Ярмарки чудес: 10 рождественских базаров в центре Европы (фото)

Как уверяют эксперты, нет европейского местечка, в котором не было бы рождественской ярмарки, но некоторые из них действительно стоят того, чтобы их посетить.

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Путешествие всегда начинается с мечты — о ярких впечатлениях, познании неизведанного, новых встречах, спокойствии и тишине, о комфорте и конечно любви, пусть даже к себе. Именно такие мысли зародились у нас накануне любимых рождественских праздников, и мы выбрали старушку-Европу, ее презентабельность и степенность, королевский сервис и модные инновации. Полный восторг! А помогли нам узнать, где же лучше почувствовать атмосферу надежд на мир и спокойствие, эксперты итальянского Vogue.

Итак, нас ждут аромат горячего глинтвейна, мерцающие огни новогодних гирлянд, украшенные прилавки, на которых просто не хватает места для уникальных рождественских вертепов и елочных игрушек, как правило деревянных, традиционных сладостей и красавиц-елок на центральных площадях десяти аутентичных мест Западной Европы, куда нас пригласил Vogue.

Действительно, рождественские ярмарки — одно из самых популярных мест в предпраздничные дни. Помимо шопинга, здесь можно повеселиться вместе с детьми, вкусно поесть, встретить друзей и знакомых, вместе полюбоваться иллюминацией и ощутить атмосферу волшебства.

Ранго, провинция Трентино — Италия

На полпути между Мадонна-ди-Кампильо и озером Гарда нас встречает Ранго, древняя деревушка, считающаяся одной из самых красивых в Италии. В преддверии Рождества она становится просто сказочным местом, в котором можно затеряться среди арок, фонтанов и каменных лестниц. И повсюду — ароматы корицы и цитрусовых, мерцание огней. Только учтите, что тут рождественские ярмарки проходят только на выходных.

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Мерано, провинция Южный Тироль — Италия

На закате одна из самых известных и многолюдных рождественских ярмарок в Южном Тироле наполнена огнями, ароматами и музыкой. Но учтите, перед ее посещением стоит набраться сил — шутка ли, в историческом центре размещены 80 рождественских киосков! Но зато какой штрудель!

Кстати, рождественские ярмарки в Мерано можно посетить до 6 января 2024 года: лавки ремесленников закрываются в 19:00 по будням, в 20:00 по выходным и праздникам.

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Больцано, провинция Больцано — Италия

Рождественская ярмарка в этом городе на севере страны является старейшей и воплощает в себе весь дух Рождества с его ароматом свежесрубленного дерева и корицы. Здесь вы найдете несметные богатства южнотирольских поделок — от елочных украшений до традиционных фетровых шляп с перьями. И конечно обязательно присядьте возле прилавка с местными деликатесами — штруделями, кренделями с солью, граппой и глинтвейном.

Встретиться с итальянским Щелкунчиком вы можете на площади Пьяцца Вальтер до 6 января следующего года.

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Верона, провинция Верона — Италия

Во время Рождества город влюбленных превращается в волшебное место — идеальное для романтических встреч вперемежку с добрыми традициями и хорошим вином. До 26 декабря на площади Данте можно увидеть типичные деревянные дома, вдохновленные рождественскими ярмарками в немецких городах. А затем не забудьте прогуляться между двором Меркато Веккьо и Лоджией Кортиле дель Трибунал до Арсенала. Именно тут вы можете приобрести типичные традиционные продукты и ремесленные изделия, такие как стеклянные украшения, керамика и небольшие деревянные скульптуры.

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Граццано-Висконти, провинция Пьяченца — Италия

Любители замков и истории искусства, не пропустите рождественские базары в этом местечке. До 7 января эта небольшая средневековая деревушка оживает огнями, музыкой и представлениями для детей. Рождественская ярмарка в деревне работает до 19:00, однако не спешите уезжать в тот же день. Поверьте, посещение замка, построенного в 1395 году по заказу Джана Галеаццо Висконти, того стоит.

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Лиматола, провинция Кампания — Италия

Если вы хотите сказку на Рождество, поезжайте южнее Рима, в деревню Лиматола, где каждый год проводится праздник Cadeaux al Castello. Поверьте, вашим малышам понравятся передвижные представления волшебников и эльфов, а вас покорит величественная усадьба, красота дворов и выставленные напоказ изделия ремесленников.

Однако учтите, чары действуют "лишь до полуночи" — поэтому вам придется планировать путешествие сюда уже в следующем году: 10 декабря праздник завершился. Однако не сожалейте, в Лиматоле есть чему удивиться. К тому же совсем скоро, 3 февраля, тут откроется ежегодный фестиваль под покровительством святого Власия.

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Савеллетри ди Фазано, провинция Бриндизи — Италия

А кто решил, что южный регион Апулия – это только летнее направление? От Альберобелло до Остуни многие места здесь наряжаются и приветствуют посетителей не только мягкой средиземноморской зимой, но и яркими рождественскими ярмарками с колокольчиками и волынками. Например, в Борго-Эгнации, знаменитом курорте в Бриндизи, на рождественских прилавках вы найдете лучшие образцы апулийского ремесла — кружева, вышивку и керамику, а также типичные сладости, сладкую вату и жареные каштаны.

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Базель — Швейцария

За несколько недель до Рождества город раскрывает объятия ежегодной сказке среди елей, огней и типичных миниатюрных шале с белыми крышами. Киоски, установленные между Барфюссерплац и Мюнстерплац, открыты с 11:00 до 20:30 до 23 декабря 2023 года.

Смело можете брать с собой детвору — тут ими специально занимаются. А вот поразят ярмарки в Базеле выбором классической швейцарской кухни. Любители сыров, поверьте, вам надо приехать сюда. Найдется все — от сырного фондю до раклет и решти, а также фондю-дога. Да-да, тоже с расплавленным сыром! И конечно же, знаменитые базельские лекерли — традиционное местное печенье с пряностями.

Инсбрук — Австрия

Не одна, а сразу семь рождественских ярмарок украшают улицы Инсбрука перед Рождеством, каждая из которых имеет свой особый характер. А чего стоят аромат горячих пончиков с квашеной капустой и звуки рождественских песнопений!

Самая традиционная и запоминающаяся ярмарка расположена в центре города, прямо перед Золотой крышей, и ее можно посетить до 23 декабря. Неподалеку находится Аллея сказок, где с подоконников принцессы, гномы и великаны наблюдают за прохожими.

Также стоит посетить ярмарку на Виа Мария-Терезиен-Штрассе с богато освещенными деревьями и рождественский базар Святого Николая, более уютный и менее туристический.

Фото: Instagram

Вена — Австрия

Кристкиндлмаркт — самый большой и один из самых замечательных рождественских рынков в Вене на площади перед городской ратушей. Много сувениров, красивых елочных игрушек ручной работы и прочей симпатичной праздничной мелочи, а также горячий глинтвейн и дразнящие все вкусовые рецепторы венские жареные сосиски.

Фото: Instagram

Ну что ж, осталось только собрать чемоданы, укутаться в теплое пальто или пуховик и надеяться на снег, который придаст особую сказочную атмосферу вашему путешествию.

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