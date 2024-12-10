Вперше возз'єднались: який вигляд мають актори "Сам удома" через 30 років (фото)

В Нью-Йорку зібрались четверо акторів, які грали братів та сестер Кевіна МакКалістера з фільму "Сам удома". Актори зустрілись вперше після зйомок, які відбулися понад 30 років тому.

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Фільму "Сам удома" у 2024 році виповнюється 34 роки і у зв'язку з річницею відбулися різдвяні зустрічі акторів із прихильниками. Одна з зустрічей, яка супроводжувалась фотосесією з фанатами, відбулась в Нью-Йорку у магазині, який продає тематичні сувеніри. Про акторів "Сам удома" розповіли на сторінці Instagram закладу.

Актори, які знімались у ролях братів та сестер Кевіна МакКалістера зі "Сам удома", прийшли на зустріч фандому (прихильників). Зустріч відбулась у магазині іграшок та предметів колекціонування "Скринька Пандори" (Pandoras box) у Нью-Йорку. З фанатами побачились четверо акторів, які зібрались вперше через 30 років після зйомок, ідеться у дописі магазину.

"Сьогоднішній захід пройшов так весело! Дякую акторам та всім, хто прийшов зустрітися з ними. Це був перший раз, коли вони побачились за понад 30 років!", — пораділи власники магазину.

На серії фото можна побачити Девіна Ретрея (Devin Ratray), який грав старшого брата Базза, Анжелу Гоеталс (Angela Bethany Goethals), грала роль сестри Кевіна, Майкла Маронні (Michael C. Maronnа, роль брата Джеффа), Крістін Мінтер (Kristin Minter, роль старшої кузини Гізер). Маколея Калкіна (Macaulay Culkin), виконавця головної ролі Кевіна МакКалістера, на зустрічі фанатів не було, свідчать фото.

Сам удома - зустріч з акторами фільму в Нью-Йорку Фото: Instagram

Під час зустрічі з прихильниками актори фотографувались з дітьми та дорослими, фанатів різдвяного фільму "Сам удома", який вийшов на екрани у 1990 році.

Сам удома - актори в Нью-Йорку Фото: Instagram Сам удома - актори фотографувались з прихильниками Фото: Instagram

Сам удома — який вигляд мають актори через 30 років

У мережі можна відшукати інші фото акторів, які виконували ролі братів та сестер хлопчика з сімейства МакКалістерів, якого родина "забула" та залишила вдома, а сама вирушила на Різдво до Парижа.

Фільм Сам удома - Крістін Мінтер як Гізер МакКалістер Фільм Сам удома - Анджела Геталс як Лінні МакКаллістер Фільм Сам удома - Девін Ретрей як Базз МакКалістер Фільм Сам удома - Майкл Маронна як Джефф МакКалістер

На сторінці Instagram Маколея Калкіна — фотографії та дописи, в яких розповідається про його нинішнє життя. Зокрема, у грудні 2024 року він робить рекламні відео та проводить власний "ностальгічний тур" 14 містами США. Також є фото поруч із акторкою, яка виконала роль матері Кевіна — Кетрін О'Гара (Catherine O'Hara).

Сам удома - Маколей Калкін та Кетрін О'Гара Фото: Instagram

"Сам удома" — американська різдвяна сімейна комедія, в якій показали пригоди родини МакКалістерів. Збираючись в Париж, вони забули в дома наймолодшого члена родини, Кевіна МакКалістера. Кевіну довелось насамоті провести кілька днів, зустрітись із бандитами і дочекатись матері, яка терміново повернеться з Франції. На зйомки витратили 10 млн дол., тоді як в прокаті зібрали майже 500 млн дол. Протягом наступних десяти років зняли ще чотири продовження. Найпопулярніше — "Сам удома 2" (1992), в якому події відбуваються в готелі Нью-Йорка.

Зазначимо, у травні Фокус писав про будинок, в якому "мешкала" сім'я МакКалістерів. Як з'ясувалось, власники будинку його відремонтували, перефарбували та виставили на аукціон. Орієнтовна ціна особняка — понад 5 млн дол.

Нагадуємо, весною 2024 року видання Mirror розповіло про реального хлопчика, який залишився без нагляду за кордоном.