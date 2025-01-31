Жінка зберігала в Біблії лотерейний квиток, куплений на Різдво: він виграв 1 млн доларів

Медсестра раптово стала мільйонеркою. Квиток жінка купила собі як різдвяний подарунок.

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Жаклін Манжес, яка працює медсестрою у Вірджинії, США, виграла один із головних призів у розмірі 1 мільйона доларів у новорічній лотереї. Про це повідомляє wdbj7.com.

Вона майже забула про квиток, куплений напередодні Різдва в місцевій крамничці на заправці, аж поки, збираючись на роботу, не побачила по телевізору новину, що квиток, куплений у містечку Монета, виграв 1 мільйон доларів у лотереї New Year's Millionaire Raffle. Вона пошукала свій квиток, який поклала на зберігання в Біблію, і звірила номери.

"Я зраділа до смерті!" — пізніше зізналася вона.

Усе одно, навіть раптово ставши мільйонеркою, вона пішла на роботу, як зазвичай.

У розіграші лотереї NYMR беруть участь п'ять квитків по мільйону доларів. Крім того, сім квитків виграли по $100 000 і ще 1000 квитків виграли по $500 кожен. Загалом переможців виявилося 1012 осіб. Підраховано, що загальні шанси на перемогу в лотереї становлять 1 до 618, а шанси на отримання головного призу в розмірі 1 мільйона доларів — 1 до 125 000.

Нагадаємо, троє друзів зі штату Іллінойс виграли в лотерею 1,4 мільйона доларів. Вони регулярно об'єднують свої гроші для купівлі лотерейних квитків, особливо коли джекпоти великі.

Фокус писав, що житель Південної Каліфорнії Майкл Чавес прокинувся посеред ночі 5 листопада 2024 року, щоб дізнатися результати президентських виборів, але так і не перевірив свій лотерейний квиток. Що він виграв понад 1 млн доларів, щасливчик дізнався завдяки випадковому жарту колеги.