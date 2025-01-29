Мужчина пошутил над коллегой, сказав, что тот выиграл в лотерею и он стал миллионером

Майкл Чавес утром сообщил начальству, что не сможет прийти в этот день. В ответ один из его коллег в шутку предположил, что, возможно, он выиграл миллион долларов.

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Житель Южной Калифорнии (США) Майкл Чавес узнал о выигрыше в 1,2 миллиона долларов после шутки коллеги. Об этом пишет People.

Ночь выборов 5 ноября 2024 года оказалась судьбоносной для Майкла Чавеса. Мужчина проснулся среди ночи, чтобы узнать результаты президентских выборов, но так и не проверил свой лотерейный билет Mega Millions. О невероятном везении он узнал только на следующее утро – и то благодаря случайной шутке коллеги.

По словам Чавеса, утром он отправил сообщение на работу, сообщив, что не выйдет в этот день. В ответ его коллега пошутил, что, вероятно, причина в том, что он выиграл миллион. Более того, он даже поздравил Чавеса в шутку и отправил ему скриншот результатов тиража.

Иллюстративное фото Фото: SiLive

После этого мужчина решил все же сверить свой билет и был ошеломлен: его комбинация совпала с пятью из шести выигрышных номеров, что принесло ему 1 214 818 долларов.

"Я не мог поверить своим глазам", — рассказал он. "Я так взволнован и чрезвычайно благодарен".

Издание отмечает, что счастливый билет Чавес купил в магазине Lake Liquor в городе Лейквуд, расположенном примерно в 20 милях к юго-востоку от Лос-Анджелеса. Владельцы торговой точки тоже не остались без приза – за продажу выигрышного билета магазин получил бонус в размере более 6 000 долларов.

Этот день Чавес теперь называет одним из самых запоминающихся в своей жизни.

"Я никогда не забуду ночь выборов и особенно то сообщение", — поделился он с журналистами.

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