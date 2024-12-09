Массовое отравление в Кропивницком: дети приняли крысиный яд за вкусности, детали

Полиция открыла уголовное производство, а родители пострадавших убеждены, что к этому инциденту причастны организаторы ярмарки и администрация учебного заведения.

В Кропивницком группа школьников отравились "крысиным ядом", который ошибочно приняли за сладости и съели их. Сейчас несколько первоклассников были госпитализированы в больницу, говорится сообщении Главного управления Нацполиции в Кировоградской области.

По данным правоохранителей, первоклашки посещали школьную ярмарку, где все приносили различные сладости, а взрослые — еще и вещи, необходимые для военных на передовой. Среди них и оказался крысиный яд.

Сейчас следствии установили, что дети нашли пакет с ядом, который из-за яркой обертки ошибочно приняли за семена. Полиция устанавливает детали инцидента, а по факту отравления малышей начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 137 УК Украины (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Позже Общественное сообщило детали истории, которая произошла в Кропивницком. По данным журналистов, в больницу попали пятеро первоклассников из лицея "Европейское образование", которым в больнице сделали промывание желудка. В целом состояние малышей определили как удовлетворительное.

СМИ добавляет, что в соцсетях люди начали делиться подробностями этого инцидента. Одна из женщин написала, что сам яд не добавляли к сладостям: он лежал в пакетиках на ярмарке рядом с товарами, которые дети приняли за разноцветные конфеты и полакомились ими. Автор убеждена, что организаторы ярмарки не контролировали, что именно выкладывалось на продажу.

Другая женщина сообщила журналистам, что ее сын-первоклассник спросил у педагога о пакете. Она ему ответила, что это — конфеты, и ее ребенок купил их. Автор пишет, что когда он раскрыл "конфету", то увидел там какие-то шарики.

"Насыпал себе, дети другие увидели, что что-то яркое, думали конфеты, попросили, их было четверо. Все вместе попробовали. Одни сказали, что попробовали, им не понравилось и выплюнули, другие глотнули", — рассказала журналистам Виктория Загребельная, мама пострадавшего первоклассника.

СМИ указывает, что женщина уже написала заявление в полицию. Она говорит, что организаторы ярмарки и администрация учебного заведения убеждают, что они яд на столы не выкладывали. Однако первоклассник Виктории показал маме фотографию, где заметно, что "конфеты" были возле печенья.

Напомним, Фокус писал, как на Хэллоуин мать обнаружила в сумке для конфет сына ужасную находку. По словам жительницы Австралии, она была ошеломлена, когда сын спросил, стоит ли считать шуткой то, что кто-то положил в сумки с конфетами пакетики с крысиным ядом Ratsak, смертельно опасным для человека.

Также мы рассказывали, как в оккупированном Мелитополе отравили офицеров ФСБ. Российские оккупанты заказали ресторанную еду, а после смакования изысканными блюдами почувствовали себя плохо и попали в больницу с отравлением.