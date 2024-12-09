Масове отруєння в Кропивницькому: діти прийняли щурячу отруту за смаколики, деталі

Поліція відкрила кримінальне провадження, а батьки постраждалих переконані, що до цього інциденту причетні організатори ярмарку та адміністрація навчального закладу.

У Кропивницькому група школярів отруїлися "щурячою отрутою", яку помилково прийняли за солодощі та з'їли їх. Наразі кілька першокласників були госпіталізовані до лікарні, йдеться в повідомленні Головного управління Нацполіції у Кіровоградській області.

За даними правоохоронців, першачки відвідували шкільний ярмарок, де всі приносили різноманітні солодощі, а дорослі — ще й речі, необхідні для військових на передовій. Серед них і опинилася щуряча отрута.

Наразі слідстві встановили, що діти знайшли пакунок з отрутою, яку через яскраву обгортку помилково сприйняли за насіння. Поліція встановлює деталі інциденту, а за фактом отруєння малечі розпочате досудове розслідування за ч. 1 ст. 137 КК України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

Пізніше Суспільне повідомило деталі історії, яка сталася у Кропивницькому. За даними журналістів, до лікарні потрапили п'ятеро першокласників з ліцею "Європейська освіта", яким у лікарні зробили промивання шлунку. Загалом стан малечі визначили як задовільний.

ЗМІ додає, що в соцмережах люди почали ділитися подробицями цього інциденту. Одна з жінок написала, що саму отруту не додавали до солодощів: вона лежала в пакетиках на ярмарку поруч з товарами, які діти сприйняли за різнокольорові цукерки та поласували ними. Дописувачка переконана, що організатори ярмарку не контролювали, що саме викладалося на продаж.

Інша жінка повідомила журналістам, що її син-першокласник запитав у педагогині про пакунок. Вона йому відповіла, що це — цукерки, і її дитина купила їх. Дописувачка пише, що коли він розкрив "цукерку", то побачив там якісь кульки.

"Насипав собі, діти інші побачили, що щось яскраве, думали цукерки, попросили, їх було четверо. Всі разом скуштували. Одні сказали, що спробували, їм не сподобалось і виплюнули, інші ковтнули", — розповіла журналістам Вікторія Загребельна, мама постраждалого першокласника.

ЗМІ вказує, що жінка вже написала заяву до поліції. Вона каже, що організатори ярмарку та адміністрація навчального закладу переконують, що вони отруту на столи не викладали. Однак першокласник пані Вікторії показав мамі фотографію, де помітно, що "цукерки" були біля печива.

Нагадаємо, Фокус писав, як на Геловін мати виявила в сумці для цукерок сина жахливу знахідку. За словами мешканки Австралії, вона була приголомшена, коли син запитав, чи варто вважати жартом те, що хтось поклав до сумок із цукерками пакетики зі щурячою отрутою Ratsak, смертельно небезпечною для людини.

Також ми розповідали, як в окупованому Мелітополі отруїли офіцерів ФСБ. Російські окупанти замовили ресторанну їжу, а після смакування вишуканими стравами відчули себе зле і потрапили до лікарні з отруєнням.