Европа тихо работает над планом отправки войск в Украину после войны, — AP

Европейские страны находятся на начальном этапе создания плана размещения своих Вооруженных сил на территории Украины после подписания мирного договора с РФ. Союзникам "критически важно" понимать, как будет выглядеть линия соприкосновения, прежде чем начать разрабатывать детальный и подробный проект.

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Группа европейских стран, обеспокоенных тем, что приоритеты безопасности США лежат в других областях, втайне работает над планом отправки войск в Украину, чтобы помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией. Об этом пишет Associated Press.

Страны, участвующие в обсуждениях, в частности Великобритания и Франция, не раскрывают подробностей, поскольку не хотят давать преимущество российскому президенту Владимиру Путину, если тот согласится вести переговоры о прекращении войны.

Президенту Владимиру Зеленскому нужны гарантии того, что безопасность Украины будет обеспечена и лучшей защитой, как отмечается, было бы членство в НАТО, которое давно обещали Киеву, но США сняли этот вариант с повестки дня.

"Я не буду вдаваться в подробности конкретных возможностей, но я согласен с тем, что если будет мир, то должны быть какие-то гарантии безопасности для Украины, и Великобритания сыграет в этом свою роль", — цитирует Associated Press заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Европейцы начали изучать, какой тип силы может им понадобиться, примерно год назад, но чувство срочности возросло на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может пойти против них и, возможно, даже против Украины, чтобы заключить сделку с Путиным.

Европейские державы рассматривают путь вперед

В декабре, после избрания Трампа, но до его вступления в должность, группа европейских лидеров и министров встретилась с Зеленским в резиденции генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселе. Они приехали из Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Польши. Также присутствовали высшие должностные лица Европейского союза.

Переговоры строились на идее, выдвинутой президентом Франции Эммануэлем Макроном в начале 2024 года. В то время его отказ исключить возможность ввода войск на территорию Украины вызвал бурную реакцию, особенно со стороны лидеров Германии и Польши.

Макрон казался изолированным на европейской сцене, но с тех пор, отмечает Associated Press, его план набирает популярность. Однако как будут выглядеть эти силы и кто примет в них участие, будет зависеть от условий мирного соглашения и других факторов.

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Франция и Британия обсуждают отправку своих войск в Украину: три сценария их размещения

К примеру, в Италии существует конституционные ограничения на использование своих сил за рубежом. Нидерландам в этом случае понадобится разрешение парламента, как и Германии, чья позиция может измениться после выборов 23 февраля, которые приведут к формированию нового правительства. Также осторожна Польша, учитывая ее довольно непростые отношения с Украиной.

"Мы находимся на очень ранней стадии", — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певклур агентству Associated Press в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Певкура, европейским союзникам "критически важно" понимать, как будет выглядеть линия соприкосновения, прежде чем разрабатывать план.

Если Россия и Украина сократят свои силы вдоль линии фронта до "пары тысяч" с обеих сторон, то "для Европы не проблема также присутствовать там", сказал Певкур, отметив, что это будет намного сложнее, если "конфликт все еще будет кипеть".

Надежные силы безопасности вместо миротворцев

Состав и роль сил будут определяться тем, какой именно мирный договор будет достигнут. Если Россия и Украина смогут договориться об условиях по мере продвижения переговоров, вполне вероятно, что понадобятся меньшие меры безопасности и меньшая численность сил.

Однако эксперты и официальные лица предупреждают, что при нынешнем положении дел европейцам следует развернуть мощный и значительный контингент, а не группу миротворцев вроде "голубых касок" ООН с винтовками.

"Это должна быть реальная сила", — заявлял в январе бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, отмечая, что Россия наверняка попробует испытать "миротворцев", нарушив соглашения.

Поэтому у отправленных в Украину сил должна быть авиация, крупные сухопутные силы, беспилотники, противовоздушная и противоракетная оборона.

Отставной французский генерал Доминик Тринкан, бывший глава военной миссии Франции при ООН, согласился с тем, что миротворцы ООН лучше подходят "для развертывания в зонах, которые гораздо более стабильны".

По его словам, проведение подобной операции с участием солдат, собранных со всего мира, займет около года.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил агентству AP, что также необходимо провести обучение украинских солдат и инвестировать в оборонную промышленность Украины.

Насколько велика эта сила?

Характер мирного соглашения определит размер и местонахождение европейского контингента. Зеленский настаивал на численности не менее 100 000–150 000 военнослужащих. В сообщениях СМИ высказывались предположения о численности в 30 000–40 000 человек. Однако дипломаты и официальные лица не подтвердили ни одну из этих цифр.

Украине также нужна поддержка с воздуха, а не только наземные войска. И очевидно, отмечает Associated Press, что европейцам будет сложно быстро собрать крупные силы.

В то же время Макрон заявил, что идея развертывания огромных сил "надумана".

"Мы должны делать то, что уместно, реалистично, хорошо продумано, взвешено и согласовано", — сказал он.

Министр обороны США Пит Хегсет настаивал на "жестком международном контроле за линией соприкосновения", имея в виду линию фронта длиной около 1000 километров. Однако европейцы не соглашаются, поскольку это потребовало бы слишком много войск. И почти все согласны, что необходима "американская поддержка", поскольку европейские вооруженные силы долгое время полагались на превосходящую логистику, воздушный транспорт и другие военные возможности США.

США устанавливают правила

В штаб-квартире НАТО Хегсет начал описывать условия, на которых США могли бы согласиться на размещение сил, которые помогли бы предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

"Любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками", — сказал Хегсет, уточнив, что в Украине они должны быть развернуты как часть миссии вне НАТО.

Путин заявлял, что он отчасти начал полномасштабное вторжение из-за того, что территория НАТО слишком близко приблизилась к границам России. Поэтому глава Кремля вряд ли согласится на какую-либо операцию, проводимую крупнейшей в мире военной организацией.

Любые европейские союзники, принимающие участие, не получат выгоду от коллективной гарантии безопасности НАТО, если они будут атакованы, сказал Хегсет. Он также подчеркнул, что в Украине не будут размещены американские войска, в то же время не раскрыв, какую роль могут сыграть США.

С точки же зрения Украины, как отмечает Associated Press, операция только для Европы просто не сработает.

"Любые гарантии безопасности невозможны без американцев", — предупредил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Напомним, во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Вашингтон надеется сыграть свою роль в мирных переговорах между Украиной и РФ. Однако больше он обеспокоен положением дел в Европе.

Между тем Bloomberg сообщал, что российский президент Владимир Путин собирает опытную команду для переговоров с представителями Дональда Трампа по завершению войны в Украине. В ее состав входят люди, которые имеют за плечами "десятилетия опыта ведения переговоров с высокими ставками".