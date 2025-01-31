Женщина хранила в Библии лотерейный билет, купленный на Рождество: он выиграл 1 млн долларов

Медсестра внезапно стала миллионершей. Билет женщина купила себе в качестве рождественского подарка.

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Жаклин Манжес, работающая медсестрой в Вирджинии, США, выиграла один из главных призов в размере 1 миллиона долларов в новогодней лотерее. Об этом сообщает wdbj7.com.

Она почти забыла о билете, купленный в канун Рождества в местном магазинчике на заправке, пока, собираясь на работу, не увидела по телевизору новость, что билет, купленный в городке Монета, выиграл 1 миллион долларов в лотерее New Year's Millionaire Raffle. Она поискала свой билет, который положила на хранение в Библию, и сверила номера.

"Я обрадовалась до смерти!" — позже призналась она.

Все равно, даже внезапно ставши миллионершей, она пошла на работу, как обычно.

В розыгрыше лотереи NYMR принимают участие пять билетов по миллиону долларов. Кроме того, семь билетов выиграли по $100 000 и еще 1000 билетов выиграли по $500 каждый. Всего победителей оказалось 1012 человек. Подсчитано, что общие шансы на победу в лотерее составляют 1 к 618, а шансы на получение главного приза в размере 1 миллиона долларов — 1 к 125 000.

Напомним, трое друзей из штата Иллинойс выиграли в лотерею 1,4 миллиона долларов. Они регулярно объединяют свои деньги для покупки лотерейных билетов, особенно когда джекпоты большие.

Фокус писал, что житель Южной Калифорнии Майкл Чавес проснулся посреди ночи 5 ноября 2024 года, чтобы узнать результаты президентских выборов, но так и не проверил свой лотерейный билет. Что он выиграл более 1 млн долларов, счастливчик узнал благодаря случайной шутке коллеги.