Для сімейного перегляду: топ комедій для великих і малих (відео)

Якщо ви ще не встигли переглянути "Сам удома", то ще точно не пізно. Також варто звернути увагу на мультфільми та картини з історичним контекстом.

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У довгі та холодні зимові вечори розважитися допоможе кінематограф. Фокус радить кілька комедійних картин для позитивного настрою, які можна подивитися в родинному колі.

1. "Один вдома"

Класична різдвяна комедія про хлопчика Кевіна, якого випадково залишили вдома одного під час відпустки. Він змушений захищати свій дім від двох незграбних грабіжників, використовуючи хитрощі й пастки.

Це фільм, який поєднує гумор, емоційність та дух Різдва. Ідеально підходить для сімейного перегляду, якщо на новорічні свята ви ще не встигли його переглянути.

Трейлер фільму "Один вдома"

2. "Містер Бін на відпочинку"

Містер Бін виграє подорож до Франції, але через свої безглузді пригоди потрапляє в низку комічних ситуацій, що розсмішать будь-якого глядача.

Легкий гумор, який зрозуміє кожен, навіть найменші члени родини. Ровен Аткінсон блискуче передає смішні моменти навіть без слів.

Трейлер фільму "Містер Бін на відпочинку"

3. "Ніч у музеї"

Новий охоронець музею Ларрі виявляє, що експонати оживають вночі. Разом з історичними персонажами він має врятувати музей від хаосу.

Фільм сповнений гумору, пригод і навіть трохи історії. Це відмінний вибір для сім'ї, яка любить розваги з фантазією.

Трейлер фільму "Ніч у музеї"

4. "Готель Трансильванія"

Дракула відкриває готель для монстрів, де вони можуть відпочити від людей. Але ситуація ускладнюється, коли туди випадково потрапляє звичайний хлопець.

Весела і барвиста анімація, що об'єднує гумор для дорослих і дітей.

Трейлер мультфільму "Готель Трансильванія"

5. "Пінгвіни Мадагаскару"

Веселі пінгвіни з популярного мультфільму "Мадагаскар" отримують власну історію, де вони стають супершпигунами. Динамічний гумор, який точно розсмішить усю родину.

Трейлер мультфільму "Пінгвіни Мадагаскару"

6. "Гуртом дешевше"

Батьки 12 дітей намагаються впоратися з хаосом вдома і своїми кар’єрами. Кумедні ситуації, які знайомі кожній великій родині. Ідеально для того, щоб разом з рідними посміятися.

Трейлер фільму "Гуртом дешевше"

7. "Кролик Петрик"

Маленький кролик Петрик, його друзі й родина ведуть боротьбу за свій будинок із суворим господарем саду. Це чарівна й смішна історія з чудовою графікою та гумором, що сподобається і дорослим, і дітям.

Трейлер мультфільму "Кролик Петрик"

Нагадаємо, маєток з фільму "Сам удома" продали за понад 5 млн доларів.

Також Фокус писав про добірку новорічних фільмів для святкового настрою.