Встигнути до Дня Святого Валентина: топ 7 фільмів про кохання (відео)

До дня всіх закоханих залишається менше місяця. Уже варто почати марафон перегляду романтичних картин.

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У зимові холодні вечори зігріти може вічна класика та почуття. Фокус радить найбільш культові картини про кохання, які варто встигнути переглянути до Дня Святого Валентина.

"Щоденник пам'яті"

Класика романтичного жанру, яка зворушить до сліз. Історія про кохання, яке долає час і життєві труднощі. У головних ролях — Раян Гослінг та Рейчел Мак-Адамс.

Трейлер фільму "Щоденник пам'яті"

"До сходу сонця"

Легка, інтелектуальна драма про двох молодих людей, які зустрілися випадково, але провели разом неймовірний день у Відні. Як розвинулася їхня історія згодом, можна подивитися у двох продовженнях — "Перед заходом сонця" та "Перед опівніччю".

Трейлер фільму "До сходу сонця"

"Титанік"

Легендарна історія трагічного кохання на фоні катастрофи, екранізована Джеймсом Кемероном. У головних ролях — Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет. До того ж, під час перегляду фільму можна почути, як співає Селін Діон.

Трейлер фільму "Титанік"

"Амелі"

Французький фільм із особливим шармом. Історія про дівчину, яка вирішує робити людей навколо щасливими.

Трейлер фільму "Амелі"

"500 днів літа"

Нетривіальна історія про кохання, яке не завжди йде за класичними сценаріями. Доволі емоційний фільм, після перегляду якого виникне запитання: "хто ж з них мав рацію?"

Трейлер фільму "500 днів літа"

"Гордість і упередження"

Екранізація роману Джейн Остін. Ідеальний вибір для тих, хто любить історичну атмосферу та витончену драму. У ролях — Кіра Найтлі, Розамунд Пайк та інші.

Трейлер фільму "Гордість і упередження"

"Вічне сяйво чистого розуму"

Незвичайний сюжет про кохання та забуття, який змушує замислитися про стосунки та емоції. У головних ролях — Кейт Вінслет та Джим Керрі.

Трейлер фільму "Вічне сяйво чистого розуму"

Нагадаємо, які анімаційні картини 2024 року визнано найкращими.

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