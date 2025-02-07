Врачи потеряют бронь и пойдут в ВСУ: какие специалисты нужны армии

Некоторые гражданские врачи потеряют бронь от мобилизации и пойдут служить в армию на год. Фокус рассказывает, как будет происходить процесс разбронирования медиков, и какие специальности нужны армии.

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В начале февраля Кабмин разрешил бронировать 100% медработников государственных и коммунальных медучреждений. Однако, по обновленной информации Минздрава, некоторых из них могут разбронировать.

Разбронирование медиков: как будет происходить процесс

"Решение о разбронировании медиков должны приниматься с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля. Важно сохранять баланс, чтобы медицинская система работала эффективно и для фронта, и для тыла", — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Так разбронирование будет происходить по запросу Минобороны и Командования медицинских сил. Затем Минздрав в координации с департаментами здравоохранения будут проводить консультации и формировать списки необходимых работников. В частности, процесс организуют так, чтобы обеспечить надлежащее функционирование гражданских медучреждений.

Зато документы на разбронирование конкретных лиц будут подавать руководители медучреждений с помощью "Дії". После этого специалисты мобилизуются в ВСУ или другие военные формирования согласно потребностям с назначением на медицинские должности, тогда как контракты будут заключаться на год.

Юрист, военный ВСУ Али Сафаров рассказал Фокусу, что сейчас в украинском законодательстве нет нормы о контракте с армией на год. Он предполагает, что, возможно, это будет экспериментально.

"В целом сроки контрактов предусмотрены законом о воинской обязанности и военной службе. И они не заканчиваются. Тем более, что закон о военном положении предусматривает, что сроки продлеваются автоматически до окончания военного положения", — сообщил Сафаров.

Он не знает, как будет реализовываться норма с медиками в таком случае.

Адвокат, партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец отметил в разговоре с Фокусом, что сейчас контракт с ВСУ не заключается на год, как минимум — на три года.

"И как военные, и как любое лицо, которое заключает контракт во время действия военного положения, имеет право уволиться с военной службы, когда закончится срок контракта, который был заключен именно во время действия военного положения", — сказал Ростислав Кравец.

Он рассказал, что медики и другие лица, заключившие подобный контракт, имеют право на демобилизацию, если "задним числом не изменят закон и не исключат эту норму". Адвокат предостерегает, что стоит быть внимательным, поскольку заявление об увольнении со службы из-за окончания срока контракта нужно подать за три-четыре месяца до этой даты, поскольку в противном случае — контракт будет продлен еще на такой срок.

Какие медицинские специалисты нужны армии?

Эксперт по конституционному праву, парамедик Богдан Бондаренко рассказал Фокусу, люди с какими медицинскими специальностями нужны украинской армии. В частности, в отделениях, взводах и ротах не нужны люди с медицинскими специальностями, речь идет об уровне обученности боевых медиков по стандартам ТССС до уровня CLS или СМС и тому подобное.

"Это навыки оказания домедицинской помощи. С определенными нюансами, возможно, с применением дополнительных навыков по гемотрансфузии и т.д., но все-таки это не врач", — пояснил Богдан Бондаренко.

Тогда батальоны имеют как минимум нескольких врачей, однако это зависит от того, организует ли он, например, стабилизационный пункт, то есть точку, куда привозят раненых, где оказывают более квалифицированную помощь. Может идти и о помощи, которая предусматривает хирургические вмешательства, а потому нужны медики на уровне хирургов, анестезиологов, травматологов и т.д.

Бригада, по словам Бондаренко, имеет в своем составе медицинскую роту, а потому нужны врачи "очень большого плана".

"Ключевое для работы с боевой травмой — это наличие хирургов и анестезиологов. Это важнейшие, очень необходимые должности. Если мы говорим о необходимости, например, на этапе медицинской роты осуществлять работу с соматическими заболеваниями, то здесь и терапевты нужны, и лоры. Но опять-таки это зависит от возможностей бригад — есть ли у них эти люди или нет", — подчеркнул парамедик.

Он рассказал, что на этапе первичной эвакуации (кейс-эвак) достаточно парамедика, однако все зависит от ее продолжительности. На медэвакуацию может быть достаточно опытного в боевой травме фельдшера. Но если медэвакуация предусматривает длительное время, то нужны анестезиологи или хирурги, которые имеют большой опыт работы с боевой травмой, добавил Бондаренко.

Напомним, 6 февраля народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок заявил, что существуют предприятия, которые потеряли большое количество специалистов из-за отсутствия статуса критически важных. Зато некоторые другие компании легко получали такой статус и право на бронирование.

Ранее сообщалось, что некоторые компании сталкиваются с проблемами во время бронирования. В частности, они не могут забронировать работника, это происходит из-за того, что тот может находиться в розыске.