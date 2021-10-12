Студия 20th Century показала трейлер ремейка "Один дома" (видео)

Некоторые СМИ говорили о возможности участия в новом фильме Маколея Калкина, однако в трейлере фильма он не появился.

Американская киностудия 20th Century Studios представила первый трейлер "Один дома" — популярной комедии. Премьера киноленты состоится 12 ноября на стриминговой платформе Disney+.

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[ + – ] Трейлер ремейка фильма "Один дома"

По словам режиссера картины Дэна Мэйзера, фильм будет представлять собой некое переосмысление "любимой всеми рождественской франшизы".

Главную роль в фильме досталась 12-летнему актеру Арчи Йейтсу, который играл Йорки в новозеландской трагикомедии "Кролик Джоджо".

Сюжет фильма, который был написан Майклом Дэйем и Стирером Сиделом, судя по трейлеру, отличается лишь деталями и будет напоминать оригинальную картину. Как и в фильме с Маколеем Калкиным, главный герой 10-летний мальчик остается один в своем доме на Рождество, поскольку родители, улетевшие на каникулы в Японию, забыли взять его с собой. Максу Мерсеру — так зовут главного героя — предстоит защищать дом от необычных воров – семейной парочки, которая решила выкрасть бесценную семейную реликвию.

Следует отметить, что в некоторых СМИ сообщалось о том, что зрители снова могут увидеть на экране Маколея Калкина (Кевин Маккалистер) и Девина Рэтрея (Базз Маккалистер), которые снимались в оригинальной картине 1990 года. Для них, якобы, будут отведены эпизодические роли — персонаж Калкина возглавит собственную охранную компанию, которая работает в доме нового героя. Однако в трейлере оба актера не появились.

Напомним, что 40-летний актер Маколей Калкин, сыгравший главного героя в фильме "Один дома", впервые стал отцом. 33-летняя актриса Бренда Сонг родила ему сына, которого назвали в честь покойной сестры Маколея Дакоты.

В январе этого года Маколей Калкин поддержал идею отредактировать вторую часть ленты "Один дома" и убрать из нее бывшего президента США Дональда Трампа.