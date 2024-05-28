Тепер не впізнати: культовий будинок із фільму "Сам удома" продається за $5 млн (фото)

У 2018 році власники особняка зробили капітальний ремонт, витримавши монохромну кольорову гаму в інтер’єрах.

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Будинок з відомого різдвяного фільму "Сам удома", що вважається одним з найбільш впізнаваних в історії світового кіно, офіційно виставлений на продаж за $5,25 млн. Про це пише видання Metro.

Особняк з п'ятьма спальнями та шістьма ванними кімнатами, що розташований в Чикаго (штат Іллінойс, США), у фільмі 1990 року з Маколеєм Калкіним показували лише зовні, тож показані на фотографіях інтер’єри дуже сильно відрізняються від тієї картинки, яку пам’ятають глядачі.

Будинок з фільму "Сам удома" Фото: 20th Century Fox Будинок з фільму "Сам удома" Фото: 20th Century Fox

Повідомляється, що у 2018 році попередні власники зробили капітальний ремонт, витримавши монохромну кольорову гаму в інтер’єрах.

Покупцям пропонують розкішне фоє з дров'яним каміном, просторі спальні з гардеробними, власний спортзал, кінотеатр, критий спортивний майданчик та опалювальний гараж з місцем для трьох автомобілів.

У 2018 році попередні власники зробили капітальний ремонт Фото: Kurt Cichowski У 2018 році попередні власники зробили капітальний ремонт Фото: Kurt Cichowski

"Це рідкісна можливість стати власником однієї з найбільш знакових кінорезиденцій в американській попкультурі й створити незабутні спогади в його культових стінах", — йдеться в оголошенні.

Будинок виставили на продаж за $5,25 млн Фото: Kurt Cichowski

До речі, у фільмі "Сам удома" більшість сцен всередині будинку насправді знімали в шкільному спортзалі неподалік, а цей особняк слугував тільки екстер'єром.

У фільмі "Сам удома" більшість сцен всередині будинку насправді знімали в шкільному спортзалі Фото: Kurt Cichowski У фільмі "Сам удома" більшість сцен всередині будинку насправді знімали в шкільному спортзалі Фото: Kurt Cichowski

Раніше творці рімейку "Сам удома" на честь виходу фільму вирішили порадувати фанатів картини та пропонують їм на одну ніч, 12 грудня, орендувати особняк, у якому знімалася культова комедія.

Також нагадаємо, що таунхаус із фільму "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" продають за 6,7 млн доларів. Йдеться про будинок, у якому герою Маколея Калкіна вдалося перехитрити банду "Липких бандитів". Житло із чотирма спальнями та п'ятьма ванними кімнатами, за словами журналістів, суттєво відрізняється від сценічних декорацій 1992 року.