Маєток з легендарного фільму "Сам удома" продали за понад 5 млн доларів (фото)

У 2021 році будинок можна було орендувати на Airbnb лише на одну ніч за 25 доларів. Він розташований у передмісті Чикаго.

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Маєток з культового новорічного фільму "Один дома" продали наприкінці 2024 року за $5,25 млн. Про це пише Independent.

Нерухомість, яку побудували в 1921 році, розташована в передмісті Чикаго. Її вчергове виставили на продаж у травні 2024 року. До цього маєток продали за $1,58 млн у 2012 році. Тоді нові власники зробили масштабний ремонт.

Площа "будинку Кевіна" — 836 кв.м. Він має шість ванних кімнат, великий зимовий сад, спортивний майданчик для гри в баскетбол, чотири каміни, дві пральні, дві гідромасажні ванни, невеликий бар, простір для відпочинку та приватний кінозал.

Зокрема, під час ремонту були реконструйовані сходи на другий поверх, якими головний герой фільму Кевін спускався вниз на санчатах.

Маєток з фільму "Сам удома" Фото: колаж Фокус

Зазначимо, що вигляд маєтку використовувався як будинок родини Маккаллістерів у першому фільмі "Сам удома" 1990 року, а також у другій частині "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" 1992 року.

Маколей Калкін, головний герой фільму, говорив, що думав про покупку маєтку.

"Я думав купити його задля забави", — зазначав актор.

Втім, його плани не здійснилися.

У 2021 році будинок можна було орендувати на Airbnb лише на одну ніч за 25 доларів.

Маєток з фільму "Сам удома" Фото: 20th Century Fox

Нагадаємо, як наразі виглядають актори "Сам удома".

Також Фокус писав про кіноляп у фільмі "Сам удома".