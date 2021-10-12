Студія 20th Century показала трейлер ремейка "Один вдома" (відео)

Деякі ЗМІ говорили про можливість участі в новому фільмі Маколея Калкіна, однак у трейлері фільму він не з'явився.

Американська кіностудія 20th Century Studios представила перший трейлер "Один вдома" — популярної комедії. Прем'єра кінострічки відбудеться 12 листопада на стримінговій платформі Disney +.

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[ + – ] Трейлер ремейка фільму "Один вдома"

За словами режисера картини Дена Мейзера, фільм буде представляти собою якесь переосмислення "улюбленої всіма різдвяної франшизи".

Головна роль у фільмі дісталася 12-річному акторові Арчі Єйтсу, який грав Йоркі в новозеландській трагікомедії "Кролик Джоджо".

Сюжет фільму, який був написаний Майклом Деєм і Стірером Сіделом, судячи з трейлеру, відрізняється лише деталями і нагадуватиме оригінальну картину. Як і у фільмі з Маколеєм Калкіним, головний герой 10-річний хлопчик залишається один у своєму будинку на Різдво, оскільки батьки, які відлетіли на канікули до Японії, забули взяти його з собою. Максу Мерсеру — так звуть головного героя — належить захищати будинок від незвичайних злодіїв — сімейної парочки, яка вирішила викрасти безцінну сімейну реліквію.

Слід зазначити, що в деяких ЗМІ повідомлялося про те, що глядачі знову можуть побачити на екрані Маколея Калкіна (Кевін Маккалістер) і Девіна Ретрея (Базз Маккалістер), які знімалися в оригінальній картині 1990 року. Для них, нібито, будуть відведені епізодичні ролі — персонаж Калкіна очолить власну охоронну компанію, яка працює в будинку нового героя. Однак у трейлері обидва актора не з'явилися.

Нагадаємо, що 40-річний актор Маколей Калкін, який зіграв головного героя у фільмі "Один вдома", вперше став батьком. 33-річна актриса Бренда Сонг народила йому сина, якого назвали на честь покійної сестри Маколея Дакоти.

У січні цього року Маколей Калкін підтримав ідею відредагувати другу частину стрічки "Один вдома" і прибрати з неї колишнього президента США Дональда Трампа.