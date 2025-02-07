Лікарі втратять бронь та підуть до ЗСУ: які спеціалісти потрібні війську

Деякі цивільні лікарі втратять бронь від мобілізації та підуть служити до армії на рік. Фокус розповідає, як відбуватиметься процес розбронювання медиків, та які спеціальності потрібні війську.

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На початку лютого Кабмін дозволив бронювати 100% медпрацівників державних і комунальних медзакладів. Проте, за оновленою інформацією МОЗ, деяких з них можуть розбронювати.

Розбронювання медиків: як відбуватиметься процес

"Рішення про розбронювання медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю. Важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу", — сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Так розбронювання відбуватиметься на запит Міноборони та Командування медичних сил. Потім МОЗ у координації з департаментами охорони здоровʼя проводитимуть консультації й формуватимуть списки необхідних працівників. Зокрема, процес організують так, аби забезпечити належне функціонування цивільних медзакладів.

Натомість документи на розбронювання конкретних осіб подаватимуть керівники медзакладів за допомогою "Дії". Після цього фахівці мобілізуються до ЗСУ або інших військових формувань згідно з потребами з призначенням на медичні посади, тоді як контракти укладатимуться на рік.

Юрист, військовий ЗСУ Алі Сафаров розповів Фокусу, що наразі в українському законодавстві немає норми про контракт з армією на рік. Він припускає, що, можливо, це буде експериментально.

"Загалом строки контрактів передбачені законом про військовий обовʼязок і військову службу. І вони не закінчуються. Тим більше, що закон про воєнний стан передбачає, що строки продовжуються автоматично до закінчення воєнного стану", — повідомив Сафаров.

Він не знає, як реалізовуватиметься норма з медиками в такому разі.

Адвокат, партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець зауважив у розмові з Фокусом, що нині контракт із ЗСУ не укладається на рік, щонайменше — на три роки.

"І як військові, і як будь-яка особа, яка укладає контракт під час дії воєнного стану, має право звільнитися з військової служби, коли закінчиться термін контракту, який був укладений саме під час дії воєнного стану", — сказав Ростислав Кравець.

Він розповів, що медики та інші особи, що уклали подібний контракт, мають право на демобілізацію, якщо "заднім числом не змінять закон та не виключать цю норму". Адвокат застерігає, що варто бути уважним, оскільки заяву про звільнення зі служби через закінчення терміну контракту потрібно подати за три-чотири місяці до цієї дати, оскільки в іншому випадку — контракт буде продовжений ще на такий термін.

Які медичні спеціалісти потрібні армії?

Експерт з конституційного права, парамедик Богдан Бондаренко розповів Фокусу, люди з якими медичними спеціальностями потрібні українському війську. Зокрема, у відділеннях, взводах та ротах не потрібні люди з медичними спеціальностями, йдеться про рівень навченості бойових медиків за стандартами ТССС до рівня CLS чи СМС тощо.

"Це навички надання домедичної допомоги. З певними нюансами, можливо, із застосування додаткових навичок по гемотрансфузії тощо, але все-таки це не лікар", — пояснив Богдан Бондаренко.

Тоді батальйони мають щонайменше декількох лікарів, проте це залежить від того, чи організовує він, наприклад, стабілізаційний пункт, тобто точку, куди привозять поранених, де надають більш кваліфіковану допомогу. Може йтися й про допомогу, яка передбачає хірургічні втручання, а тому потрібні медики на рівні хірургів, анестезіологів, травматологів тощо.

Бригада, за словами Бондаренка, має у своєму складі медичну роту, а тому потрібні лікарі "дуже великого плану".

"Ключове для роботи з бойовою травмою — це наявність хірургів і анестезіологів. Це найважливіші, дуже необхідні посади. Якщо ми говоримо про необхідність, наприклад, на етапі медичної роти здійснювати роботу з соматичними захворюваннями, то тут і терапевти потрібні, і лори. Але знову-таки це залежить від можливостей бригад — чи є у них ці люди, чи немає", — наголосив парамедик.

Він розповів, що на етапі первинної евакуації (кейс-евак) достатньо парамедика, проте все залежить від її тривалості. На медевакуацію може бути достатньо досвідченого в бойовій травмі фельдшера. Але якщо медевакуація передбачає тривалий час, то потрібні анестезіологи чи хірурги, які мають великий досвід роботи з бойовою травмою, додав Бондаренко.

Нагадаємо, 6 лютого народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок заявив, що існують підприємства, які втратили велику кількість спеціалістів через відсутність статусу критично важливих. Натомість деякі інші компанії легко отримували такий статус та право на бронювання.

Раніше повідомлялося, що деякі компанії стикаються з проблемами під час бронювання. Зокрема, вони не можуть забронювати працівника, це відбувається через те, що той може перебувати в розшуку.