Опасное для кошелька Рождество. Как избежать лишних трат во время зимних праздников

Склонность к импульсным покупкам присуща очень многим, хотя и в разной степени. Особая опасность для кошелька — акционные предложения и распродажи накануне Рождества и Нового года. Какую стратегию выбрать, чтобы избежать огромных расходов собственного бюджета в декабре перед праздниками.

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Декабрь — самый опасный месяц для кошелька. Оглянуться не успеешь, как уже стал обладателем третьей соковыжималки по хорошей цене и нескольких очередных волшебных "пылесборников". Дело в том, что в декабрьские дни к главному слову шопоголиков всего мира "распродажа" добавляются "волшебные". Скидки и акции из обычных превращаются в "предновогодние", а обычная атмосфера становится "праздничной" и "сказочной". Фокус разбирался, можно ли избавиться от желания покупать все, что видишь, и как это сделать.

В поисках особого состояния: бегаем по торговому центру, чтобы не бегать внутри себя

Довольно часто люди покупают вещь не ради нее самой, а для того, чтобы улучшить самочувствие, успокоиться, расслабиться. То есть вместо того, чтобы контактировать с переживаниями в реальной жизни, человек выбирает способ получать удовольствие более легким путем, непосредственно здесь и сейчас.

Психолог Александра Алексеева объясняет: любая неверная покупка — от помады и туфелек до автомобиля или дома — обусловлена желанием человека попасть в новое состояние. Человек чувствует какое-то смутное томление: мол, сейчас мне не очень хорошо, но я ищу доступный вариант, чтобы стало лучше. И он идет и что-то покупает. Но, увы, ничего не получается, смутное томление не рассеивается, а иногда становится только хуже: мало того, что потребность не удовлетворена (а как ее удовлетворить точно, если она даже не обозначена?), так еще и деньги потрачены.

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"Некоторые люди замечают, что в больших торговых центрах им становится плохо, они начинают чувствовать усталость и истощение, — продолжает психолог. — Не исключено, что это происходит именно из-за того, что в непосредственной близости блуждает множество людей с неясными целями. Они находятся в "скомканных чувствах", не понимая, куда их разместить — то ли новые туфельки купить, то ли пиццу пойти поесть".

В декабре потребители будто получают индульгенцию на покупки: "Это не мне! Просто нужно всем купить подарки!" Фото: pexels.com

По мнению эксперта, первое, что нужно сделать, обнаружив себя в таком непонятном состоянии, спросить себя: в какое состояние я хочу попасть? Если, например, женщина хочет купить шпильки, чтобы выглядеть очаровательно, не исключено, что туфельки придут, а очарование — нет. "А эти туфли могут стоить ползарплаты, ведь дорогие брендовые вещи дают нам доступ к особому состоянию — чувствовать свою принадлежность к определенной касте, — отметила Александра Алексеева в комментарии Фокусу. — Покупая дорогие вещи, человек удовлетворяет материальную потребность, а эмоциональную — чаще всего нет. И чем этот разрыв больше, тем больше человек пытается заполнить его ненужными вещами, и это может быть что угодно: часы, автомобили, косметические процедуры и так далее. И это не любовь к часам или машинам, а поиск того самого состояния, которому сам человек не может подобрать определение".

Если женщина хочет купить шпильки, чтобы выглядеть неотразимо, не исключено, что туфельки придут, а очарование — нет

А еще для людей это способ уйти от себя — в работу, в шопинг. Ведь если перестанешь бегать по торговому центру, начнешь "бегать" внутри себя, и неизвестно еще, что там найдешь.

"Надо научиться отделять энергетическую составляющую от материальной, — говорит Александра Алексеева. — Есть потребности, которые не закрываются материальными благами, и не надо создавать имитацию, не надо наделять вещи посторонними смыслами и возлагать на них какие-то надежды . Если внутри у человека "все ровно", вещь добавит ему кайфа. Если внутри невыносимо, вещь ничего не исправит".

Правда жизни: не знаем, что у нас есть и чего мы хотим

Часто люди покупают лишние вещи просто потому, что не знают, чем на самом деле обладают. Анекдоты о женщинах, которым одновременно нечего надеть и некуда складывать вещи, — это правда жизни. Но если составить полный перечень имеющихся вещей, тяга к покупке новых может ослабнуть.

В больших торговых центрах люди часто чувствуют усталость и истощение. Это происходит из-за того, что в непосредственной близости блуждает множество людей с неясными целями

Еще полезнее разделить вещи на несколько категорий: необходимые (используются очень часто, без них трудно обойтись), нужные (используются время от времени), для радости (без них можно обойтись, но они приносят удовольствие), хлам (непонятно, когда и зачем их купили, человек не помнит, когда ими пользовался).

Теперь лучшее, что можно сделать — это распрощаться с хламом, но перед этим полезно будет посчитать, в какую сумму он обошелся. Запишите сумму на стикер и положите в кошелек, чтобы она вам попадалась на глаза время от времени, когда рука потянется за деньгами или карточкой.

Часто люди даже не представляют, чего они хотят Фото: pexels.com

Александра Алексеева добавляет: люди часто не знают не только о том, что они имеют, но и о том, чего они хотят. "В анекдоте "Мама, я что, замерз? — Нет, ты хочешь кушать" на самом деле заложена неприятная правда: многие из нас не знают, чего хотят. Люди руководствуются ложными желаниями, а потом оказываются перед фактом: кажется, для счастья все есть, а счастья нет. А все потому, что это были вообще не ваши желания. Поэтому, возвращаясь к шпилькам, подумайте: может вам на самом деле нужны кеды?", — говорит Александра Алексеева.

Подарки близким: не стоит накапливать эмоции целый год

Отдельный разговор — подарки в преддверии праздников. В декабре потребители будто получают индульгенцию на покупки, успокаивая себя: "Это же не мне! Просто нужно всем купить презенты!".

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"Накануне рождественско-новогодних праздников желание купить как можно больше и всех одарить подарками действительно оказывается наиболее сильным, — говорит Александра Алексеева. — Есть немало травмированных в разной степени людей, которым трудно выразить любовь близким ежедневными знаками внимания. Все эти невыраженные за год чувства проще "упаковать" в деньги, вложить их в ценную вещь и тем самым показать свою любовь. Часто это бывают чрезмерно дорогие подарки ребенку, которые он не оценит, зато родители имеют возможность продемонстрировать свои чувства. И, конечно, стать немного волшебниками".

Часто ребенку дарят чрезмерно дорогие подарки, которые он не оценит, однако родитель имеет возможность продемонстрировать свои чувства. И, конечно, стать немного волшебником Фото: pexels.com

В этой ситуации психолог проводит аналогию с фразой "Не трогай, это на Новый год", которая была настолько популярной, что стала мемом. Вот так, как в свое время наши мамы поступали с зеленым горошком и майонезом, откладывая на праздник, многие поступают с эмоциями: скупимся целый год, чтобы на праздник все собрать и подарить.

Стратегия: не запрещать, а договориться с собой

Способов борьбы с собственным чрезмерным потреблением существует немало.

Можно временно отстраниться от предпраздничной суеты, например, поехав за город. Если еще и отключиться хотя бы на несколько дней от гаджетов, это поможет вырваться из рутины, даст возможность провести переоценку ценностей.

Если вы понимаете, что, блуждая по магазинам, занимаетесь ерундой, но отказать себе в этом не можете, встраивайте это в свою жизнь, чтобы нанести себе минимальный вред

Кроме того, можно разработать собственные критерии оценки потребности. Реклама может убеждать потребителя, что новая посудомоечная машина сделает его семью счастливой, а новая кофеварка стимулирует мужа приносить кофе в постель, и часто ей это удается. Но разработав свои критерии, человек перестанет идти на поводу у рекламы. Для этого можно задать себе несколько простых вопросов:

Это запланированная покупка?

Что произойдет, если я это куплю?

Что произойдет, если я это не куплю?

Не пополнит ли эта вещь в ближайшем будущем категорию хлама?

Где я поставлю покупку? Сколько будет стоить ее содержание и обслуживание?

Сколько часов или дней своей жизни я потратил, чтобы заработать на эту вещь?

Что я хочу получить от этой вещи на самом деле?

В преддверии рождественско-новогодних праздников желание купить как можно больше и всех одарить подарками оказывается наиболее сильным Фото: pexels.com

Очень действенный совет — не спешить. Спешащий клиент мало интересуется качеством вещи и ее характеристиками. Именно поэтому реклама нас часто торопит, уверяя, что до конца акции остались считанные минуты. Важно научиться брать паузу, причем чем дороже вещь, тем продолжительнее она должна быть. Дав себе время, человек получает передышку, возможность остыть, успокоиться и убедиться, что это ему действительно необходимо.

Чтобы не опустошить свой бюджет, эксперты советуют разумно и рационально подходить к расходам, стараясь исключить эмоциональный фактор Фото: Unsplash

"Не надо себе ничего запрещать, с собой надо договариваться, — добавляет Александра Алексеева. — Если вы понимаете, что, бродя по магазинам, занимаетесь ерундой, но отказать себе в этом не можете, встраивайте это в свою жизнь, чтобы нанести себе минимальный вред. Варианты могут быть разными — наметить шопинг на неудобный день, когда мало времени, или на вечер после работы, когда устал. Или взять с собой очень ограниченную сумму денег. Или попытаться убедить себя, что эти 100 евро лучше отложить на отдых. И попутно пытаться разобраться: что такое невыносимое со мной происходит, что мне просто сейчас нужно спустить эти деньги? Почему мне так плохо? Конечно, проще заниматься выбором туфелек и кофточек, чем осознать, например, что человека разочаровало материнство. Разобраться с такими глобальными проблемами сложно, но это дает долгосрочные результаты".

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