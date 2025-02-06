Бронюють "блатні" підприємства: нардеп розповів про порушення при мобілізації (відео)

В українських містах не вистачає людей, які б могли відремонтувати електромережі чи водопровід, зауважив нардеп Сергій Євтушок. При цьому є компанії, які легко отримали статус для бронювання.

Related video

Комунальні підприємства втратили велику кількість спеціалістів через те, що не мають статусу критично важливих. Водночас є компанії, які оперативно подали документи для отримання цього статусу, і так само оперативно його отримали. Про існування "блатних" компаній народний депутат "Батьківщини" Сергій Євтушок розповів в ефірі "Новини. Live".

Бронювання від мобілізації - коментар нардепа Євтушка див. з 1:40:30

Євтушок пояснив, що проблема почалась, коли компанії отримали можливість стати критично-важливими. З його слів, власники компаній "побігли" отримувати такий статус. Уряд без проблем їм затвердив право на бронювання, тоді як підприємствам критичної інфраструктури його не дали.

"Але ж в нас побігли визнавати критичні, вибачте за сленг, "блатні" підприємства. В уряді бігом наштампували цієї броні", — сказав він.

Нардеп зауважив, що комунальні підприємства не можуть знайти людей для роботи. Працівників або мобілізували, або вони ховаються від призову. Серед дефіцитних спеціальностей — електрики, спеціалісти з водовідведення, водії землерийних машин (грейдери), сказав він.

"Забули за таку інфраструктуру, як критична. І почали забирати звідти спеціалістів. Але їх немає, тому що вони вже на фронті воюють", — наголосив політик.

Також народний депутат пояснив, що комунальні мережі в деяких населених пунктах старі, тому часто потребують ремонту. При цьому через нестачу людей потерпають від того, що немає кому відремонтувати водопровід, вивезти сміття чи виконати інші роботи.

"Бувають обставини, коли ти маєш аварію на електромережах, чи то водовідвідних, чи то і будь-яких інших, і ти повинен шукати ресурси і людей. Ресурс — це не тільки фінанси, це і гроші, це і спеціалісти. А коли їх немає, то, звісно, цей процес тільки поглиблюється", — зауважив нардеп.

Бронювання від мобілізації — деталі

Зазначимо, Фокус писав про проблеми з бронюванням від мобілізації, на які скаржились підприємства зі сфери ВПК. Восени 2024 року про один з таких випадків повідомив керівник "Балістики": компанія не змогла отримати статус крично-важливого і через це втрачає працівників. У січні схожа історія сталась з компанією "Око камера". Медіа "Суспільне" розповіло, що начальника виробництва, яке випускає високоякісні камери для ЗСУ, затримали в терцентрі комплектування та відправили на фронт.

Тим часом відповідно до рішення уряду, почали перевіряти компанії, які мають статус критично важливих. Народний депутат Олександр Веніславський 28 січня попередив, що через перевірки деякі люди не встигнуть перебронюватись.

Нагадуємо, 2 лютого Фокус розповів про дві категорії громадян, які отримали право на захист від мобілізації після нового рішення Кабміну.