм, после просмотра которого возникнет вопрос: "кто же из них был прав?"
"Гордость и предубеждение"
Экранизация романа Джейн Остин. Идеальный выбор для тех, кто любит историческую атмосферу и утонченную драму. В ролях — Кира Найтли, Розамунд Пайк и другие.
"Вечное сияние чистого разума"
Необычный сюжет о любви и забвении, который заставляет задуматься об отношениях и эмоциях. В главных ролях — Кейт Уинслет и Джим Керри.
Напомним, какие анимационные картины 2024 года признаны лучшими.
Также Фокус писал о подборке комедий, которые можно пересмотреть в семейном кругу.