Особняк з "Один вдома" виставили на Airbnb: як він виглядає всередині

Четверо щасливчиків зможуть переночувати в культовому будинку 12 грудня та відчути себе кевінами маккалістерами.

Творці рімейку "Один вдома" на честь виходу фільму вирішили порадувати фанатів картини та пропонують їм на одну ніч, 12 грудня, орендувати особняк, у якому знімалася культова комедія. Відповідна пропозиція вже з'явилася на Airbnb.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Автор оголошення від імені старшого брата Кевіна Маккалістера, База, пише, що охочі зможуть переночувати в чиказькому будинку їхньої сім'ї, коли Маккалістерці знову поїдуть на канікули.

"Хоча тепер ми стали старшими і мудрішими (у мене навіть є власна охоронна фірма), ми ніколи не старі для святкових жартів. Отже, поки ми їдемо у відпустку (цього разу всі ми), я запрошую одну бригаду бешкетників дозволити своїм внутрішнім восьмирічним дітям вільно бігати в будинку мого дитинства 12 грудня. Бронювання стартує 7 грудня о 13:00", — йдеться в оголошенні.

Будинок знаходиться в місті Віннетка штату Іллінойс, біля Чикаго, за адресою Лінкольн авеню, 671, недалеко від озера Мічиган. Його площа – 390 кв. Особняк у георгіанському стилі був збудований на початку ХХ століття. Коли знімали фільм "Один вдома", він належав сім'ї Абендшин, яка придбала його в 1988 році за $875 тис. Під час зйомок господарі нікуди не з'їжджали та могли спостерігати за процесом. Уся робота проходила лише на кухні, холі зі сходами, підвалі та ще кількох кімнатах. Розгромні сцени знімалися в порожній школі Нью-Трієр.

У 2012 році будинок продали сімейній парі за $1 585 млн, хоч спочатку ставили ціну $2.4 млн. Нинішні власники зробили з особняка туристичний атракціон.

Тих, хто зніме будинок, запрошують грати за правилами Кевіна: їсти нездорову їжу, дивитися будь-яку нісенітницю по телевізору, позичати лосьйон для гоління Маккалістера старшого і вибирати власну пригоду.

У розважальну програму входить найкраща піца Чикаго та вечеря при свічках із крафт-макаронів із сиром, приготовлених у мікрохвильовій печі.

"Потім, коли ви будете готові розслабитися, ви можете насолодитися переглядом нової урочистої пригоди по франшизі — Home Sweet Home Alone на Disney +", — говорить оголошення.

У будинку – чотири гостьові кімнати та дві спальні. Усе приміщення прикрашене різдвяними декораціями, причому деякі повторюють точнісінько ті, які глядачі бачили у фільмі.

Орендувати особняк зможуть четверо щасливчиків, кожен з яких заплатить за ніч у ньому лише $25 і отримає у подарунок конструктор LEGO Ideas Home Alone.

В оголошенні попереджається, що правила перебування в будинку Маккалістерів вимагають неухильного дотримання карантинних обмежень у зв'язку з коронавірусом:

"Персонал на місці слідуватиме місцевим, державним і федеральним правилам, а також правилам безпеки Airbnb щодо COVID-19, які включають носіння маски та практику соціального дистанціювання, коли це потрібно місцевими законами або правилами, а також дотримання нашого п'ятиступеневого покращеного процесу очищення. Гості самі несуть відповідальність за свої поїздки в Чикаго і назад.

На честь першого в історії перебування в будинку Маккалістерів Airbnb зробить разову пожертву в чиказьку дитячу лікарню Ла Рабіда, яка займається підтримкою та покращенням якості життя пацієнтів зі складними станами, обмеженими можливостями та хронічними захворюваннями.

Ремейк фільму "Один удома" вийшов 12 листопада і отримав здебільшого негативні відгуки критиків. На їхню думку, повторювати слово в слово історію 30-річної давності в наш час безглуздо, оскільки сучасні юні глядачі живуть в інших реаліях та вимагають більш відповідних та зрозумілих їм комедій.

Нагадаємо, Віллу Бальбіано – один із найпрекрасніших палаццо на озері Комо, яка з'явилася в картині "Дім Гуччі", теж можна орендувати на Airbnb.