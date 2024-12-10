Впервые воссоединились: как выглядят актеры "Один дома" через 30 лет (фото)

В Нью-Йорке собрались четверо актеров, которые играли братьев и сестер Кевина МакКалистера из фильма "Один дома". Актеры встретились впервые после съемок, которые состоялись более 30 лет назад.

Related video

Фильму "Один дома" в 2024 году исполняется 34 года и в связи с годовщиной состоялись рождественские встречи актеров с поклонниками. Одна из встреч, которая сопровождалась фотосессией с фанатами, состоялась в Нью-Йорке в магазине, который продает тематические сувениры. Об актерах "Один дома" рассказали на странице Instagram заведения.

Актеры, которые снимались в ролях братьев и сестер Кевина МакКалистера из "Один дома", пришли на встречу фандома (поклонников). Встреча состоялась в магазине игрушек и предметов коллекционирования "Ящик Пандоры" (Pandoras box) в Нью-Йорке. С фанатами увиделись четверо актеров, которые собрались впервые через 30 лет после съемок, говорится в заметке.

"Сегодняшнее мероприятие прошло так весело! Спасибо актерам и всем, кто пришел встретиться с ними. Это был первый раз, когда они увиделись спустя более 30 лет!", — порадовались владельцы магазина.

На серии фото можно увидеть Девина Ретрея (Devin Ratray), который играл старшего брата Базза, Анжелу Гоэталс (Angela Bethany Goethals), игравшую роль сестры Кевина, Майкла Маронни (Michael C. Maronnа, роль брата Джеффа), Кристин Минтер (Kristin Minter, роль старшей кузины Хизер). Маколея Калкина (Macaulay Culkin), исполнителя главной роли Кевина МакКалистера, на встрече фанатов не было, свидетельствуют фото.

Один дома — встреча с актерами фильма в Нью-Йорке Фото: Instagram

Во время встречи с поклонниками актеры фотографировались с детьми и взрослыми, фанатами рождественского фильма "Один дома", который вышел на экраны в 1990 году.

Сам дома — актеры в Нью-Йорке Фото: Instagram Один дома — актеры фотографировались с поклонниками Фото: Instagram

Один дома — как выглядят актеры спустя 30 лет

В сети можно отыскать другие фото актеров, исполнявших роли братьев и сестер Кевина из семейства МакКалистеров, "забытого" семьей и оставшегося дома, пока остальные отправились на Рождество в Париж.

Фильм Один дома — Кристин Минтер в роли Хизер МакКалистер Фильм Один дома — Анджела Геталс в роли Линни МакКаллистер Фильм Один дома — Девин Ретрей в роли Базза МакКалистера Фильм Один дома — Майкл Маронна в роли Джеффа МакКалистера

На странице Instagram Маколея Калкина — фотографии и сообщения, в которых рассказывается о его нынешней жизни. В частности, в декабре 2024 года он делает рекламные видео и проводит собственный "ностальгический тур" по 14 городам США. Также есть фото рядом с актрисой, которая исполнила роль матери Кевина — Кэтрин О'Хара (Catherine O'Hara).

Один дома — Маколей Калкин и Кэтрин О'Хара Фото: Instagram

"Один дома" — американская рождественская комедия, в которой показали приключения семьи МакКалистеров. Собираясь в Париж, они забыли дома самого младшего члена семьи, Кевина МакКалистера. Кевину пришлось в одиночестве провести несколько дней, встретиться с бандитами и дождаться матери, которая срочно вернулась из Франции. На съемки потратили 10 млн долл., тогда как в прокате собрали почти 500 млн долл. В течение следующих десяти лет сняли еще четыре продолжения. Самое популярное — "Один дома 2" (1992), в котором события происходят в отеле в Нью-Йорке.

Отметим, в мае Фокус писал о доме, в котором "жила" семья МакКалистеров. Как выяснилось, владельцы дома его отремонтировали, перекрасили и выставили на аукцион. Ориентировочная цена особняка — более 5 млн долл.

Напоминаем, весной 2024 года издание Mirror рассказало о реальном мальчике, которого оставили без присмотра за границей.