Чоловік пожартував над колегою, сказавши, що той виграв у лотерею і він став мільйонером

Майкл Чавес вранці повідомив начальству, що не зможе прийти цього дня. У відповідь один із його колег жартома припустив, що, можливо, він виграв мільйон доларів.

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Житель Південної Каліфорнії (США) Майкл Чавес дізнався про виграш у 1,2 мільйона доларів після жарту колеги. Про це пише People.

Ніч виборів 5 листопада 2024 року виявилася доленосною для Майкла Чавеса. Чоловік прокинувся серед ночі, щоб дізнатися результати президентських виборів, але так і не перевірив свій лотерейний білет Mega Millions. Про неймовірне везіння він дізнався тільки наступного ранку — і то завдяки випадковому жарту колеги.

За словами Чавеса, вранці він відправив повідомлення на роботу, повідомивши, що не вийде цього дня. У відповідь його колега пожартував, що, ймовірно, причина в тому, що він виграв мільйон. Ба більше, він навіть привітав Чавеса жартома і відправив йому скріншот результатів тиражу.

Ілюстративне фото Фото: SiLive

Після цього чоловік вирішив усе ж звірити свій квиток і був приголомшений: його комбінація збіглася з п'ятьма з шести виграшних номерів, що принесло йому 1 214 818 доларів.

"Я не міг повірити своїм очам", — розповів він. "Я так схвильований і надзвичайно вдячний".

Видання зазначає, що щасливий білет Чавес купив у магазині Lake Liquor у місті Лейквуд, розташованому приблизно за 20 миль на південний схід від Лос-Анджелеса. Власники торгової точки теж не залишилися без призу — за продаж виграшного квитка магазин отримав бонус у розмірі понад 6 000 доларів.

Цей день Чавес тепер називає одним із тих, що найбільше запам'ятовуються у своєму житті.

"Я ніколи не забуду ніч виборів і особливо те повідомлення", — поділився він із журналістами.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки компанія заглянула у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси й насолоджувалися вишуканими напоями.

Також стало відомо, що пара, яка роками збирала гроші на житло, виграла особняк за 3 млн фунтів. Будинок, який дістався Лорен Кін, виконаний у стилі, навіяному дизайном голлівудських особняків. У ньому п'ять просторих спалень, сучасний кінозал, чудовий краєвид на узбережжя і відкритий басейн з підігрівом.