С начала полномасштабного вторжения медицинские работники постепенно начали менять страну — мигрировать за границу. Есть ли у государства решение, как восполнить нехватку медперсонала в больницах и поликлиниках и как меняется цена здоровья в Украине, исследовал Фокус.

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Дефицит медперсонала в учреждениях, большое количество врачей пенсионного возраста и нехватка абитуриентов в украинские медуниверситеты — это лишь некоторые острые проблемы в области украинской медицины во время войны. Что касается абитуриентов, то несмотря на то, что увеличивается количество мест по государственному заказу, по информации министра здравоохранения Виктора Ляшко, в 2024 году их не заполнили на 100%. Есть ли решение вопроса кадрового обеспечения медицинских учреждений, вместе с экспертами выяснял Фокус.

Острый вопрос: почему возникла нехватка поступающих в медицинские вузы

Согласно статистике поступления 2024 года, в нем приняли участие 189 463 украинских абитуриента, что на 33% меньше, чем в 2023-м (тогда было 282 374 человека). Причем специальность "Медицина" не вошла в десятку самых популярных среди поступающих и заняла лишь 13-е место с 13 953 заявлениями, о чем свидетельствует исследование портала Education.ua. В 2024 году больше всего абитуриентов изъявили желание учиться на специальности "Психология", которая впервые возглавила рейтинг по количеству заявлений абитуриентов (47 672). Популярными для поступления стали также "Менеджмент", который оказался на втором месте (46 402 заявления) и "Филология" (43 198 заявлений).

В поступлении 2024 года, в нем приняли участие 189 463 украинских абитуриента, что на 33% меньше, чем в 2023-м (тогда было 282 374 человека). Причем специальность "Медицина" не вошла в десятку самых популярных среди поступающих и заняла лишь 13-е место с 13 953 заявлениями

Меньшее количество заявителей на медицинские специальности объясняется несколькими факторами. Во-первых, многие потенциальные абитуриенты уже живут за границей и поступают на обучение там. Во-вторых, поступить на бюджет в медвузы традиционно довольно трудно из-за высокого конкурсного балла. К тому же, если речь идет о контракте, его стоимость немалая — 55-80 тыс грн за год обучения. Есть и еще одна причина некоторого охлаждения внимания молодежи к медицинским университетам — медики являются военнообязанными и могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.

Специальность Медицина не входит в список самых популярных среди поступающих Фото: Київстар

Нехватка поступающих в медицинские вузы даже подтолкнула Минздрав к экспериментальному проекту, который будут реализовывать на базе Львовского медицинского университета. Благодаря нововведению, студенты смогут сочетать клиническую базу с практической, отметил Виктор Ляшко.

"Выписали постановление правительства, которое позволяет нам совместить клиническую базу с практической. Объединить подходы к формированию этих кафедр, чтобы студенты с первого курса имели доступ к пациенту. Сначала уход, потом младший медицинский работник, сестринский, и чтобы он все время был в процессе и развивался. Этим самым мы будем мотивировать выпускников школ приходить в медицинские вузы. Таким образом пополнять ряды наших медицинских работников", — добавил он.

Нехватка кадров в медицинской отрасли вызывает именно малое количество молодежи, которая поступает в медицинские вузы сейчас, и такая проблема будет обостряться

Между тем, как рассказала Фокусу директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько, нехватку кадров в медицинской отрасли вызывает именно малое количество молодежи, которая поступает в медицинские вузы сейчас, и такая проблема будет обостряться.

"Сложность медицинской тематики заключается в том, что, чтобы стать медиком, надо учиться и получить не просто диплом, но и пройти ординатуру. И это очень длительный путь. Поэтому достаточно быстро мы не переучим специалистов. Если по другим профессиям можно за пару недель или месяцев человека "поставить в строй", допустим, к станку, за кассу супермаркета, то в медицинской сфере такого не будет. Там существуют другие требования, система подготовки. Поэтому то, что мы сейчас потеряли, это потери на длительный период, долгие годы. Мы их быстро не восстановим. Популярность этих профессий немножко ниже, в частности, из-за мобилизации и воинского учета. Спрос на эти профессии, учитывая количество абитуриентов, упал. И это большая проблема для Украины, ведь это невозобновляемый ресурс. Таких специалистов очень долго учить", — говорит Наталья Слинько.

Медицинская отрасль в Украине будет испытывать дефицит трудовых ресурсов еще долгое время, даже после окончания войны Фото: pexels.com

Кто формирует врачебные кадры во время войны: эксперты о тенденциях в медицинской отрасли

По информации руководителей государственных учреждений медицины, дефицит работников сейчас сокращают за счет интернов, прибывающих из других городов. Так, например, в медицинских учреждениях Николаевской области не хватает почти 1200 врачей, о чем сообщила руководительница управления здравоохранения Николаевской областной военной администрации Ирина Ткаченко.

"По состоянию на сегодня дефицит врачей составляет почти 1200 человек, что составляет 32%. Кроме того, более 850 врачей (31%) — старше 60 лет", — сказала Ирина Ткаченко.

По ее словам, Управлением здравоохранения был подан заказ на 300 интернов в область, приехали 58 специалистов, обучающихся на бюджетной форме, и 28 студентов-контрактников.

То, что на фоне дефицита квалифицированных кадров в Украине труднее всего находить специалистов в области медицины и фармацевтики, подтверждают и данные портала по поиску работы Work.ua.

Квалифицированных кадров — двойная нехватка. К сожалению, такова тенденция уже на протяжении нескольких последних лет, но во время полномасштабной войны она обострилась

По словам PR-менеджера портала Виктории Биляковой, квалифицированных кадров — двойная нехватка. К сожалению, такова тенденция уже на протяжении нескольких последних лет, но во время полномасштабной войны она обострилась.

Больше всего рынку не хватает людей с профильным образованием и профессиональными навыками. Поэтому работодателям приходится пересматривать подход и требования к найму. Например, принимать на работу человека более низкой квалификации и инвестировать в обучение, а также систематически повышать оклады. Еще один способ кадрового пополнения — нанимать специалистов, которые уже вышли на пенсию, но имеют возможность и желание снова приобщиться к работе по своей специальности.

С экспертом по кадрам соглашается генеральный директор "Клиники Медиком" Маргарита Малеваная, которая говорит о том, что зарплаты имеют значение для привлечения специалистов.

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"Я сейчас вижу по среднему медицинскому персоналу и административным должностям большую зависимость людей от зарплаты. На самом деле зарплата всегда была весомой составляющей мотивации, но если на решение врачей продолжать работать в клинике, а это кадры с более высокой квалификацией — влияет много факторов, то медицинские сестры, младший медицинский персонал ориентируются на зарплату. В Киеве их не хватает, поэтому многие ездят из пригорода, тратя не только время, а деньги на дорогу, и поэтому буквально складывают копеечку к копеечке. Если я, как руководитель, вижу, что мы открываем вакансии и долго не можем их закрыть, то единственный правильный путь — быстро поднимать заработные платы, а не собирать руководителей и рассказывать им, что мы ждем конца войны. Реальность такова, что на этом этапе влияние денег больше, чем раньше, когда люди держались работы, потому что привыкли к ней, имеют хорошие отношения с коллегами и все устраивает", — говорит Маргарита Малеваная.

Дефицит медперсонала в учреждениях, большое количество врачей пенсионного возраста и нехватка поступающих в украинские медуниверситеты — это лишь некоторые острые проблемы в области украинской медицины во время войны Фото: Northeast Philadelphia Medical

Несмотря на это, эксперт не считает, что количество специалистов уменьшается, как это было три года назад — в начале полномасштабного вторжения.

"Активное передвижение в пределах страны и за ее пределы продолжалось два года. Раньше мы с радостью принимали врачей из Харьковской, Запорожской, Днепровской областей. Сейчас перемещаются только люди из зон активных боевых действий. Но это не большие города и не критическая масса людей, которая может повлиять на рынок труда. Из Запорожья, Кривого Рога, Сум, крупных городов, которые находятся ближе к линии фронта, перемещения я не наблюдаю", — говорит эксперт.

Какие вакансии предлагаются сейчас врачам в Украине в частном секторе*

семейный врач, общей практики — 25 000-57 000 грн;

врач-кардиолог — 20 000 грн;

врач УЗИ — 40 000-50 000 грн;

врач-офтальмолог — 30 000-40 000 грн;

врач-нефролог — 20 000-22 000 грн;

врач-отоларинголог — 30 000-60 000 грн;

врач-онколог — 35 000 грн;

врач-косметолог — 60 000 грн;

врач стоматолог-терапевт — 50 000 грн;

ассистент врача-стоматолога, медицинская сестра — 22 500-25 000 грн.

*данные портала Work.ua

Что касается украинских специалистов, выехавших за границу, то, как говорит Маргарита Малеваная, все, кто хотели, уже вернулись, поэтому большого притока кадров из-за границы руководители не ожидают даже после остановки боевых действий.

"Когда закончится полномасштабная война, какой-то небольшой процент людей все же вернется, но не стоит особо на это рассчитывать. Три года, если говорить об этой ситуации с точки зрения настоящего, это большой промежуток времени, за который люди успели найти себя. Если кто-то еще не нашел, то идет путем поиска не в Украине. Поэтому рынок труда формируют те, кто сейчас находятся на местах, и для того, чтобы ждать, что появятся новые люди, предпосылок я пока не вижу", — говорит эксперт.

С руководительницей клиники соглашается специалист по кадрам Наталья Слинько.

Специалисты возвращаются по разным причинам, и работа не является важнейшим мотиватором

"Специалисты возвращаются по разным причинам, и работа не является важнейшим мотиватором. Обычно нашим врачам трудно подтвердить свои дипломы за рубежом. Однако в течение этих лет многие из них и язык выучили, и экзамены сдали", — добавляет Наталья Слинько.

На стоимость услуг в медицинских учреждениях влияют такие факторы, как инфляция, стоимость импортного оборудования, индекс, на который растут зарплаты Фото: pexels.com

Цены растут: что со стоимостью лечения в Украине

Как уже сообщал Фокус, на фоне ускорения инфляции выросли и потребительские цены в Украине. В медицинской отрасли прослеживается та же самая тенденция. За время полномасштабного вторжения частные клиники несколько раз планово повышали стоимость услуг, однако катастрофического скачка не было, особенно по сравнению с ценовым позиционированием до полномасштабной войны или пандемии коронавируса. Специалисты отмечают, что сейчас цены на услуги в коммерческих заведениях стали даже более доступными. Однако не только потому, что заведения пытаются выравнивать их за счет прибыли.

"Цены действительно растут, и это ни для кого не новость. Но, если раньше мы были ориентированы на более дорогой сегмент — это пациенты с доходом выше среднего, то сегодня ориентируемся на средний класс. Возможно, это обусловлено тем, что людей, которые имеют деньги в Украине, становится меньше и меньше", — добавляет руководитель клиники Маргарита Малеваная.

В дальнейшем на стоимость услуг в медицинских учреждениях будут влиять такие факторы, как инфляция, стоимость импортного оборудования, индекс, на который растут зарплаты. Так или иначе, никто в стране не ориентируется на то, что в 2025 году лечиться можно будет дешевле, чем в прошлом году.